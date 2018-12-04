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«По собственному желанию»: Порошенко отправил в отставку представителя по Крыму

04 декабря 2018, 03:09  •  40 • В мире
Президент Украины Петр Порошенко уволил своего постоянного представителя по Крыму Бориса Бабина. Как говорится в сообщении, появившемся в понедельник, 3 декабря, на сайте Рады, чиновник был уволен по собственному желанию.
Президент Украины Петр Порошенко отправил в отставку постоянного представителя по Крыму Бориса Бабина. Как говорится в сообщении, обнародованном в понедельник на сайте Рады, чиновник был уволен по собственному желанию.
Отмечается, что указ за подписью президента страны датирован 2 декабря.
Бабин находился на этой должности с августа прошлого года.
Напомним, что после мартовского референдума в Крыму большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией.
Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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