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По случаю Дня народного единства: в Роструде напомнили россиянам о короткой рабочей неделе в ноябре

13 октября 2021, 15:05  •  111 • В России
В ноябре россиян ожидает короткая рабочая неделя, которая будет состоять из трёх дней — с понедельника по среду. После этого начнутся длинные выходные — с четверга по воскресенье — в связи с Днём народного единства. Праздник отмечается с 2005 года в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских захватчиков.
 
© Panthermedia / Legion-Media
 

В начале ноября россиян ожидает предпоследняя короткая рабочая неделя — с первого по третье числа месяца. После этого россияне уйдут на выходные продолжительностью четыре дня. Связано это с тем, что День народного единства — 4 ноября — в этом году приходится на четверг, также нерабочей становится и пятница, 5 ноября, в связи с переносом выходного со 2 января, которое выпало на субботу.

«Таким образом в первую ноябрьскую неделю рабочими будут с 1 по 3 ноября, а выходными с 4 по 7 ноября», — приводит РИА Новости текст сообщения Роструда.

Кроме того, среда, 3 ноября, будет укороченным рабочим днём.

«В статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации говорится, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час», — заявил заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв, чьи слова приводит «Российская газета».

При этом в связи с праздничным днём также увеличится отпуск у работников, запланировавших его на начало ноября.

«Важно помнить, что работодатель не имеет права отказать работникам в этом. По закону, если праздничные дни выпадают на период отпуска, то он продлевается на их количество. В данном случае на один день», — пояснил юрист.

День народного единства отмечается в России в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских захватчиков.

В сентябре 2004 года праздник предложил учредить Межрелигиозный совет России, в декабре соответствующий законопроект о внесении изменений в ст. 112 Трудового кодекса РФ и поправок в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» был утверждён депутатами Государственной Думы, после чего был подписан президентом.

4 ноября по всей территории страны проводятся различные мероприятия — акции, шествия и концерты.

Кроме того, традицией стало вручение Владимиром Путиным государственных наград выдающимся деятелям науки и искусства, а также иностранцам за большой вклад в укрепление дружбы и развитие культурных связей с Россией. Также глава государства участвует в возложении цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Отметим, что последняя короткая рабочая неделя в этом году выпадет на последние дни декабря. Согласно постановлению, которое подписал глава российского правительства Михаил Мишустин в октябре 2020 года, пятница, 31 декабря 2021 года, объявлена выходным днём в результате переноса нерабочего праздничного дня, выпавшего на воскресенье, 3 января.

«2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», — отмечалось в тексте документа, подписанного в октябре 2020 года. 

Таким образом у россиян будет рабочая неделя с понедельника, 27 декабря, по четверг, 30 декабря. После этого наступит 10 дней новогодних каникул — с 31 декабря 2021-го по 9 января 2022 года. В прошлом месяце правительство России утвердило производственный календарь на предстоящий год.

Также на russian.rt.com «В целях рационального использования выходных»: правительство утвердило календарь праздничных дней на 2022 год

Согласно представленным данным, в 2022 году, помимо новогодних выходных дней, ожидает ещё ряд дней отдыха, связанных с праздниками.

Так, в феврале граждан РФ ожидает выходной в среду, 23 февраля, по случаю Дня защитника Отечества.

Сокращённой также окажется вторая рабочая неделя марта. Причина — длинные выходные в связи с Международным женским днём — с 6 по 8 марта (с воскресенья по вторник).

В мае праздничные выходные по традиции будут состоять из двух блоков. Сначала россиян ожидает отдых с 30 апреля по 3 мая (с субботы по вторник) в честь Дня труда. Аналогичные длинные выходные продлятся с субботы, 7 мая, по вторник, 10 мая, по случаю Дня Победы.

Третья рабочая неделя июня будет сокращённой в связи с Днём России — 12 июня — выпадает на воскресенье. В этой связи россияне будут отдыхать с субботы, 11 июня, до понедельника, 13 июня.

Последний блок длинных выходных в 2022 году намечен на ноябрь — три дня (с пятницы, 4 ноября, по воскресенье, 6 ноября).

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