По следам выступлений: на Южном фронте почти без перемен • 29 • Аналитика



Данное повествование будет больше похоже на сводку с полей боев, но знаете, на самом деле это так и есть. Идет реальная война, и, кстати, уже пора подключать тяжелую артиллерию, поскольку дело уже выглядит не смешно. Уже пахнет трагедией.





Но пойдем по порядку.



Наш сегодняшний материал будет состоять из двух частей. В тексте мы расскажем свою часть, а в видео главный борец Россоши с итальянским фашизмом Николай Савченко расскажет свою.



Что касается видео, то сразу хочу принести свои извинения в адрес современных немцев, не подумал. Но потом решил, что современные жители Германии на такое просто не пойдут. Потому прошу всех смотрящих видео мысленно заменить немцев на венгров.







Собственно, вот как обстоят дела.



Но есть действительно и положительные моменты.



1. Комната в музее, повествующая о «подвигах» итальянских альпийских стрелков, прекратила свое существование. Это нам рассказал Савченко, мы пошли в музей с целью убедиться в данном факте, но он почему-то оказался закрыт по невыясненной причине. Должен работать до 15 часов, но… Увы. Возможно, надо наклейку «Военного обозрения» с машины убрать.



2. Главный почитатель итальянских вояк Морозов с супругой больше не директор/бухгалтер музея. Что не может не радовать. Опять же, ссылаясь на Савченко, отметим, что в музее новый и вполне адекватный директор, которая, по идее, не должна допустить в будущем такого безобразия.



Однако выставка никуда не вывезена и не подарена итальянским «друзьям». Она лежит в запасниках, возможно, в ожидании своего часа. Мечты, конечно, но…



3. Следственный комитет в Воронеже поручил расследование майору Ананьеву. Ознакомившись с документами, которые составил и подписал майор, хочу сказать, что, несмотря на отказы в возбуждении уголовных дел, товарищ майор зафиксировал несколько очень важных моментов и теперь они будут в ранге доказанных фактов.







А именно – достоверно установлено, что кости в памятный знак все-таки были подброшены итальянскими строителями. Кости человеческие, часть была изъята, часть продолжает оставаться внутри знака, превращая его совершенно непонятно во что.





Более того, главарь альпийских стрелков признал в итоге факт совершенного.







Теперь пройдем по отрицательным моментам. К кому у нас по прошествии года имеются претензии.



1. Прокуратура Российской Федерации.



В ноябре прошлого года было направлено заявление от СМИ «Военное обозрение» с требованием осуществить проверку фактов, изложенных в статье. В соответствии с действующим законодательством.



Генеральная прокуратура РФ приняла заявление, о чем было прислано соответствующее уведомление. Далее Генпрокуратура прислала уведомление, что материалы переданы в Воронежскую областную прокуратуру. Это нормально, это пошло по инстанции.



Воронежская областная прокуратура также ответила, что материал приняли и передали в прокуратуру Россошанского района для рассмотрения и ответа.



А прокуратура в Россоши на это дело не отреагировала вообще. И ответа просто не дала. По крайней мере, наступила полная тишина, и более никаких бумаг в адрес «Военного обозрения» не приходило.



Очень жаль, конечно, что в областной прокуратуре в Воронеже тоже не сильно радели над поручением из генеральной прокуратуры. Видимо, там работают не слишком болеющие за свое дело сотрудники. Которых устраивает, что уровнем ниже, в районе Воронежской области у них сидят… скажем так, люди, не утруждающие себя работой.



Ничего, как честные налогоплательщики и граждане, мы по выходу материала инициируем еще два запроса, точнее, запрос и жалобу. Некрасиво это, да и не совсем законно – оставлять без ответа вообще заявления граждан нашей страны.



2. Административные органы Россоши и района.



Вообще, то, что вытворяет административный ресурс Россошанского района, вызывает чувство глубочайшей обеспокоенности и, я бы сказал, брезгливости некоей.



Пойдем снизу вверх для наглядности.



Санэпиднадзор.



Простите, в центре города гражданами иностранного государства был организован незаконный могильник, куда эти граждане запихнули человеческие останки. В законах на эту тему сказано четко: ЛЮБЫЕ захоронения останков должны производиться в специально отведенных для этого местах.



Насчет того, насколько это «специально отведенное» место вообще – чуть ниже будет любопытный документик, хотя из видео, думаю, вы и так все поняли.



Вот документ, подписанный старшим инспектором Следственного Комитета России Тихоновым.







Из текста следует, что так называемая «шляпа» — незаконно возведенный объект! Никаких разрешительных документов, никаких землеотводов, ничего.



До чего вообще дошли в этой Россоши! Кто хочет, тот и возводит… что-то. Вообще не напрягая себя разрешениями.



Вот проблема: хотели инициативной группой в этом же скверике построить фонтан Победы. Нет, фонтан нельзя. А «шляпу» можно.



Уже не стесняясь говорю: уровень ангажированности россошанских властей итальянцами просто изумляет. Конечно, доказательств прямых нет, но…



Простите, в центре города стоит незаконно возведенная городуха с эмблематикой альпийских стрелков, которые здесь 80 лет тому назад не макаронами торговали, а совсем наоборот. В этой городухе захоронены совершенно незаконным образом человеческие останки.



И всех в администрации это устраивает, всем все нравится.



Более того, административный ресурс Россоши настойчиво старается защитить «шляпу» от посягательств патриотов. В ход идет все. Понятно, что председатель очередного комитета и общества, нежно взятый за локоток замом главы района (или главой), выступит как надо и подпишет что надо. Или ему бюджет обрежут.



И выступают, деваться некуда. Или сделка с совестью и защита «шляпы», или бюджет на следующий год.



Но пусть это остается на совести всех, кто с пеной у рта эту «шляпу» защищает. Если они готовы за малость такую топтать прах своих же предков, погибших в боях с отцами «благодетелей»… Нет, мешать как раз станем.



Кстати, интересный нюанс. Уж как пришедшие от администрации господа критиковали нас в комментариях к предыдущему видео, почему-то в самой администрации никто с нами в тот раз поговорить не захотел. Мы пришли, хотели у кого-то спросить, как оно с точки зрения чиновников, но вот беда: никого в администрации не оказалось. Все, понимаешь, ушли на фронт! Отпуска, командировки, в полях…



В целом мы и сейчас не отказываемся от диалога. Но раз музей волшебным образом оказывается закрыт, в администрации никого нет, ну что тут поделать? Будем оперировать теми фактами, которые имеем.















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Но если администрация Россоши да и всего района захочет нам рассказать о том, почему они все так упорно защищают памятник фашистам, мы готовы выслушать. Ради торжества справедливости.



На самом деле все совершенно прозрачно и понятно. Можно много чего рассказать о том, как итальянские альпийские стрелки приукрасили и обустроили весь Россошанский район. На самом деле людям нормальным ясно, что обихаживают они только представителей администрации этого города. Зато от души.



Нет, достижение, конечно, что бесконечные путешествия чиновников Россоши в Италию не оплачиваются из бюджета. Это доподлинно выяснила ФСБ, сомнений нет, что так оно и есть. А ездили все россошанские «за счет принимающей стороны без обязательств».



Ну каким наивным надо быть, чтобы в это поверить? Вот оно, обязательство, в центре города стоит. С пером петушиным и костями внутри. Заботливо охраняемое и оберегаемое.



Отрабатывают на совесть все.



Но давайте зададимся вопросом: а кому все это выгодно?



Обращаюсь опять-таки к документу, составленному майором Ананьевым.



«…альпийские стрелки Италии дарят этот сад для того, чтобы вспомнили о тех, кто на обоих фронтах пожертвовал собой во имя долга…»



Уважаемые читатели, это цитата из мемориальной таблички на стене построенного итальянскими стрелками детского сада.



Надо быть совершенно законченным негодяем, чтобы не увидеть в этом грязнейшей попытки уравнять итальянского фашиста, пришедшего за тридевять земель, чтобы оккупировать нашу землю, и советского солдата-освободителя, вогнавшего этого фашиста туда.



Не увидели? Ну тогда вы из россошанских администраций.



А мы видим. Именно попытку уравнять. Дескать, долг один на всех. На итальянца, которого насильно пригнали в Россию, где он ничего не делал, только мечтал о мире.



Вояки из дивизии «Юлия» так мечтали, что их под Валуйками пришлось «Катюшами» в кровавое месиво превратить, так они к миру стремились.



И о концлагере, жертвам которого в Россоши памятник почему-то не стоит, в котором расстреливали людей итальянцы, тоже принято молчать.



Долг не один на всех. Долг – понятие сугубо разное. Долг советского воина заключался в том, чтобы освободить свою землю от оккупантов. Долг оккупанта, запятнавшего себя кровью на русской земле, – сдохнуть и быть в нее зарытым.



Без почестей и памяти. Потому что он – оккупант. Его сюда никто не звал.



Почему этого не понимают в кабинетах Россоши, понятно. Какой тут может быть патриотизм, когда вот оно, вожделенное путешествие на отдых в Италию «за счет принимающей стороны и без обязательств».



И последнее.



Никого не смущает то количество денег, которое было потрачено на эту акцию?



Постройка детского сада, многочисленные «деловые» поездки представителей Альпийского корпуса в Россошь и россошанских чиновников в Италию – кто оплачивал банкеты все эти годы?



15 лет стоит этот то ли знак, то ли могильник в центре Россоши, и 15 лет исправно тратятся суммы на отдых «без обязательств» для россошанских.



Из какого, простите, бюджета?



На ум приходит сразу одна контора из прошлого, которая вот так же оптом скупала морально и материально нестойких. ЦРУ. У них бюджета хватало на такие (да и не на такие) операции.



Зачем?



Все просто. Пробный шар прошел. «Вся королевская конница и вся королевская рать» ничего не могут поделать с россошанским могильником. Но кроме красующейся в центре «шляпы», исподволь идет идет работа по разъяснительной работе.



Разъясняют, что не были итальянцы такими… фашистами. Нет, фашизм – это чисто итальянское изобретение. Но не все итальянцы были фашистами. Конкретно вот эти 10 дивизий:



52-я пехотная дивизия «Торино»; Всплытие покажет!

9-я пехотная дивизия «Пасубио»;

3-я дивизия «Челере»;

2-я пехотная дивизия «Сфорцеска»;

3-я пехотная дивизия «Равенна»;

5-я пехотная дивизия «Коссерия»;

156-я пехотная дивизия «Виченца»;

2-я альпийская дивизия «Тридентина»;

3-я альпийская дивизия «Юлия»;

4-я альпийская дивизия «Кунеэнзе» — вот в них вообще ни одного фашиста не было!



Вот в трех приданных бригадах Camicie Nere («чёрнорубашечников»-добровольцев) – там фашисты все. А в вышеперечисленных – 200 000 пацифистов и добряков.



Так вот, эти фашисты были менее фашисты, чем другие. А потому их надо понять и простить. И ставить им памятные знаки.



Кому это выгодно? Кому?



Уж понятно, что не чиновникам из Россоши, удел которых – золотая мечта о халявной поездке в Италию. Тут надо людей посерьезнее искать.



Тех, кому выгодно обелить фашистское прошлое, отмыть кровь и придать блеск и лоск тому позору, которым покрыли себя убегавшие без оглядки итальянские вояки.



И мы нашли.



Естественно, не в российском СМИ.



Перед вами журнал вышеупомянутых альпийских стрелков.











Вот повествование о делах россошанских.







А вот и всплывает место следующего удара.



















Николаевка. Это где бравых итальянских пацифистов добивали русские солдаты, которым это понятие было неведомо. Они, советские воины, оккупантов били.



Сегодня этот населенный пункт носит название Ливенка Красногвардейского района Белгородской области. И там, по сведениям, почерпнутым из итальянского журнала, открыт уже настоящий, как видите, памятник итальянским солдатам.







Не доверять итальянцам? Ну почему же, ведь из книги "Мы вернемся в Россошь" мы узнали о костях в "шляпе". И вот — памятник погибшим итальянским солдатам.



Мы навестим Ливенку. И постараемся все-таки выяснить, чем таким были очарованы местные руководители, разрешившие установку такого памятника.



Продолжение следует. Надеемся, что победа будет за нами, потому что наше дело правое!



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Поклонники фашистов обратились к Путину за защитой. Возвращаясь к теме нашумевшего памятного знака в честь итальянских фашистов в Россоши, а возвращаемся к таким темам мы всегда, когда считаем нужным это сделать, мы снова имеем что сказать.Данное повествование будет больше похоже на сводку с полей боев, но знаете, на самом деле это так и есть. Идет реальная война, и, кстати, уже пора подключать тяжелую артиллерию, поскольку дело уже выглядит не смешно. Уже пахнет трагедией.Но пойдем по порядку.Наш сегодняшний материал будет состоять из двух частей. В тексте мы расскажем свою часть, а в видео главный борец Россоши с итальянским фашизмом Николай Савченко расскажет свою.Что касается видео, то сразу хочу принести свои извинения в адрес современных немцев, не подумал. Но потом решил, что современные жители Германии на такое просто не пойдут. Потому прошу всех смотрящих видео мысленно заменить немцев на венгров.Собственно, вот как обстоят дела.Но есть действительно и положительные моменты.1. Комната в музее, повествующая о «подвигах» итальянских альпийских стрелков, прекратила свое существование. Это нам рассказал Савченко, мы пошли в музей с целью убедиться в данном факте, но он почему-то оказался закрыт по невыясненной причине. Должен работать до 15 часов, но… Увы. Возможно, надо наклейку «Военного обозрения» с машины убрать.2. Главный почитатель итальянских вояк Морозов с супругой больше не директор/бухгалтер музея. Что не может не радовать. Опять же, ссылаясь на Савченко, отметим, что в музее новый и вполне адекватный директор, которая, по идее, не должна допустить в будущем такого безобразия.Однако выставка никуда не вывезена и не подарена итальянским «друзьям». Она лежит в запасниках, возможно, в ожидании своего часа. Мечты, конечно, но…3. Следственный комитет в Воронеже поручил расследование майору Ананьеву. Ознакомившись с документами, которые составил и подписал майор, хочу сказать, что, несмотря на отказы в возбуждении уголовных дел, товарищ майор зафиксировал несколько очень важных моментов и теперь они будут в ранге доказанных фактов.А именно – достоверно установлено, что кости в памятный знак все-таки были подброшены итальянскими строителями. Кости человеческие, часть была изъята, часть продолжает оставаться внутри знака, превращая его совершенно непонятно во что.Более того, главарь альпийских стрелков признал в итоге факт совершенного.Теперь пройдем по отрицательным моментам. К кому у нас по прошествии года имеются претензии.1. Прокуратура Российской Федерации.В ноябре прошлого года было направлено заявление от СМИ «Военное обозрение» с требованием осуществить проверку фактов, изложенных в статье. В соответствии с действующим законодательством.Генеральная прокуратура РФ приняла заявление, о чем было прислано соответствующее уведомление. Далее Генпрокуратура прислала уведомление, что материалы переданы в Воронежскую областную прокуратуру. Это нормально, это пошло по инстанции.Воронежская областная прокуратура также ответила, что материал приняли и передали в прокуратуру Россошанского района для рассмотрения и ответа.А прокуратура в Россоши на это дело не отреагировала вообще. И ответа просто не дала. По крайней мере, наступила полная тишина, и более никаких бумаг в адрес «Военного обозрения» не приходило.Очень жаль, конечно, что в областной прокуратуре в Воронеже тоже не сильно радели над поручением из генеральной прокуратуры. Видимо, там работают не слишком болеющие за свое дело сотрудники. Которых устраивает, что уровнем ниже, в районе Воронежской области у них сидят… скажем так, люди, не утруждающие себя работой.Ничего, как честные налогоплательщики и граждане, мы по выходу материала инициируем еще два запроса, точнее, запрос и жалобу. Некрасиво это, да и не совсем законно – оставлять без ответа вообще заявления граждан нашей страны.2. Административные органы Россоши и района.Вообще, то, что вытворяет административный ресурс Россошанского района, вызывает чувство глубочайшей обеспокоенности и, я бы сказал, брезгливости некоей.Пойдем снизу вверх для наглядности.Санэпиднадзор.Простите, в центре города гражданами иностранного государства был организован незаконный могильник, куда эти граждане запихнули человеческие останки. В законах на эту тему сказано четко: ЛЮБЫЕ захоронения останков должны производиться в специально отведенных для этого местах.Насчет того, насколько это «специально отведенное» место вообще – чуть ниже будет любопытный документик, хотя из видео, думаю, вы и так все поняли.Вот документ, подписанный старшим инспектором Следственного Комитета России Тихоновым.Из текста следует, что так называемая «шляпа» — незаконно возведенный объект! Никаких разрешительных документов, никаких землеотводов, ничего.До чего вообще дошли в этой Россоши! Кто хочет, тот и возводит… что-то. Вообще не напрягая себя разрешениями.Вот проблема: хотели инициативной группой в этом же скверике построить фонтан Победы. Нет, фонтан нельзя. А «шляпу» можно.Уже не стесняясь говорю: уровень ангажированности россошанских властей итальянцами просто изумляет. Конечно, доказательств прямых нет, но…Простите, в центре города стоит незаконно возведенная городуха с эмблематикой альпийских стрелков, которые здесь 80 лет тому назад не макаронами торговали, а совсем наоборот. В этой городухе захоронены совершенно незаконным образом человеческие останки.И всех в администрации это устраивает, всем все нравится.Более того, административный ресурс Россоши настойчиво старается защитить «шляпу» от посягательств патриотов. В ход идет все. Понятно, что председатель очередного комитета и общества, нежно взятый за локоток замом главы района (или главой), выступит как надо и подпишет что надо. Или ему бюджет обрежут.И выступают, деваться некуда. Или сделка с совестью и защита «шляпы», или бюджет на следующий год.Но пусть это остается на совести всех, кто с пеной у рта эту «шляпу» защищает. Если они готовы за малость такую топтать прах своих же предков, погибших в боях с отцами «благодетелей»… Нет, мешать как раз станем.Кстати, интересный нюанс. Уж как пришедшие от администрации господа критиковали нас в комментариях к предыдущему видео, почему-то в самой администрации никто с нами в тот раз поговорить не захотел. Мы пришли, хотели у кого-то спросить, как оно с точки зрения чиновников, но вот беда: никого в администрации не оказалось. Все, понимаешь, ушли на фронт! Отпуска, командировки, в полях…В целом мы и сейчас не отказываемся от диалога. Но раз музей волшебным образом оказывается закрыт, в администрации никого нет, ну что тут поделать? Будем оперировать теми фактами, которые имеем.Но если администрация Россоши да и всего района захочет нам рассказать о том, почему они все так упорно защищают памятник фашистам, мы готовы выслушать. Ради торжества справедливости.На самом деле все совершенно прозрачно и понятно. Можно много чего рассказать о том, как итальянские альпийские стрелки приукрасили и обустроили весь Россошанский район. На самом деле людям нормальным ясно, что обихаживают они только представителей администрации этого города. Зато от души.Нет, достижение, конечно, что бесконечные путешествия чиновников Россоши в Италию не оплачиваются из бюджета. Это доподлинно выяснила ФСБ, сомнений нет, что так оно и есть. А ездили все россошанские «за счет принимающей стороны без обязательств».Ну каким наивным надо быть, чтобы в это поверить? Вот оно, обязательство, в центре города стоит. С пером петушиным и костями внутри. Заботливо охраняемое и оберегаемое.Отрабатывают на совесть все.Но давайте зададимся вопросом: а кому все это выгодно?Обращаюсь опять-таки к документу, составленному майором Ананьевым.Уважаемые читатели, это цитата из мемориальной таблички на стене построенного итальянскими стрелками детского сада.Надо быть совершенно законченным негодяем, чтобы не увидеть в этом грязнейшей попытки уравнять итальянского фашиста, пришедшего за тридевять земель, чтобы оккупировать нашу землю, и советского солдата-освободителя, вогнавшего этого фашиста туда.Не увидели? Ну тогда вы из россошанских администраций.А мы видим. Именно попытку уравнять. Дескать, долг один на всех. На итальянца, которого насильно пригнали в Россию, где он ничего не делал, только мечтал о мире.Вояки из дивизии «Юлия» так мечтали, что их под Валуйками пришлось «Катюшами» в кровавое месиво превратить, так они к миру стремились.И о концлагере, жертвам которого в Россоши памятник почему-то не стоит, в котором расстреливали людей итальянцы, тоже принято молчать.Долг не один на всех. Долг – понятие сугубо разное. Долг советского воина заключался в том, чтобы освободить свою землю от оккупантов. Долг оккупанта, запятнавшего себя кровью на русской земле, – сдохнуть и быть в нее зарытым.Без почестей и памяти. Потому что он – оккупант. Его сюда никто не звал.Почему этого не понимают в кабинетах Россоши, понятно. Какой тут может быть патриотизм, когда вот оно, вожделенное путешествие на отдых в Италию «за счет принимающей стороны и без обязательств».И последнее.Никого не смущает то количество денег, которое было потрачено на эту акцию?Постройка детского сада, многочисленные «деловые» поездки представителей Альпийского корпуса в Россошь и россошанских чиновников в Италию – кто оплачивал банкеты все эти годы?15 лет стоит этот то ли знак, то ли могильник в центре Россоши, и 15 лет исправно тратятся суммы на отдых «без обязательств» для россошанских.Из какого, простите, бюджета?На ум приходит сразу одна контора из прошлого, которая вот так же оптом скупала морально и материально нестойких. ЦРУ. У них бюджета хватало на такие (да и не на такие) операции.Зачем?Все просто. Пробный шар прошел. «Вся королевская конница и вся королевская рать» ничего не могут поделать с россошанским могильником. Но кроме красующейся в центре «шляпы», исподволь идет идет работа по разъяснительной работе.Разъясняют, что не были итальянцы такими… фашистами. Нет, фашизм – это чисто итальянское изобретение. Но не все итальянцы были фашистами. Конкретно вот эти 10 дивизий:52-я пехотная дивизия «Торино»;9-я пехотная дивизия «Пасубио»;3-я дивизия «Челере»;2-я пехотная дивизия «Сфорцеска»;3-я пехотная дивизия «Равенна»;5-я пехотная дивизия «Коссерия»;156-я пехотная дивизия «Виченца»;2-я альпийская дивизия «Тридентина»;3-я альпийская дивизия «Юлия»;4-я альпийская дивизия «Кунеэнзе» — вот в них вообще ни одного фашиста не было!Вот в трех приданных бригадах Camicie Nere («чёрнорубашечников»-добровольцев) – там фашисты все. А в вышеперечисленных – 200 000 пацифистов и добряков.Так вот, эти фашисты были менее фашисты, чем другие. А потому их надо понять и простить. И ставить им памятные знаки.Кому это выгодно? Кому?Уж понятно, что не чиновникам из Россоши, удел которых – золотая мечта о халявной поездке в Италию. Тут надо людей посерьезнее искать.Тех, кому выгодно обелить фашистское прошлое, отмыть кровь и придать блеск и лоск тому позору, которым покрыли себя убегавшие без оглядки итальянские вояки.И мы нашли.Естественно, не в российском СМИ.Перед вами журнал вышеупомянутых альпийских стрелков.Вот повествование о делах россошанских.А вот и всплывает место следующего удара.Николаевка. Это где бравых итальянских пацифистов добивали русские солдаты, которым это понятие было неведомо. Они, советские воины, оккупантов били.Сегодня этот населенный пункт носит название Ливенка Красногвардейского района Белгородской области. И там, по сведениям, почерпнутым из итальянского журнала, открыт уже настоящий, как видите, памятник итальянским солдатам.Не доверять итальянцам? Ну почему же, ведь из книги "Мы вернемся в Россошь" мы узнали о костях в "шляпе". И вот — памятник погибшим итальянским солдатам.Мы навестим Ливенку. И постараемся все-таки выяснить, чем таким были очарованы местные руководители, разрешившие установку такого памятника.Продолжение следует. Надеемся, что победа будет за нами, потому что наше дело правое!Эта странная Россия… Часть 1. Памятник фашистам.Кому аплодируют с того света Власов, Геббельс и Муссолини?Поклонники фашистов обратились к Путину за защитой. Роман Скоморохов, видео: Роман Кривов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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