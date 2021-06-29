По следам «внутреннего терроризма»: зачем Демпартия США хочет создать комиссию по расследованию штурма Капитолия

Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси представила законопроект о формировании специальной комиссии по расследованию штурма Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Главная задача — выяснить обстоятельства акта «внутреннего терроризма», а также проверить наличие возможного иностранного влияния. Эксперты отмечают, что комиссия создаётся для борьбы с инакомыслящими и всеми противниками политической повестки Демпартии в США.

Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси представила законопроект о формировании специальной комиссии по расследованию событий 6 января 2021 года, когда сторонники экс-президента Трампа заняли здание Капитолия.

В соответствии с предложением Пелоси в комиссию войдут 13 человек. Пелоси как спикер нижней палаты конгресса самостоятельно назначит восемь членов, включая председателя. Кандидатуры на оставшиеся пять мест будут согласованы с лидером республиканского меньшинства Кевином Маккарти.

«Специальный комитет проведёт расследование и представит отчёт о фактах и причинах беспорядков, а также рекомендации по предотвращению повторения подобного в будущем. 6 января — один из самых мрачных дней в истории нашей страны. Крайне важно установить истину и сделать так, чтобы подобное нападение не могло повториться», — приводит слова Пелоси телеканал NBC News.

В резолюции события 6 января характеризуются как акт «внутреннего терроризма», направленный на подрыв мирной передачи власти в стране. Члены комитета проанализируют действия американских федеральных и силовых ведомств, а также изучат возможность иностранного вмешательства, которое якобы могло стать одной из причин штурма Капитолия.

Создание комиссии раскритиковали республиканцы в конгрессе, озвучившие опасения, что деятельность этого органа будет предвзятой.

«Это будет крайне предвзятое партийное мероприятие, а не честный орган по установлению фактов, которого заслуживают американский народ и полиция Капитолия. Поэтому я не стану поддерживать его создание при голосовании», — сказал член палаты представителей от Республиканской партии Джон Катко, выступивший против законопроекта.

В мае республиканцам в сенате уже удалось заблокировать законопроект о формировании двухпартийной комиссии по расследованию событий 6 января.

Захват Капитолия

Напомним, беспорядки в Капитолии 6 января были спровоцированы сторонниками Дональда Трампа, несогласными с итогами президентских выборов 2020 года, победителем которых был объявлен демократ Джо Байден.

В тот день в Капитолии должно было состояться заседание конгресса США под председательством вице-президента Майка Пенса, на котором планировалось сертифицировать голоса коллегии выборщиков и окончательно утвердить победу Байдена.

В Вашингтоне в то же время проходил митинг сторонников Трампа, недовольных его поражением на выборах. Трамп выступил перед собравшимися с речью, в которой в очередной раз назвал результаты голосования сфальсифицированными.

Сторонники Трампа у Капитолия 6 января

Reuters

© Leah Millis

После его выступления последователи 45-го президента США окружили здание Капитолия, требуя остановить процедуру сертификации. Они вступили в столкновения с охранявшими здание полицейскими, которые в ответ применили слезоточивый газ.

Однако сторонники Трампа смогли прорваться через охрану — они заняли зал сената и несколько кабинетов, в том числе рабочее место спикера палаты Нэнси Пелоси. В результате заседание конгресса было прервано, вице-президент Пенс и законодатели эвакуированы.

Данный инцидент был крайне болезненно воспринят Демпартией и американскими СМИ. Джо Байден назвал 6 января одним из самых «тёмных дней» в истории США.

Правоохранительные органы, в том числе ФБР, стали проводить аресты участников штурма Капитолия, а в Вашингтон направили Национальную гвардию, которая должна была охранять город во время инаугурации Байдена. Всего по делу о незаконном вторжении в Капитолий Минюст США предъявил обвинения более чем 400 задержанным.

Поиск провокаторов

В то же время члены Республиканской партии призывают провести расследование на предмет возможного участия в событиях 6 января провокаторов, связанных с федеральным правительством США.

Причиной послужила публикация материала издания Revolver, а также заявления популярного телеведущего и журналиста канала Fox News Такера Карлсона, которые не исключают, что среди арестованных участников штурма Капитолия были законспирированные сотрудники ФБР.

В качестве аргумента в пользу этой версии Карлсон сослался на формулировки в обвинительных документах Минюста США.

«Странно, что некоторым ключевым участникам событий 6 января так и не были предъявлены обвинения. Взгляните на документ. Власти называют этих людей «соучастниками, не находящимися под следствием». Что это значит? Это значит, что, возможно, все они были сотрудниками ФБР», — заявил Карлсон.

Ведущий Fox News привёл в пример ветерана ВС США, которому были предъявлены обвинения в преступном сговоре. При этом вовлёкшие его в этот сговор лица каким-то образом избежали судебного преследования.

«Персона два» и «персона три» были организаторами штурма. Власти знают, кто это, но им не были предъявлены обвинения. Почему? Вы знаете почему: они почти наверняка работали на ФБР», — отметил ведущий.

Вскоре конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в своём Twitter сообщил, что направил на имя директора ФБР Кристофера Рэя письмо с требованием прояснить роль оперативников бюро в событиях 6 января. Со схожим обращением выступила и республиканец Марджори Тейлор Грин.

«Нам нужны имена и ответы касательно сотрудников ФБР, причастных к организации беспорядков в Капитолии 6 января. Сначала у них был «запасной план», чтобы остановить Трампа при помощи теории о «российском следе», теперь же выясняется, что они принимали активное участие в событиях 6 января», — написала политик в своём Twitter.

Cпикер палаты представителей Нэнси Пелоси

Reuters

© Leah Millis

Цель комиссии, законопроект о создании которой был представлен Пелоси, — демонизировать сторонников Дональда Трампа, считает политолог Александр Асафов.

«Мы знаем, что администрация Байдена пытается обвинить этих людей по самым суровым статьям. Кроме того, всё идёт к тому, чтобы подвести под это дело историю о «российском» влиянии и назвать всех участников членами деструктивных организаций, которые, в том числе поддерживая Трампа, разрушают порядок и гражданское спокойствие в стране. И конечно, это решение должно быть соответствующе оформлено, поэтому создаётся этот специальный комитет по расследованию беспорядков», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

По результатам работы этой комиссии будут сделаны выводы, что сторонники Трампа являются «враждебной силой» внутри страны или «внутренними террористами», и им будут назначены максимальные наказания, считает Александр Асафов. Кроме того, в ходе работы комиссии ещё раз будет поднята тема российского вмешательства, считает политолог.

«Безусловно, к этому будут пытаться привязывать Россию... Это даст дополнительные основания для новых обвинений в адрес Москвы», — отметил Александр Асафов.

Ситуация с событиями 6 января показывает, насколько общество в США расколото, добавил эксперт.

«Я думаю, что события 6 января наглядно демонстрируют линию раскола внутри американского общества, которое не верит в голосование по почте, не верит в то, что выборы прошли чисто и открыто, и не верит в то, что победил Байден. Но это — точка зрения инакомыслящих, она будет подавляться достаточно жёстко, в том числе и уголовными наказаниями», — рассказал Александр Асафов.

США стремительно превращаются в либерально-тоталитарный режим, который не предусматривает политических конкурентов или несогласных с демократической повесткой дня, прокомментировал ситуацию в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Демократы, обозначив «внутренними террористами» сторонников Трампа, которые пошли к Капитолию, продемонстрировали, что готовы максимально жёстко расправляться с противниками своего курса», — подчеркнул собеседник RT.

Для демократических институтов США это не сулит ничего хорошего, уверен Константин Блохин.

«Демократы сейчас подрывают основу американской государственности, продвигая использование репрессивных методов в отношении участников событий 6 января. Всё это, включая сам факт штурма Капитолия, наносит серьёзный удар по имиджу США», — заключил политолог.