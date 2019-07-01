По следам Вакарчука: Стыдящаяся России Приходько засобиралась в Верховную раду

Участница конкурса "Евровидение-2009" от России Анастасия Приходько приняла решение баллотироваться в народные депутаты Верховной рады. Об этом сообщили представители Центризбиркома Украины.

Согласно предварительным данным, Приходько баллотируется в мажоритарном округе в Виннице от партии "Батькивщина". В рамках предвыборной программы певица призывает вывести украинскую экономики из тени, ввести единый налог на прибыль в размере 15%, отменить налог на добавленную стоимость и так далее.

Отметим, что в выборах также участвует и другой исполнитель - лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, объявивший о создании партии "Голос".

Ранее Анастасия Приходько заявила, что ей якобы стыдно за то, что она представляла Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение". Для нее эта страна якобы "перестала существовать" после того, как в 2014 году Крымский полуостров вошел в состав РФ.