По следам «Новичка»: проверяем мифы о существовании секретного российского химоружия

Небольшой режимный НИИ в Саратовской области в последние дни попал в сводки мировых информационных агентств после того, как британский премьер Тереза Мэй объявила об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля «производимым в России» веществом «Новичок».

Секретная советская программа

Сверхсильный боевой отравляющий газ «Новичок» является почти мифическим веществом. До сих пор нет ни одного официального свидетельства о его применении или даже существовании, но его упоминали в сериалах (британских), заводили о нем странички в «Википедии» (украинской), а единственным источником информации о «Новичке» является книга химика-перебежчика, ныне жителя США Вила Мирзаянова «Государственные тайны: Российская программа химического оружия изнутри». Именно в ней рассказано о секретной советской программе «Фолиант» и разработке химического оружия нового типа «Новичок». А шли эти работы якобы при непосредственном участии Мирзаянова в лабораториях военного городка на Волге.

Военный поселок Шиханы

Закрытый военный поселок Шиханы на протяжении долгих десятилетий был одним из самых охраняемых объектов в Среднем Поволжье. В советские времена здесь располагались лаборатории, где проходило изучение (а возможно, и разработки) новейшего химического оружия. В девяностые годы для некогда процветающего городка наступили тяжелые времена, и связано это было не столько с общей ситуацией в стране, сколько с подписанием Конвенции о запрещении химического оружия. Документ фактически оставил без работы львиную долю жителей Шихан. Но главный работодатель поселка — научный институт органической химии и технологии — работает и сейчас, переориентировавшись на исследования в интересах фармацевтических и ветеринарных компаний.

Но действительно ли в Шиханах производится смертоносный сверхсильный яд, одна пробирка которого способна выкосить население крупного города? Или все это плод фантазии давно живущего в США Мирзаянова?

Закрытый военный поселок Шиханы на протяжении долгих десятилетий был одним из самых охраняемых объектов в Среднем ПоволжьеФото: Одноклассники

Кто такой мистер Мирзаянов?

Опрошенные «Комсомолкой» российские эксперты по химическому оружию в один голос утверждают, что никакого газа «Новичок» и в помине нет. По крайней мере, не существует ни одного достоверного свидетельства о его разработке и применении.

Экс-министр промышленности Саратовской области Сергей Лисовский входил в Государственную комиссию по уничтожению химического оружия. В зону его ответственности в том числе входил объект в Шиханах.

- Название «Новичок» я услышал впервые только позавчера в СМИ. Хотя на заседаниях Госкомиссии мы очень подробно разбирали всевозможные отравляющие вещества. Совершенно однозначно: ни о каком «Новичке» речи не шло, - разводит руками Лисовский.

Удалось «Комсомолке» связаться и с одной из действующих сотрудниц института в Шиханах. Женщина, пожелавшая сохранить анонимность, была лаконична: «Новичок?» Впервые слышу о таком веществе. И человека по имени Вил Мирзаянов среди наших сотрудников я не помню».

Директор департамента информации и печати российского МИДа Мария Захарова мгновенно отреагировала на выпады британского премьер-министра Терезы Мэй.Фото: facebook.com

В поисках заводов-призраков

В октябре прошлого года в России официально была уничтожена последняя партия химического оружия. Весь процесс проходил под контролем международных наблюдателей, которые присутствовали на секретных объектах и признали, что в России теперь не осталось боевых отравляющих веществ.

- Совершенно невозможно представить, что в России может существовать производство химического оружия и никто об этом не знает, - комментирует эксперт по химоружию, бывший инспектор ООН в Ираке Антон Уткин. - Ведь должны быть поставки сырья, персонал. Это огромная машина!

Вил Мирзаянов со своей женой Гейл в СШАФото: Facebook

- А в Шиханах, как утверждает Мирзаянов, этого разве не могло происходить?

- В Шиханах нет никакого производства. Там только исследовательские лаборатории. И кстати, исследования не запрещены даже Конвенцией по уничтожению химоружия. Посмотрите на фармакологические компании. Там каждый год тестируются сотни тысяч химических соединений и многие из них — уж поверьте! - весьма токсичны.

- А мы можем допустить, что запрещенное химоружие тайно производится в каких-то подпольных цехах?

- Такие подпольные лаборатории могут находится в любой точке мира. Причем тут Россия? Например, в Восточной Гуте недавно обнаружили склады с химическим оружием, которые контролируют боевики.

- И все же: нервно-паралитический газ «Новичок» существует или нет?

- Пока вся информация исходит от одного источника — этого перебежчика Мирзаянова. Он нарисовал какие-то формулы. Но до сих пор ни одна страна не подтвердила, что такое вещество действительно можно синтезировать и что оно имеет признаки отравляющего вещества четвертого поколения. Я лично занимался уничтожением российского арсенала химического оружия. И могу достоверно сказать, что такого штатного вещества у нас никогда не было. Даже никаких похожих формул.

Бинарная бомба

В интернете можно найти утверждения, что за создание газа «Новичок» советские ученые и генералы удостоились Ленинской премии. И действительно, за несколько месяцев до развала Союза высшую награду страны получили директор института ГосНИИОХТ (именно его филиалом является объект в Шиханах) Виктор Петрунин, тогдашний заместитель начальника химических войск Анатолий Кунцевич и еще двое граждан, чьи регалии архивы умалчивают. Формулировка награждения — «за созданиебинарного химоружия смертельного типа на основе советского V-газа».

Что такое бинарное химическое оружие? По сути, это те же широко известные боевые газы - зарин и VX, но более безопасные в транспортировке. Их составные вещества смешиваются непосредственно в боеприпасе в момент его сброса. Кстати, поражающий эффект от этого существенно снижается — примерно на 30 процентов от "обычного" химоружия.

- Разработкой бинарного химоружия в конце восьмидесятых активно занимались в США, и Советский Союз вынужден был искать свою альтернативу, - говорит Антон Уткин. - Но в России производства бинарного химоружия так и не появилось. Разработки так и остались разработками. И подтвержденных случаев применения бинарного химического оружия в мире нет.