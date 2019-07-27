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«По следам Брусилова»: как советские войска освобождали Львов от нацистов в 1944 году

27 июля 2019, 16:39  •  175 • Украина
75 лет назад советские войска освободили Львов от нацистов в ходе Львовско-Сандомирской стратегической операции. Как отмечают историки, до наступления Красной армии в этом городе и прилегающих к нему районах гитлеровцы совершили одни из наиболее масштабных преступлений против мирного населения и военнопленных. Жертвами нацистов и их пособников на Галичине стали около 700 тыс. человек. Эксперты считают Львовско-Сандомирскую операцию уникальной, поскольку советские войска продвигались с большой скоростью, несмотря на незначительное преимущество в численности солдат. Затем Красная армия развила свой успех на территории Силезии и создала предпосылки для полного освобождения Польши.
 
Красноармейцы во время боёв за освобождение Львова. Июль 1944 года © Waralbum.ru
 

27 июля 1944 года войска 4-й и 3-й гвардейской танковых армий и 60-й и 38-й армий при поддержке фронтовой авиации завершили освобождение Львова от нацистов. В результате 1-й Украинский фронт получил возможность быстро продвигаться к Висле и наступать в Карпатах.

История Галичины 

История Галичины и её крупнейшего города — Львова — уникальна и трагична, отмечают историки. Из всех территорий, входивших в Средние века в состав Древнерусского государства, именно эта область была дольше всего оторвана от земель, заселённых восточными славянами.

Польша захватила этот регион ещё в XIV веке. А в конце XVIII столетия, во время разделов Речи Посполитой, он оказался под властью Австрии. 

В ходе Первой мировой войны Галичина на некоторое время переходила под контроль Российской империи. Однако после распада Австро-Венгрии она была аннексирована Варшавой по итогам Советско-польской войны. В межвоенный период Галичина стала одним из ключевых центров развития Организации украинских националистов (ОУН — УПА)*.

После того как в 1939 году нацистская Германия напала на Польшу и польская государственность фактически перестала существовать, Советский Союз ввёл войска на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии. В ноябре 1939-го Западная Украина, включая Галичину, официально вошла в состав УССР.

Оккупация и ОУН

В мае 1938 года лидер ОУН Евгений Коновалец был ликвидирован НКВД. Эта акция привела к расколу в организации и снизила эффективность использования ОУН нацистами. Тем не менее в начале 1941 года абвер создал из украинских националистов два батальона при спецподразделении «Бранденбург 800» — «Роланд» и «Нахтигаль», а из сети тайных членов ОУН сразу после вторжения на территорию СССР нацисты начали формировать вспомогательную полицию и марионеточные органы местного самоуправления.

26 июня 1941 года Красная армия была вынуждена покинуть Львов. Вскоре в город вступили подразделения «Бранденбург 800», включая «Нахтигаль». Гитлеровцы заняли ключевые объекты инфраструктуры — электростанцию, вокзал, водонапорные башни и радиостанцию.

  • Командир бригады ваффен СС (второй слева) и командир дивизии беседуют с галицкими добровольцами
  • globallookpress.com
  • © Scherl

Вслед за нацистским спецназом во Львов вошли представители ОУН, которые провозгласили в городе так называемую Украинскую Державу во главе со Степаном Бандерой и под протекторатом гитлеровской Германии. Берлин не поддержал данное начинание. Бандера, уличённый в хищении денег, выделяемых ему рейхом на нужды ОУН, был арестован.

«В отличие от остальных областей Украины, вошедших в состав одноимённого рейхскомиссариата, дистрикт «Галиция» стал частью так называемого Генерал-губернаторства, то есть оккупированной территории Польши», — рассказал в беседе с RT сотрудник научно-методического отдела Музея Победы Георгий Емельяненко.

В 1939 году евреи составляли 100 тыс. из 340 тыс. жителей Львова. В дальнейшем ещё несколько десятков тысяч евреев бежали в город из оккупированной нацистами Польши. В 1941 году члены военизированных формирований ОУН и поддержавшие их львовские обыватели приступили к избиению евреев.

  • Бойцы ОУН бьют евреев палками на улице Коперника во Львове. 1941 год
  • © Waralbum

Националисты загнали около тысячи человек в бывшую тюрьму НКВД, где узники вскоре были перебиты украинской полицией. Затем нападения на евреев переросли в тотальный погром —  их избивали и убивали прямо на улицах. 

В начале июля к процессу уничтожения евреев была подключена нацистская айнзацгруппа «С», опиравшаяся на украинскую добровольческую милицию. По словам историков, эти преступления преследовали двойную цель: обезглавить потенциальное польское сопротивление (львовская интеллигенция была преимущественно польской) и грабёж. Убийцы поделили имущество состоятельных профессоров, а в их домах поселились функционеры гестапо и ОУН.

Согласно отчёту немецкого командования, к 16 июля нацисты и коллаборационисты убили во Львове порядка 7 тыс. евреев. Уничтожению также подлежали представители культурной элиты и те, кого гитлеровцы считали сторонниками советской власти — коммунисты, госслужащие, комсомольцы и пионеры. 

Осенью 1941 года во Львове было создано еврейское гетто — третье по размерам после Варшавского и Лодзинского. В следующем году в нём в тяжелейших условиях жили около 100 тыс. евреев. Некоторых из них спасли подпольщики, остальные были убиты или отправлены в концлагеря.

На окраине Львова действовал концлагерь Яновский, в котором были уничтожены до 200 тыс. человек. Нацисты сформировали из узников-музыкантов оркестр и заставляли играть во время казней и пыток. 

  • Фото оркестрантов было одним из обвинительных документов на Нюрнбергском процессе
  • © Фото из газеты «Красная Звезда» от 23 декабря 1944 года

Кроме того, во Львове был создан лагерь для военнопленных «Цитадель», в котором были уничтожены около 140 тыс. советских воинов и солдат из армий союзников. Всего, по данным Чрезвычайной государственной комиссии, в городе и прилегавших к нему районах нацисты и коллаборационисты убили порядка 700 тыс. человек.

«Львов стал местом, где произошло одно из наиболее массовых убийств гитлеровцами мирного населения», — рассказал в интервью RT военный историк Юрий Кнутов.

Весной — летом 1943 года нацисты приступили к формированию подразделений войск СС из членов украинской вспомогательной полиции и националистически настроенной молодёжи. Из 80 тыс. добровольцев они отобрали личный состав для дивизии СС «Галиция» и пяти отдельных полицейских полков СС.

Львовско-Сандомирская операция

В 1943 году советские войска, развивая успех Курской битвы, вступили на территорию УССР, форсировали Днепр и освободили Киев. В начале следующего года нацисты были изгнаны с Волыни и Подолья, а также с юга Советской Украины. Однако в районе Галичины сохранялся выступ, который продолжали контролировать гитлеровские войска.

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Нацистское руководство опасалось, что падение Львова откроет Красной армии путь в промышленно развитую юго-восточную Польшу, обеспечивавшую рейх оружием и военной техникой. В Галичине гитлеровцы планировали воздвигнуть три линии укреплений. К июлю 1944 года были готовы две из них. 

Советское командование намеревалось нанести два мощных удара по гитлеровцам на Западной Украине: на львовском и рава-русском направлениях.  Проведение операции было поручено 1-му Украинскому фронту под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева. К ней присоединились части воссозданного 4-го Украинского фронта. Общая численность советских войск, задействованных в Львовско-Сандомирской операции, оценивается историками примерно в 1,2 млн.

Красной армии противостояла нацистская группа армий «Северная Украина», в которую входили преимущественно немецкие и венгерские части. Их общая численность достигала примерно 900 тыс.

Полковник запаса Андрей Кошкин, академик Академии военных наук, рассказал в интервью RT, что соотношение 1,3 к 1 с точки зрения военной науки было не самым комфортным при наступлении, поэтому советскому командованию пришлось тщательно подходить к вопросам планирования боевых действий и подготовки личного состава.

«Учитывая тот факт, что наступление частично должно было идти по следам Алексея Брусилова (российский военачальник прославился успешными действиями на Западной Украине. — RT) в ходе его знаменитого прорыва 1916 года, в архивах поднимались материалы Первой мировой войны. Чтобы компенсировать недостаточный перевес в личном составе, советское командование усилило войска артиллерией, авиацией и танками», — отметил эксперт.

В свою очередь, Юрий Кнутов рассказал, что на стадии подготовки наступления значительную роль сыграли советские партизаны, которые дезорганизовали тылы противника, нарушили коммуникации с Польшей и оттянули на себя три нацистские дивизии.

13 июля силы 1-го Украинского фронта перешли в наступление. Всего за три дня вся тактическая зона немецкой обороны была прорвана на 15—30 км. Вскоре Красная армия достигла границы с польской Силезией.

  • Бой на подступах к Львову в ходе Львовско-Сандомирской операции
  • РИА Новости
  • © Макс Альперт

На львовском направлении нацистам удалось на некоторое время задержать продвижение советских войск. Однако, по словам Кнутова, танковые части пресекли их попытки закрепиться и перейти в контратаку.

«Важную роль в ходе операции сыграло сражение за Броды», — подчеркнул историк.

В районе этого города оборону держали восемь нацистских дивизий, включая дивизию СС «Галиция». Эта группировка была полностью окружена советскими войсками и ликвидирована. Под Бродами погибли около 30 тыс. нацистов, а порядка 17 тыс. сдались в плен.

«Вопреки мифам современной украинской пропаганды, дивизия СС «Галиция» под Бродами себя никак не проявила и фактически перестала существовать за один бой. В дальнейшем её воссоздавали заново», — рассказал Кнутов.

По словам историка, из-за особенностей рельефа взять Львов с ходу было сложно, поэтому советское командование решило обойти город с двух сторон. В тех боях сыграли значительную роль танкисты, которым приходилось действовать в отрыве от пехоты.

Выход танковых армий на западную и южную окраины Львова, а также наступление 60-й и 38-й армий с востока поставили войска противника в районе города под угрозу окружения. Немецкое командование начало отводить их из Львова на Самбор. 27 июля Львов был освобождён. Войска фронта продолжили продвижение в северо-западном и юго-западном направлениях. 

  • На улицах Львова в первые дни после освобождения города от немецких войск. Июль 1944 года
  • РИА Новости
  • © Аркадий Шайхет
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«Сегодня со стороны Варшавы можно услышать мифы о том, что Львов якобы освободила и передала советским войска восставшая в те дни Армия Крайова, но такие разговоры не соответствует действительности. Польские силы смогли занять только часть предместий. Основная тяжесть боёв легла на плечи красноармейцев», — подчеркнул Кнутов.

В августе 1944 года советские войска практически полностью освободили Западную Украину и развили успех в Силезии. 15 августа они заняли Сандомир. Военные  создали крупный плацдарм на западном берегу Вислы и перешли к обороне.

Георгий Емельяненско отмечает, что «позиции, занятые в ходе Львовско-Сандомирской операции, Красная армия использовала в дальнейшем во время освобождения Польши». 

«Летом 1944 года нацисты потеряли в боях на территории Западной Украины и Силезии около 40 дивизий», — рассказал эксперт. 

Со своей стороны, Юрий Кнутов заявил, что Львовско-Сандомирская операция сыграла значительную военную, психологическую и экономическую роль. 

«Была оказана поддержка советским войскам, синхронно наступавшим в Белоруссии. Части Красной армии на значительном участке фронта перешли границу 1941 года, а немцы лишились в Силезии значительных военно-промышленных мощностей. При этом темп наступления советских военных в ходе операций был выше, чем у гитлеровцев летом 1941 года», — заключил историк.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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