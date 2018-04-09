По Сирии снова бьют ракетами

На этот раз ракетному обстрелу подверглась сирийская авиабаза Т4 в провинции Хомс. Как сообщили в российском оборонном ведомстве, в ночь на понедельник два израильских самолета F-15 из воздушного пространства Ливана выпустили по территории Сирии восемь управляемых ракет. Три из них поразили некие цели на западной окраине аэродрома. Оставшиеся были сбиты силами сирийских сил противовоздушной обороны. И для стареньких систем ПВО это неплохой результат.

Истребитель F-15 ВВС Израиля.Фото: REUTERS

В небе над Ливаном израильская авиация чувствует себя очень вольготно. Еще бы - ведь в этой стране средства ПВО фактически отсутствуют. И со стороны Средиземного моря Израиль атакует Сирию уже не в первый раз. Ранее ракетные удары наносились в том числе и по авиабазе Т4. Мне приходилось бывать на ней. Аэродром находится в провинции Хомс, недалеко от Пальмиры. Во время наступательной операции на древний город, а после него - на Дейр-эз-Зор он активно использовался российской авиацией как лагерь подскока. С Тияса (арабское название базы) взлетали вертолеты российских ВКС, которые поддерживали наступление правительственных сил и их союзников. Здесь же дислоцировались наши медики. Уже тогда база была поделена на несколько секторов - сирийский, российский, иранский. И именно по последнему в прошлый раз наносила удары израильская авиация.

Штурмовики L-39 сирийских ВВС на авиабазе "Т4" под Пальмирой, февраль 2016 г.Фото: Александр КОЦ

В результате нынешней атаки пострадавших среди российских советников нет, сообщили в Минобороны России. Сирийские источники говорят о 14 погибших, однако национальную принадлежность жертв удара не указывают. Однако, судя по тому, что в западной части аэродрома находятся как раз иранцы, «под раздачу» снова попали они. В Сети появились снимки последствий ударов, и они не идут ни в какое сравнение с результатами американской атаки на базу Шайрат в прошлом году. Израильтяне не вывели из строя авиапарк и не повредили взлетно-посадочную полосу. Впрочем, куда они целились - неизвестно.

Российские вертолеты Ми-8 и Ми-24 , принимавшие участие в операции по освобождению Пальмиры, на авиабазе "Т4". Февраль 2016 года.Фото: Александр КОЦ

Примечательно, что этот удар пришелся на очередной «химический» скандал, который грозит перерасти в военное обострение. В годовщину американских ударов по Шайрату, через дружественные боевикам ресурсы была вброшена информация о химической атаке в Думе, городе-спутнике Дамаска. Всякий раз, когда Асад начинает одерживать знаковую победу, на него находит помутнение, и он выкидывает коленца, противоречащие логике. Когда практически весь пригород Дамаска впервые за семь лет зачищен от террористов, когда идет успешное наступление на последний анклав в Думе, когда на твоей стороне Россия со своей авиацией, он достает из широких штанин любимый на Западе газ зарин! И травит женщин и детей (на обнародованных видеокадрах мужчин почему-то нет). А мужественные «Белые каски» носятся с телами младенцев под очередной бомбежкой. Американцы уже заявили, что могут нанести ракетные удары по правительственным объектам в Сирии. Девять стран инициировали экстренное заседание Совбеза ООН (Россия, кстати, была первой). И в этом потоке воинственного информшума теряются голоса разума. Как, к примеру, интервью врачей из Думы, которые утверждают, что никаких раненых или погибших от отравления «химией» в последние дни не было.

- Я работаю в больнице города Дума с 2015 года, с начала всех военных событий, - - говорит медик Ясер Абдель-Мажид. - С 6 по 8 апреля к нам поступали в больницу пациенты только с осколочными ранениями и обычными военными травмами. Ни одного человека не было с химическими отравлениями.

- С 6 по 8 апреля у нас не было ни одного пострадавшего от химического отравления – только обычные военные травмы, - вторит ему Ахмед Саур – помощник врача, водитель скорой помощи. - Слава богу, город сейчас будет возвращаться к мирной жизни. И все будет налажено.