По Сирии нанесен новый удар

Два человека, муж с женой, погибли в результате ракетного удара по пригороду столицы Сирии Дамаска — району Эль-Кисва, передает RT со ссылкой на сирийское информагентство SANA. Погибшие — уроженцы городка Шейх-Мискин мухафазы (провинции — «Газета.Ru») Дераа.

Предположительно, атака была совершена самолетами ВВС Израиля через воздушное пространство Ливана. Однако командование ЦАХАЛ не комментирует информацию о своей причастности к ракетному удару.

Кроме того, по данным НСН, сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) смогли перехватить и сбить несколько ракет. Телеканал Al Hadath сообщает, что ВВС Израиля нанесли удар по лагерю иранских добровольцев к югу от Дамаска — авиабазе Т4. В районе перехвата Эль-Кисва прогремели несколько взрывов. Были уничтожены две ракеты.

Журналист из Ливана Суломе Андерсон сообщила, что группировка «Хезболла» стягивает все свои резервы на юге Ливана возле израильской границы после ударов ЦАХАЛ по иранским целям в Сирии.

По данным ФАН, израильские военные самолеты проводят активные полеты ливанско-сирийском регионе. Андерсон предположила «по некоторым признакам», что дальнейшее развитие конфликта в Сирии «может перекинуться и на Ливан».

Накануне, 8 мая, Израиль перевел войска в состояние повышенной боевой готовности и проинструктировал местные власти в районе Голанских высот.

Из этого района была зафиксирована «необычная активность» иранских сил в Сирии. Местным властям было, в частности, поручено открыть бомбоубежища. Сообщается, что силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) также были переведены в повышенную готовность.

За пару часов до этого президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерному оружию с Ираном, а также пообещал наложить на Тегеран новые санкции. Израиль ранее обвинил Иран в создании ядерного оружия — презентацию с такой информацией представил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Президент Ирана Хасан Роухани при этом назвал эти данные «детским бредом» и заявил, что вынесет урок из одностороннего выхода США.

Кроме того, Израиль весной 2018 года повысил интенсивность ударов по Сирии и иранским формированиям, поддерживающим Башара Асада. 30 апреля трансарабский телеканал Sky News Arabia сообщил о нескольких ракетных ударах по позициям Сирийской арабской армии и союзных им проиранских добровольческих сил. Утверждалось, что были атакованы военные объекты в окрестностях городов Алеппо и Хама.

В частности, в сообщении значилось, что под удар попал отряд шиитских добровольцев из Ирана и военные склады Сирийской армии.

Кроме того, ракетный удар был нанесен по району, где дислоцирована 47-я моторизированная бригада САА — в 10 км от Хамы. Сообщалось, что там также пострадали шиитские добровольцы.

Командование САА пока не делало официальных заявлений о ракетной атаке, но источник в рядах вооруженных сил Сирии рассказал государственному телевидению САР, что атаки имели место. По некоторым сведениям, на одном из военных складов, где хранились ракеты класса «земля-земля», начался пожар, слышались взрывы.

По данным сирийских правозащитников, в пожарах, возникших от ракетных взрывов, погибли десятки человек.

9 апреля ракетный удар был нанесен по ракетной базе Т4 в провинции Хомс. Сирийская ПВО сбила восемь ракет, неизвестно, сколько снарядов достигли своей цели. Погибли несколько человек, многие были ранены.

Изначально Сирия обвинила в атаке Соединенные Штаты, но впоследствии Пентагон открестился от удара, и подозрения пали на Тель-Авив.

По данным Wall Street Journal, Нетаньяху заручился поддержкой президента США Дональда Трампа и лишь после этого отдал приказ нанести удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс 9 апреля. Как утверждает издание, израильский премьер отдал приказ об атаке сразу после того, как на сирийскую базу прибыла иранская батарея ПВО. Отмечается, что батарея была уничтожена до того, как ее привели в боевую готовность.

Осведомленные источники WSJ сообщили, что израильские самолеты разрушили ангар, в котором находились иранские беспилотники.