По семьям России вновь наносят удар: Кто саботировал поправки, защищающие детей?

Пакет законопроектов семи сенаторов во главе с заместителем председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Еленой Мизулиной с поправками в Семейный кодекс России, по всей видимости, оказался в подвешенном состоянии. Накануне сообщалось, что правительственная комиссия не поддержала пакет поправок - РИА Новости писало, что в их распоряжении есть отзыв членов кабмина. Но... дальше этого заявления дело не пошло.

А есть ли отзыв?

Если верить заявлению журналистов, выходит, что члены правительства идут против поправки с запретом на усыновление детей парами, ранее сменившими пол. Кроме того, сенаторы предлагали ввести продуманный механизм изъятия детей из семьи только через судебное решение при полном доказательстве вины одного из родителей. Выходит, не понравилось и это?

Интересен и ещё один момент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС отметил, что правительственный отзыв должен быть прерогативой в данной ситуации:

"В данном случае это прерогатива правительства. Поэтому просим ориентироваться на мнение правительства" - так звучала полная цитата. Но и здесь нет отсылки к тому, что отрицательный отзыв действительно существует.

Наконец, ещё одно совпадение. Сообщение журналистов об отрицательном отзыве правительства поступило как раз в день проведения пресс-конференции сенаторов, где Елена Мизулина вместе с коллегами защищала пакет поправок. К слову, "мизулинские поправки" являются противовесом скандально известным предложениям команды депутата Оксаны Пушкиной, которая делает всё возможное, чтобы продвинуть нормы ювенальной юстиции в России.

Царьград в беседе с экспертами пытался понять, кто же пытается противостоять пакету поправок семи сенаторов, нацеленных на укрепление института семьи в России.

Нашим семьям объявили войну

Координатор компаний "CitizenGo - Россия" Александра Машкова-Благих полагает, что мы столкнулись с некой политической манипуляцией. Более того, она подчёркивает, что битва двух подходов к семьям - команд Мизулиной и Пушкиной - в целом имеет отношение даже к международной политике.

Есть очевидная одна группа граждан, которая очень бурно отреагировала на закон семи сенаторов под руководством Мизулиной. Эта группа, очевидно, настроена на то, чтобы разрушить остатки традиционной базы - основы нашего государства. Делая вид, что защищают семью, они протаскивают так называемые ЛГБТ-ценности. Это и продвижение так называемого гендерного подхода, и все половые извращения, которые только можно придумать, и передача власти НКО, которые, по сути, должны подменить законотворчество. Вот эта команда объявила войну нашим семьям, - подчеркнула Александра Машкова-Благих.

Собеседница Царьграда добавила, что враги семей показали свои лица, продвигая повестку. И это хорошая новость.

"Мы можем понимать, откуда растут ноги. А растут они из международного глобального центра, потому что точно такие же законопроекты продвигают по всему миру. К сожалению, внутри нашего правительства практически нет просемейного блока. Почему? Возможно, потому, что никому никогда в жизни не могло прийти в голову спасать традиционные ценности. Они есть, и всё - основа и ценность! Второй момент - эта группа интересантов действует очень грубо и профессионально. В отличие от традиционалистов", - добавила Александра Машкова-Благих.

А как же поправки в Конституцию?

Семья в России - это союз мужчины и женщины. Эта поправка в Конституции России широко обсуждалась и была утверждена по итогам всенародного голосования. Но почему сейчас мы видим всё больше нападок на традиционалистов? Раз главные основы утверждены в Конституции, значит, и дискуссии о сменивших пол мамах и папах быть не должно...

Александра Машкова-Благих полагает, что даже Дмитрий Песков в данной ситуации мог стать заложником положения. Вероятно, действительно некие "ловкие молодые люди в костюмах" положили ему справку на стол с информацией об отрицательном отзыве. А может быть, кому-то из упомянутых интересантов удалось протащить свою версию в правительстве. Нам пока остаётся лишь гадать в надежде, что здравый смысл восторжествует. И приняты будут проработанные поправки в Семейный кодекс, а не версия, отстаивающая ценности "ювеналки" и ЛГБТ-сообщества.

Кстати, ранее отрицательный отзыв на поправки семи сенаторов составили члены Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России. И это стало настоящим сюрпризом. Ведь чуть раньше глава СПЧ Валерий Фадеев поддержал предложения. Об этом накануне говорила Елена Мизулина, добавляя, что в тексте отзыва СПЧ есть фактическая ошибка.

Совет полагает, что проект закона, предложенный сенаторами во главе с Мизулиной, "выводит семью из сферы частного права". Это не так.