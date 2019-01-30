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По семейным обстоятельствам: В Минюсте озвучили варианты "вынужденной" коррупции
30 января 2019, 10:54 • 33 • Политика
Инициатива Минюста по так называемой "вынужденной" коррупции, когда у чиновника были "обстоятельства непреодолимой силы", вызвала широкий общественный резонанс. В ведомстве озвучили варианты подобных "случаев". Среди них и те, что происходят по семейным обстоятельствам. Например, когда экс-супруг не желает раскрывать доходы совместных детей.
Ранее стало известно о том, что Минюст готовит законопроект о смягчении антикоррупционных запретов, когда чиновники попадают в "обстоятельства непреодолимой силы". В ведомстве озвучили варианты "вынужденной" коррупции, среди которых есть и те, что совершаются по семейным обстоятельствам.
Например, когда после развода экс-супруг чиновника отказывается раскрывать доходы совместных детей. Но не только это.
"Также имеются случаи, когда несоблюдение антикоррупционных запретов, ограничений, требований и неисполнение обязанностей связано с длительным тяжелым заболеванием", - уточнили в пресс-службе Минюста.
Подпадает под "вынужденную" коррупцию и так называемая "клановость". Когда, например, чиновник курирует какую-то сферу, в которой работает его родня. Такая ситуация встречается в моногородах или в удаленных районах Крайнего Севера.
"Например, не всегда имеется объективная возможность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в отношении лиц, на которых такая обязанность распространяется и которые осуществляют свою деятельность в моногородах, закрытых административно-территориальных образованиях, отдельных районах Крайнего Севера и других образованиях, характеризующихся отдаленностью, малочисленностью и тому подобное", - пояснили ТАСС в Минюсте.
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