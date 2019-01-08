По секретной горячей линии США и СССР передавали отрывки из Чехова и Пушкина

Спецвойска охраняли секретную горячую линию США и СССР. Однако сведения по этой линии передавали самые удивительные - например, отрывки из произведений Чехова и Пушкина, сообщает финская Ilta-Sanomat.

В годы холодной войны через Финляндию проходил кабель горячей линии между Вашингтоном и Москвой, и в Министерстве иностранных дел страны сохранились весьма интересные сведения о функционировании этой линии. Подробности сообщает финская Ilta-Sanomat.

Согласно документам, это была не телефонная линия, а телетайп-канал. То есть по кабелю передавалась информация в виде пятибитного кода Бодо. Расшифровать сообщение можно было только на конце линии при помощи получающего устройства.

Работоспособность линии тестировали каждый час. По договорённости, тестовые сообщения не должны были носить политический характер, чтобы их случайно не перепутали с настоящими. Поэтому Москва передавала в Вашингтон отрывки из произведений Чехова и стихи Пушкина. Американцы отвечали отчётами о результатах бейсбольных матчей и отрывками из Камасутры, индийского пособия по эротической жизни.

Кроме того, во время серьёзных переговоров линию охраняли спецвойска. Так было, например, во время переговоров об ограничении стратегических вооружений 1969-1972 годов.

"Я помню, что военные прислали нам группу людей, чтобы следить за сохранностью кабеля. Мы передали им помещения и в определённых точках поставили охрану", - цитирует издание руководителя отделения Ведомства почты и телеграфа Юрьё Риху.

Как оказалось, предосторожность не была лишней. За время работы линии её несколько раз повреждали. Дело доходило до суда, на котором Риху выступал в качестве свидетеля.