По самолёту ЦРУ выпустили 8 ракет: спецоперация после слежки за русскими

Авторы дзен-канала "Русская Семёрка" напомнили об одном из самых эпичных провалов ЦРУ. Он случился 1 мая 1960 года. Для США это обычный день, а вот для СССР - один из главных государственных праздников. Американцы наверняка сделали ставку на расслабившихся русских, но не тут-то было.

Лётчик, агент ЦРУ Фрэнсис Пауэрс совершал очередной полёт. Ничего выдающегося от него не требовалось: стандартная фотосъёмка на территории СССР. Он должен был зафиксировать промышленные и военные объекты, а также записать радиолокационные сигналы. В такие полёты Пауэрс отправлялся уже не раз, но в 1960-м ему крупно не повезло.

Пограничники, несмотря на Первомай, по самолёту ЦРУ выпустили восемь ракет. Две угодили в цель. Одна сбила самолёт Пауэрса, а ещё одна - советский самолёт, который направлялся для перехвата.

Жизнь агенту американских спецслужб спасло своевременное катапультирование, но беды на этом не закончились. Спустившись на парашюте с 10-километровой высоты, пилота приняли с распростёртыми объятиями радушные советские люди неподалёку от Свердловска. И незамедлительно сдали американского шпиона куда следует.

Спецоперация провалена. Скандал международного масштаба попытался загладить Дуайт Эйзенхауэр - на тот момент президент США. Он заявил, что самолёт принадлежит метеорологической службе, однако русские спецы в это, конечно, не поверили. Аппаратура, установленная на сбитом летательном аппарате, говорила совсем об ином. Да и Пауэрс к тому моменту наговорил много лишнего.

В августе 1960 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила лётчика из ЦРУ к 10 годам лишения свободы. Но в тюрьме Пауэрс просидел всего полтора года. Его обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля (известен также под именем Вильям Фишер).