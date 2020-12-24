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По самолёту ЦРУ выпустили 8 ракет: спецоперация после слежки за русскими

24 декабря 2020, 15:10  •  155 • В мире
ЦРУ, следуя своей главной миссии "менять мир", главный упор, разумеется, делало на Советский Союз. Но слежка за русскими в далёком 1960-м обернулась настоящей спецоперацией. Советские пограничники по самолёту ЦРУ выпустили 8 ракет. Скандал был громким и помнится до сих пор.
Авторы дзен-канала "Русская Семёрка" напомнили об одном из самых эпичных провалов ЦРУ. Он случился 1 мая 1960 года. Для США это обычный день, а вот для СССР - один из главных государственных праздников. Американцы наверняка сделали ставку на расслабившихся русских, но не тут-то было.
Лётчик, агент ЦРУ Фрэнсис Пауэрс совершал очередной полёт. Ничего выдающегося от него не требовалось: стандартная фотосъёмка на территории СССР. Он должен был зафиксировать промышленные и военные объекты, а также записать радиолокационные сигналы. В такие полёты Пауэрс отправлялся уже не раз, но в 1960-м ему крупно не повезло.
Пограничники, несмотря на Первомай, по самолёту ЦРУ выпустили восемь ракет. Две угодили в цель. Одна сбила самолёт Пауэрса, а ещё одна - советский самолёт, который направлялся для перехвата.
Жизнь агенту американских спецслужб спасло своевременное катапультирование, но беды на этом не закончились. Спустившись на парашюте с 10-километровой высоты, пилота приняли с распростёртыми объятиями радушные советские люди неподалёку от Свердловска. И незамедлительно сдали американского шпиона куда следует.
Спецоперация провалена. Скандал международного масштаба попытался загладить Дуайт Эйзенхауэр - на тот момент президент США. Он заявил, что самолёт принадлежит метеорологической службе, однако русские спецы в это, конечно, не поверили. Аппаратура, установленная на сбитом летательном аппарате, говорила совсем об ином. Да и Пауэрс к тому моменту наговорил много лишнего.
В августе 1960 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила лётчика из ЦРУ к 10 годам лишения свободы. Но в тюрьме Пауэрс просидел всего полтора года. Его обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля (известен также под именем Вильям Фишер).

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