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По русской базе в Сирии нанесли удар после заявлений США о гибели террориста № 1 - СМИ

01 ноября 2019, 15:54  •  58 • Политика
Сразу несколько СМИ и источников заявили об атаке русской базы в Сирии после заявления США об уничтожении террориста № 1. Официально информация пока не подтверждена и не опровергнута.
В ночь на пятницу, 1 ноября, стало известно об атаке российской базы Хмеймим в Сирии, сообщает "Утро.ру" со ссылкой на источники. В том числе издание публикует кадры с места, где видно, что системы ПВО уничтожили неизвестную цель. Такое пояснение дает издание.
Об атаке пишет и телеграм-канал WarJournal, отмечая, что база была атакована беспилотными аппаратами или же ракетами. Есть версия, что обстрел велся из зоны деэскалации в Идлибе.
В то же время официальные комментарии об инциденте к этому часу не поступали.
Издание Avia.pro добавляет, что указанный обстрел - один из первых за последнее время. Затишье было прервано после того, как США заявили об уничтожении террориста № 1. Впрочем, на экспертном уровне все еще звучат сомнения, что Абу Бакр аль-Багдади и правда был убит. К слову, такие сомнения озвучил президент Сирии Башар Асад в своем интервью SANA накануне.

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