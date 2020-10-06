По русскому самолёту запустили ракеты? Баранец разоблачил "игру хитрого Пашиняна"

Военный обозреватель "КП" полковник Виктор Баранец в беседе с Царьградом оценил ситуацию в Нагорном Карабахе, где с конца сентября серьёзно накалилась ситуация. Как стало известно вечером в понедельник, 5 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз позвонил в Кремль. Президент РФ Владимир Путин вновь напомнил армянскому политику о необходимости срочного прекращения боевых действий.

Дипломаты России, Франции и США также выпустили заявление, призвав противоборствующие стороны карабахского конфликта к прекращению огня.

На этом фоне возникают различные информационные поводы, подогреваемые и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана. Однако, подчеркнул в беседе с "Первым русским" Баранец, надо отделять реальное состояние дел от пропагандистской шумихи.

"Смотри, что делает хитрый Пашинян? Нашим ребятам нужно было на Ил-76 позавчера прилететь в Ереван, сесть на аэродром Эребуни. Он прилетел и спокойно сел. Но армянам показалось этого мало. Из Минобороны Армении выплёскивается информация, что по русскому самолёту, который летел над Карабахом, азербайджанцы запустили две ракеты, а армянская ПВО их мужественно и красиво сбила. Чувствуешь такую красоту игры?" - отметил он в беседе с обозревателем Царьграда.

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Напомним, что вброс об атаке на наш борт появился в СМИ 2 октября. Сообщалось, будто азербайджанские ракеты были выпущены по российским военным самолётам и вертолётам вблизи Еревана. При этом анонимные источники уверяли, что ракеты удалось перехватить за несколько мгновений до удара по территории аэродрома.