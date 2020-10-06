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По русскому самолёту запустили ракеты? Баранец разоблачил "игру хитрого Пашиняна"

06 октября 2020, 20:45  •  106 • В мире
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец обстоятельно высказался по вопросу Нагорного Карабаха. Он указал, что в такой непростой ситуации необходимо отделять реальное состояние дел от пропагандистской шумихи. К примеру, недавний эпизод с российским самолётом в Армении: в СМИ появились новости, что якобы армянам пришлось прикрывать от ракет Азербайджана наш борт. Но так ли это на самом деле и не ведёт ли Пашинян хитрую игру?
Военный обозреватель "КП" полковник Виктор Баранец в беседе с Царьградом оценил ситуацию в Нагорном Карабахе, где с конца сентября серьёзно накалилась ситуация. Как стало известно вечером в понедельник, 5 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз позвонил в Кремль. Президент РФ Владимир Путин вновь напомнил армянскому политику о необходимости срочного прекращения боевых действий.
Дипломаты России, Франции и США также выпустили заявление, призвав противоборствующие стороны карабахского конфликта к прекращению огня.
На этом фоне возникают различные информационные поводы, подогреваемые и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана. Однако, подчеркнул в беседе с "Первым русским" Баранец, надо отделять реальное состояние дел от пропагандистской шумихи.
"Смотри, что делает хитрый Пашинян? Нашим ребятам нужно было на Ил-76 позавчера прилететь в Ереван, сесть на аэродром Эребуни. Он прилетел и спокойно сел. Но армянам показалось этого мало. Из Минобороны Армении выплёскивается информация, что по русскому самолёту, который летел над Карабахом, азербайджанцы запустили две ракеты, а армянская ПВО их мужественно и красиво сбила. Чувствуешь такую красоту игры?" - отметил он в беседе с обозревателем Царьграда.
Продолжение разговора с военным обозревателем "КП" читайте на сайте.
Напомним, что вброс об атаке на наш борт появился в СМИ 2 октября. Сообщалось, будто азербайджанские ракеты были выпущены по российским военным самолётам и вертолётам вблизи Еревана. При этом анонимные источники уверяли, что ракеты удалось перехватить за несколько мгновений до удара по территории аэродрома.

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