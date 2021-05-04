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По русским миротворцам в Карабахе предложили ударить "Градом" на 9 мая
04 мая 2021, 15:15 • 291 • Политика
Азербайджанский политолог Фуад Аббасов предложили ударить "Градом" во время Парада Победы 9 мая по русским миротворцам в Нагорном Карабахе.
Напомним, 9 мая в Параде Победы на аэродроме Степанокерта планируется участие десятков военнослужащих России. Ранее уточнялось, что в подготовке к шествию участвует личный состав подразделений Центра гуманитарного реагирования, военной полиции, медицинского отряда специального назначения, группы управления нашего миротворческого контингента и подразделений материально-технического обеспечения.
Азербайджанский журналист, политолог и блогер Фуад Аббасов, ранее, как напоминает автор Telegram-канала "Русский ориенталист, депортированный из России, предлагает ударить "Градом" по русским миротворцам в Нагорном Карабахе.
Кроме того, на записи со стрима, что попала в соцсети, Аббасов также предложил запретить Москве проводить парад в Карабахе. При этом блогер упорно считает, что якобы, действуют русские военные в нарушении соглашений.
В ответ политологу напомнили печальную участь Грузии, которая в 2008 году тоже решила атаковать аналогичным образом наших миротворцев в Цхинвале.
Напомним, наши миротворцы находятся на линии разграничения армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе в рамках выполнения трёхстороннего заявления о прекращении огня, подписанного 9 ноября 2020 года президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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