По русским миротворцам в Карабахе предложили ударить "Градом" на 9 мая

Азербайджанский политолог Фуад Аббасов предложили ударить "Градом" во время Парада Победы 9 мая по русским миротворцам в Нагорном Карабахе.

Напомним, 9 мая в Параде Победы на аэродроме Степанокерта планируется участие десятков военнослужащих России. Ранее уточнялось, что в подготовке к шествию участвует личный состав подразделений Центра гуманитарного реагирования, военной полиции, медицинского отряда специального назначения, группы управления нашего миротворческого контингента и подразделений материально-технического обеспечения.

Азербайджанский журналист, политолог и блогер Фуад Аббасов, ранее, как напоминает автор Telegram-канала "Русский ориенталист, депортированный из России, предлагает ударить "Градом" по русским миротворцам в Нагорном Карабахе.

"Да туда два "Града" нужно пустить, чтоб они больше такого не повторяли", - заявил блогер во время стрима.

Кроме того, на записи со стрима, что попала в соцсети, Аббасов также предложил запретить Москве проводить парад в Карабахе. При этом блогер упорно считает, что якобы, действуют русские военные в нарушении соглашений.

В ответ политологу напомнили печальную участь Грузии, которая в 2008 году тоже решила атаковать аналогичным образом наших миротворцев в Цхинвале.

"Но потом что-то пошло не так", - тонко намекнул "Русский ориенталист" на исход того рокового для Тбилиси нападения.

Напомним, наши миротворцы находятся на линии разграничения армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе в рамках выполнения трёхстороннего заявления о прекращении огня, подписанного 9 ноября 2020 года президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.