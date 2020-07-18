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По-русски в Донбассе говорят только собаки и агрессор, — Леонид Емец

18 июля 2020, 13:00  •  42 • Украина

На русском языке разговаривает агрессор в Донбассе. Об этом заявил экс-депутат украинского парламента от фракции “Народный фронт” Леонид Емец, сообщает корреспондент издания «Донбасс сегодня».

Он отметил, что внесение законопроекта в Верховную раду об отсрочке перевода школьного образования исключительно на украинский язык является открытым преступлением.

По версии Емца, представители Владимира Зеленского в украинском парламенте решили защищать русский язык, пока на фронте с Россией продолжают гибнуть украинские солдаты.

«Сегодня для меня это не язык Лермонтова, Булгакова и Высоцкого. Это язык животных, способных расстрелять медика на поле боя. Язык агрессора, который вторгся на нашу землю убивать наших украинских людей», — заявил Емец.

Экс-депутат подчеркнул, что новый законопроект теперь сплотит всех украинцев, которым не всё равно и “они встанут на защиту Украины”.

Законопроект, представленный украинскими депутатами на рассмотрение всего парламента предлагает перенести тотальную украинизацию учебников и школьной программы на 2023 год, поскольку в данный момент у страны нет денег на быстрое перевооружение преподавателей новыми учебными планами и литературой на украинском языке.

В настоящий момент страна может перейти на новый стандарт школьного образования с запретом русского языка уже 1 сентября 2020 года.

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