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По-русски: Чего боятся Путин и Скабеева выяснил украинец
12 мая 2021, 02:05 • 86 • В мире
Украинский политик Геннадий Балашов в своем Youtube-канале вскрыл предательство Дмитрия Гордона, а также рассказал о "страхе" телеведущей Ольги Скабеевой и президента России Владимира Путин.
Записавшийся в блогеру украинский политик Геннадий Балашов выдал оценку пропаганде России, которая, по его мнению, активно влияет на Украину. Так, он уличил украинского журналиста Дмитрия Гордона в предательстве и даже "работе" на Москву.
По его словам, Гордон своими репликами дает "пас" Ольге Скабеевой, чтобы та обсуждала украинские темы в эфире вместо обсуждения "страхов" Москвы.
Украинец заявил, что Скабееву и Кремль "пугает", что Россия остается изгоем, в то время как Украина "идет в ногу с НАТО и Европой". Балашов также выразил поддержку Зеленскому, который ведет страну к дружбе с "нормальными хорошими парнями – Европой и Америкой".
"И очень хорошо, что мы идем в ногу с НАТО, хорошо, что мы идем вместе с мировым сообществом, а Россия остается изгоем. Вот что пугает Скабееву, пугает Кремль. Во почему через Гордона они объявляют Зеленского якобы недееспособным", - категорично заметил он.
В рунете не преминули указать, что патриот Незалежной почемe-то вещает на русском языке. Другие отметили, что дружба Украины с Западом в итоге привела к тому, что Незалежная – в хвосте самых бедных стран Европы.
"До седых волос дожил, а так и не поумнел..." - - лишь вздохнула на слова украинца комментатор Twitter Валентина.
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