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По России нанесён удар: Политтехнолог указал на "очевидное вмешательство" извне
18 января 2021, 19:15 • 197 • Политика
По суверенитету России нанесён удар. Политтехнолог Марат Баширов указал на "очевидное вмешательство" во внутренние дела РФ извне. Речь об иностранной реакции на арест Алексея Навального.
Политтехнолог Марат Баширов прокомментировал иностранную реакцию на арест блогера Алексея Навального в России. Своё мнение по этому поводу он высказал в интервью для Царьграда.
Уже более 10 стран потребовали освобождения оппозиционера. Речь, в частности, о США, Германии, Франции, Италии, Австрии, Канаде, Чехии и всей Прибалтике.
Баширов назвал данный факт "очевидным вмешательством во внутренние дела Российской Федерации". Он обратил внимание, что власти указанных государств при этом даже не понимают сути событий.
Он добавил, что не видит символизма в самой дате возвращения Навального, которая почти совпадает с днём инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Собеседник "Первого русского" выразил уверенность, что новый глава Белого дома не станет упоминать о российском блогере в своей речи.
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