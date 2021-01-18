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По России нанесён удар: Политтехнолог указал на "очевидное вмешательство" извне

18 января 2021, 19:15  •  197 • Политика
По суверенитету России нанесён удар. Политтехнолог Марат Баширов указал на "очевидное вмешательство" во внутренние дела РФ извне. Речь об иностранной реакции на арест Алексея Навального.
Политтехнолог Марат Баширов прокомментировал иностранную реакцию на арест блогера Алексея Навального в России. Своё мнение по этому поводу он высказал в интервью для Царьграда.
Уже более 10 стран потребовали освобождения оппозиционера. Речь, в частности, о США, Германии, Франции, Италии, Австрии, Канаде, Чехии и всей Прибалтике.
Баширов назвал данный факт "очевидным вмешательством во внутренние дела Российской Федерации". Он обратил внимание, что власти указанных государств при этом даже не понимают сути событий.
Это недопустимо в отношении суверенной страны, коей является Россия. Эти страны не разбираются в деталях того, что происходит. Обвинение уголовное, а не политическое. Поэтому факт, что представители этих государств требуют освобождения человека, в отношении которого выдвинуто уголовное обвинение, рушит общее представление о добре и зле. Чтобы так упорно настаивать на подобном, надо иметь какие-то факты. Поэтому ещё раз подчеркну, это выглядит как вмешательство во внутренние дела РФ, - отметил эксперт.
Он добавил, что не видит символизма в самой дате возвращения Навального, которая почти совпадает с днём инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Собеседник "Первого русского" выразил уверенность, что новый глава Белого дома не станет упоминать о российском блогере в своей речи.
Дата прилёта Навального связана с тем, что Германия больше не хочет держать его на своей территории. Что касается возможных совпадений… Давайте вспомним ещё какие-нибудь даты. Например, сегодня день памяти Мартина Лютера Кинга. Это гораздо более популярный человек в Америке и более важный. На самом деле мы сильно преувеличиваем всё, что связано с Алексеем Навальным, - подытожил политтехнолог.

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