По России нанесён удар: Политтехнолог указал на "очевидное вмешательство" извне

Политтехнолог Марат Баширов прокомментировал иностранную реакцию на арест блогера Алексея Навального в России. Своё мнение по этому поводу он высказал в интервью для Царьграда.

Уже более 10 стран потребовали освобождения оппозиционера. Речь, в частности, о США, Германии, Франции, Италии, Австрии, Канаде, Чехии и всей Прибалтике.

Баширов назвал данный факт "очевидным вмешательством во внутренние дела Российской Федерации". Он обратил внимание, что власти указанных государств при этом даже не понимают сути событий.

Это недопустимо в отношении суверенной страны, коей является Россия. Эти страны не разбираются в деталях того, что происходит. Обвинение уголовное, а не политическое. Поэтому факт, что представители этих государств требуют освобождения человека, в отношении которого выдвинуто уголовное обвинение, рушит общее представление о добре и зле. Чтобы так упорно настаивать на подобном, надо иметь какие-то факты. Поэтому ещё раз подчеркну, это выглядит как вмешательство во внутренние дела РФ, - отметил эксперт.

Он добавил, что не видит символизма в самой дате возвращения Навального, которая почти совпадает с днём инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Собеседник "Первого русского" выразил уверенность, что новый глава Белого дома не станет упоминать о российском блогере в своей речи.