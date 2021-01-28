По России нанесли новый удар "на деньги Сороса": Тонкую тактику провокаторов вскрыл политолог

Эксперты в комментарии для Царьграда оценили рейтинг стран по уровню коррупции, представленный организацией Transparency International. Её спонсируют несколько государств, в частности - США, а также фонд американского миллиардера Джорджа Сороса.

Места в этом списке расставлены от лучшего к худшему. Утверждается, что наименьший уровень коррупции - в Новой Зеландии и Дании (1-е и 2-е места), а наивысший - в Южном Судане (180-е место). Россию поставили на 129-ю позицию.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин выразил уверенность, что появление данного рейтинга в преддверии возможных новых незаконных митингов в России не случайно.

Эта организация существует на деньги Сороса, который мечтает о цветной революции в России. Соответственно, та строчка, которая в этом списке отводится РФ, - ещё один элемент политтехнологий, которые должны поколебать власть в нашей стране и привести к её смене. Таким образом, доверять этим рейтингам нельзя, они подобраны так, чтобы показать якобы ущербность нашего политического строя, они нацелены на раскачивание ситуации внутри страны с целью дальнейшего управления ею и, возможно, расчленения, - подчеркнул собеседник "Первого русского".

Директор Института современного государственного развития политолог Дмитрий Солонников также усомнился в адекватности данного списка. Он заметил, что любые подобные публикации делаются с расчётом на какой-то эффект.