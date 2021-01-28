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По России нанесли новый удар "на деньги Сороса": Тонкую тактику провокаторов вскрыл политолог

28 января 2021, 22:10  •  115 • Политика
По России нанесли новый информационный удар "на деньги Сороса". Тонкую тактику провокаторов вскрыл политолог Андрей Кошкин. Он увидел в рейтинге стран по уровню коррупции, представленном организацией Transparency International, элемент политтехнологий, которые должны привести к смене власти в нашей стране.
Эксперты в комментарии для Царьграда оценили рейтинг стран по уровню коррупции, представленный организацией Transparency International. Её спонсируют несколько государств, в частности - США, а также фонд американского миллиардера Джорджа Сороса.
Места в этом списке расставлены от лучшего к худшему. Утверждается, что наименьший уровень коррупции - в Новой Зеландии и Дании (1-е и 2-е места), а наивысший - в Южном Судане (180-е место). Россию поставили на 129-ю позицию.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин выразил уверенность, что появление данного рейтинга в преддверии возможных новых незаконных митингов в России не случайно.
Эта организация существует на деньги Сороса, который мечтает о цветной революции в России. Соответственно, та строчка, которая в этом списке отводится РФ, - ещё один элемент политтехнологий, которые должны поколебать власть в нашей стране и привести к её смене. Таким образом, доверять этим рейтингам нельзя, они подобраны так, чтобы показать якобы ущербность нашего политического строя, они нацелены на раскачивание ситуации внутри страны с целью дальнейшего управления ею и, возможно, расчленения, - подчеркнул собеседник "Первого русского".
Директор Института современного государственного развития политолог Дмитрий Солонников также усомнился в адекватности данного списка. Он заметил, что любые подобные публикации делаются с расчётом на какой-то эффект.
На самом деле никаких независимых рейтингов не существует. Тем более если речь идёт о коррупции. Какая информационная база используется? Количество уголовных дел, возбуждённых в стране по статье "Коррупция"? Так если дела возбуждаются - значит, с ней борются. Если взяточничество процветает и никто не обращает внимания - значит, дела у страны вряд ли идут хорошо. Если оценивать публикации в СМИ, то надо учитывать, что в ряде стран журналисты не могут публиковать подобные материалы. Коррупция будет, а в прессе - тишина. Россия же достаточно открытая страна, а в целом ряде государств и Африки, и Азии, и, может, Латинской Америки реальных данных о коррупции может просто не быть, и это не значит, что у них всё хорошо, - пояснил Солонников.

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