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По России готовят удар из "крупного калибра": Политолог просчитал завуалированную угрозу Мааса

04 октября 2020, 01:50  •  67 • Политика
МИД Германии в лице главы ведомства Хайко Мааса заявил о неизбежности введения антироссийских санкций, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит выводы, сделанные в Германии, Швеции и Франции. Завуалированную угрозу из ФРГ просчитал политолог и журналист Александр Сосновский. По его словам, по России готовится удар из "крупного калибра".
Комментируя заявление МИД ФРГ Сосновский отметил, что теперь стратегия "остального мира" против России "становится понятной и ясной".
По мнению политолога, "отравление Навального" нужно было для того, чтобы, получив от ОЗХО подтверждение использования боевых отравляющих веществ, обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КХО).
"Это крупный калибр. Россию хотят поставить в один ряд с Ираком, Северной Кореей", - написал он в своём Telegram-канале "ДОКТОР СОСНОВСКИЙ".
При этом он отметил, что санкции, о которых сказал Маас, "вообще никого не интересуют. Это для замыливания глаз", а главной целью является превращение России в глазах всего мира в "империю зла".
"И, кстати, Навальный вообще не интересует ни Германию, ни Европу. Использовали, в прямом смысле, втёмную. Как дурачка", - подытожил он.

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