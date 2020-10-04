По России готовят удар из "крупного калибра": Политолог просчитал завуалированную угрозу Мааса

Комментируя заявление МИД ФРГ Сосновский отметил, что теперь стратегия "остального мира" против России "становится понятной и ясной".

По мнению политолога, "отравление Навального" нужно было для того, чтобы, получив от ОЗХО подтверждение использования боевых отравляющих веществ, обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КХО).

"Это крупный калибр. Россию хотят поставить в один ряд с Ираком, Северной Кореей", - написал он в своём Telegram-канале "ДОКТОР СОСНОВСКИЙ".

При этом он отметил, что санкции, о которых сказал Маас, "вообще никого не интересуют. Это для замыливания глаз", а главной целью является превращение России в глазах всего мира в "империю зла".

"И, кстати, Навальный вообще не интересует ни Германию, ни Европу. Использовали, в прямом смысле, втёмную. Как дурачка", - подытожил он.