«По результатам спецоперации»: задержаны члены ОПГ, подозреваемые в убийстве главы центра «Э» по Ингушетии

В пятницу, 6 декабря, в Москве и Ингушетии сотрудниками СК, ФСБ и МВД России была проведена спецоперация, в ходе которой, как заявили в Следственном комитете, были задержаны пятеро участников и главарь преступной группировки, совершившей 2 ноября убийство начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда. Также были проведены обыски, а главаря ОПГ Хасана Полонкоева доставили в главное здание СК. Между тем, как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, продолжается розыск других лиц, причастных к преступлению.

Следователи задержали шестерых участников группировки, осуществивших убийства начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Следственным комитетом и ФСБ России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена деятельность организованной преступной группы, совершившей 12 января 2019 года нападение, а 2 ноября текущего года — убийство начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева», — сказала Петренко.

По её словам, участников ОПГ задержали в ходе спецоперации, проведённой в последние сутки.

«6 декабря в Москве и Республике Ингушетия проведена спецоперация, по результатам которой задержаны руководитель организованной преступной группы Хасан Полонкоев и пятеро участников», — добавила официальный представитель СК.

Петренко подчеркнула, что розыск других лиц, причастных к нападению, продолжается. Кроме того, Следственный комитет России опубликовал видеозаписи обысков в частном доме по делу об убийстве Эльджаркиева. Кроме того, на другом видеофрагменте показан факт конвоирования Хасана Полонкоева в здание ведомства.

Доставление Хасана Полонкоева в СК России

Убийство руководителя центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда, работавшего анестезиологом-реаниматологом в Городской клинической больнице №1 имени Н.И. Пирогова, произошло вечером 2 ноября 2019 года на дворовой территории по улице Академика Анохина в Москве. Тогда злоумышленник произвёл не менее десяти выстрелов из огнестрельного оружия в мужчин, после чего оба брата скончались до приезда скорой помощи.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что трагическая гибель братьев Эльджаркиевых «стала большой утратой для всего ингушского народа, их коллег, родных и близких людей». Он выразил уверенность, что руководство МВД России приложит максимум усилий для раскрытия этого преступления.

«Выражаю глубокие слова соболезнования семье погибших. Уверен, мы все будем хранить светлую память об Ибрагиме как о настоящем офицере, непримиримом борце с преступностью, защитнике мира и безопасности в регионе», — сообщала пресс-служба главы региона.

В свою очередь, коллеги Эльджаркиева, сотрудники ингушской полиции, пообещали сделать всё возможное, чтобы найти и привлечь к ответственности преступников, «совершивших подлое убийство».

«Гибель нашего товарища — невосполнимая утрата для всего министерства. Сегодня мы потеряли бесстрашного офицера, профессионала высокого уровня и надёжного друга. Огромное горе обрушилось на его семью — без отца остались трое детей. Память об Ибрагиме Эльджаркиеве останется в сердцах сотрудников полиции», — говорится в сообщении МВД по Республике Ингушетия.

Эльджаркиев с 2016 года занимал пост руководителя центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии, занимавшегося формированием направлений государственной политики по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, а также оказывавшего помощь в её реализации. До этого он работал в региональном управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия). По поручению главы СК Александра Бастрыкина к расследованию дела присоединились специалисты центрального аппарата Следственного комитета.

АГН «Москва»

18 ноября Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал жителя Северного Кавказа Курейша Картоева, обвиняемого по этому делу. Его объявили в международный розыск.

«Срок ареста будет исчисляться в виде двух месяцев с момента задержания или экстрадиции обвиняемого в РФ», — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Юнону Царёву.

27 ноября были арестованы ещё два подозреваемых по делу об убийстве высокопоставленного сотрудника МВД. Ими оказались Гелани Костоев и Ахмед Арапиев. Как сообщало РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову, их поместили под стражу на два месяца — до 21 января 2020 года.