Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
СМИ: украинские власти пришли в ярость от ответа России на водную блокаду Крыма
Воевать с Россией - пупок развяжется: Украинец в прямом эфире выдал суровую прав...
Соавтор биографии Владимира Путина: "Я знаю, чей это дворец"
Главная / В России

«По результатам проверки обращений»: СК возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в незаконные митинги

23 января 2021, 00:00  •  95 • В России
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту распространения в социальных сетях призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных митингах 23 января. Решение было принято по результатам проверки размещённых в СМИ многочисленных обращений объединений родителей школьников, уточнили в ведомстве. В МВД и Генпрокуратуре напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях. В свою очередь, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что проведение массовых мероприятий может привести к резкому ухудшению ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
 
РИА Новости © Михаил Воскресенский
 

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту распространения в социальных сетях призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января.

Такое решение было принято по результатам проверки размещённых в СМИ многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников, уточнили в ведомстве. 

В СК напомнили, что в Москве и других российских субъектах действуют ограничительные меры, призванные остановить распространение коронавирусной инфекции, а массовые мероприятия в условиях пандемии создают для собравшихся реальную угрозу заболевания, в связи с чем власти отказали в проведении митингов. 

«Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети интернет, социальных сетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января», — обратили внимание в Следственном комитете.

По факту указанных нарушений было возбуждено дело по пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни, посредством информационно-телекоммуникационных сетей.

Напомним, 17 января блогер Алексей Навальный прилетел в Россию из Германии, где проходил лечение, и был задержан в аэропорту Шереметьево. Во ФСИН рассказали, что причиной задержания стали многократные нарушения Навальным испытательного срока, назначенного ему по делу о хищении денежных средств фирмы «Ив Роше»: до 29 декабря 2020 года он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. В связи с этим 18 января Химкинский городской суд заключил Навального под стражу на 30 суток. После этого сам Навальный и его сторонники начали распространять заявления с призывами выйти на незаконные митинги в его поддержку, используя для этого в том числе популярные среди подростков социальные сети.

В результате Роскомнадзор сообщил, что оштрафует интернет-площадки, допускающие вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность. Призывы к детям были выявлены в TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Повторные предостережения руководителям интернет-компаний вынесла Генпрокуратура. Официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов предупредил граждан, что призывы к участию в незаконных акциях являются административным правонарушением и могут повлечь наказание, а провокации и попытки насильственных действий квалифицируются по статье Уголовного кодекса о массовых беспорядках. 

На призывы к участию в несанкционированных митингах отреагировали в Кремле, напомнив о необходимости соблюдения закона, а также об ответственности за подобную деятельность.

«Позиция может быть только одна: в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и, тем более, провоцирования участия в этих акциях молодых людей, детей», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Говоря об участии в тех или иных акциях студентов российских вузов, Песков подчеркнул, что это «их личное дело», однако обратил внимание, что руководство вузов имеет право на своё усмотрение реагировать на случаи участия студентов в незаконных действиях. 

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин назвал проведение незаконных акций недопустимым.

«И ещё более недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту акцию несовершеннолетних. Очень прошу родителей обратить на это внимание и не подвергать детей риску в угоду провокаторам», — призвал градоначальник.

  • Сергей Собянин
«Список террористов, действующих в нашем регионе, пуст»: Кадыров заявил о ликвидации в Чечне боевиков банды Бютукаева

Он также вновь напомнил, что в столице отмечено улучшение ситуации с COVID-19, однако риски остаются крайне серьёзными, в связи с чем необходимо «соблюдать требования санитарных врачей и минимальные, но необходимые ограничения, которые введены в городе».

Обеспокоенность ухудшением эпидемиологической обстановки в случае проведения митингов выразили в Роспотребнадзоре. Глава управления ведомства по столице Елена Андреева отметила, что из-за массовых мероприятий через 10-12 дней в городе вновь может быть зафиксирован резкий подъём заболеваемости, который приведёт к повторному ужесточению ограничительных мер.

  • Елена Андреева
«Их ждут уголовные дела»: новое расследование растрат в ФБК может затронуть соратников Навального

Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала родителей сделать всё возможное, чтобы «дети не стали разменной монетой в этой адской постановке».

«Когда несовершеннолетних зовут на митинги, хорошего не жди. Потому что детей втягивают в политические баталии тогда, когда все другие варианты не работают, а значит, идеологи этого процесса будут готовы на все для достижения своих целей», — написала она на своей странице в Facebook.

Тем временем МВД сообщило о проведении доследственной проверки в связи с организацией провокаций руководителями штабов Алексея Навального. В ведомстве рассказали, что в последние несколько дней на видеосервисе TikTok был размещен ряд видеороликов, на которых молодые люди в форме сотрудников полиции заявляли о поддержке несанкционированных публичных мероприятий. Данные ролики являются постановочными, некоторые участники записей уже принесли извинения, сообщили в МВД.

В пресс-службе министерства также предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях, и призвали россиян не поддаваться на провокации.

«В связи с распространением в средствах массовой информации, сети интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», — напомнили в ведомстве.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
21 января 2021, 14:05
«Их ждут уголовные дела»: новое расследование растрат в ФБК может затронуть соратников Навального
22 января 2021, 07:30
«Повышает ударную мощь авиации в несколько раз»: первый серийный истребитель Су-57 передан в авиационный полк ЮВО
21 января 2021, 15:00
С взысканием 9,8 млн рублей: расстрелявшего сослуживцев солдата-срочника приговорили к 24,5 года колонии
22 января 2021, 17:35
«Злоумышленники ссылаются на уголовный процесс»: ЦБ и МВД предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
22 января 2021, 14:50
«Многие страны одобряют применение вакцины»: Россия и Венгрия заключили контракт на поставку «Спутника V»
22 января 2021, 21:15
«Повышение эффективности регулирования»: Путин предложил отменить предельный возраст назначаемым президентом чиновникам
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 января 2021, 22:15
Американцы провалились, а немцы справились: Глава ХДС Германии выбран удалённо
22 января 2021, 23:05
«Весомое преимущество»: российская армия получила первые комплексы артиллерийской раз...
23 января 2021, 00:05
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до Франц...
22 января 2021, 22:15
В послужном списке Ирак и борьба с ИГИЛ*: Впервые в истории главой Пентагона стал афр...
23 января 2021, 00:05
Порошенко призвал к "осаде" Кремля
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2021, 04:00
Фото Путина с американскими военными вышло в топ: "Главное, чтоб в Белом доме не увидели"
18 января 2021, 07:20
Прощай, Навальный! Методичка "слабая, но сильная жена" запущена
18 января 2021, 22:55
Навальный призвал народ выходить на улицы. В ответ его осадили: "Извини, Лёша…"
20 января 2021, 01:30
"Хотел срубить бабла по-лёгкому, но…": Пригожин рассказал о вербовке Навального
21 января 2021, 08:40
Бесполезная мова: Одобрявшие украинизацию блогеры перешли на русский язык
18 января 2021, 22:55
ВСУ напуганы: Украинскую армию призвали объявить войну России
21 января 2021, 02:15
"Крепкий орешек": Британцы под впечатлением от видео с окунающимся в прорубь Путиным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.