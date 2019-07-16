«По результатам проверки»: четыре сотрудника УВД по Западному округу Москвы уволены после дела Голунова

В Министерстве внутренних дел России сообщили об увольнении четырёх сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы после служебной проверки в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Между тем в МВД не уточнили, кого именно отправили в отставку. Напомним, что ранее своих должностей лишились начальник УВД по ЗАО столицы и глава наркополиции Москвы. Кроме того, временно отстранён от работы руководитель подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу.

Во вторник, 16 июля, своих должностей лишился ряд сотрудников Управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице. Соответствующее решение было принято после проведённой проверки.

«Завершена служебная проверка в отношении четверых сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве. По результатам проверки принято решение об их увольнении из органов внутренних дел», — приводит текст заявления ТАСС.

При этом в Министерстве внутренних дел не уточнили, кто именно был уволен.

Вместе с тем зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн в своём Twitter подчеркнул, что Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета продолжает доследственную проверку в отношении полицейских по ст. 286 УК РФ о превышении должностных полномочий.

Напомним, что 13 июня своих постов лишились руководитель УВД по Западному административному округу главка МВД России по столице генерал-майор полиции Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ Министерства внутренних дел РФ по Москве генерал-майор полиции Юрий Девяткин. Президент России Владимир Путин подписал указ об их увольнении после ходатайства со стороны министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, которое было подано в связи с прекращением уголовного преследования в отношении журналиста Ивана Голунова. При этом МВД направило в Следственный комитет материалы внутреннего расследования по действиям сотрудников, задержавших Голунова.

Позднее временно исполняющим обязанности начальника УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве был назначен Марат Мустафаев, который с начала 2015 года занимал должность замглавы этого управления.

Кроме того, в начале июля официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов также сообщил о временном отстранении от должности — на период проведения проверки — начальника антинаркотического отдела данного УВД Андрея Щирова. Однако в полиции опровергли данные о массовом увольнении сотрудников этого подразделения.

«Информация... о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО города Москвы не соответствует действительности. Кадровая ситуация в указанном подразделении стабильная», — пояснял Титов.

Дело Голунова

Специального корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО. При личном досмотре у журналиста якобы было обнаружено «пять свёртков с порошкообразным веществом». Позднее установили, что в них находилось около четырёх граммов наркотического вещества — метилэфедрона. Помимо этого, при обыске в квартире журналиста также были найдены запрещённые вещества. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков»).

При этом сам Голунов указывал, что при задержании и допросе на него пытались воздействовать психологически и физически, поскольку он отрицал свою связь с обнаруженными запрещёнными веществами.

«Я никогда не употреблял наркотики, я ни в чём не виноват и готов сотрудничать со следствием, если оно будет придерживаться честных правил игры», — отмечал журналист в зале Никулинского районного суда.

7 июня журналист был отправлен под домашний арест на два месяца, однако уже 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о закрытии уголовного дела «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». Такое решение было принято на основании биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз.

После освобождения Голунов в интервью RT рассказал о нарушениях со стороны сотрудников правоохранительных органов и о том, почему связывает своё задержание с профессиональной деятельностью. Между тем, по словам журналиста, он хотел бы «вернуться назад и сделать вид, что ничего не было».

Отметим, что дело Голунова приобрело широкий общественный резонанс. Задержание представителя средств массовой информации вызвало вопросы не только у его коллег, но и у властей. Ситуацию под свой контроль взяла Генпрокуратура, столичный главк МВД, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. При этом омбудсмен Татьяна Москалькова доложила о ситуации Владимиру Путину.

Позднее, в ходе прямой линии, состоявшейся 20 июня, глава государства призвал выявить всех виновных по делу Голунова.

«Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы не было отчётности, чтобы ради «галок» людей не сажали... Кстати говоря, и генералы были за это уволены, и, надеюсь, будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию», — говорил Путин.