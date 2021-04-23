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«По результатам мониторинга»: в России пока не обнаружен индийский штамм COVID-19

23 апреля 2021, 13:15  •  35 • В России
В России пока не обнаружен индийский штамм коронавируса с двойной мутацией, сообщили в Роспотребнадзоре. Между тем в России за прошедшие сутки было выявлено 8840 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (2502) и Санкт-Петербурге (694). За минувшие 24 часа в стране выздоровели 9407 человек, 398 пациентов скончались. В то же время стало известно, что с 10 мая совместная группа Всемирной организации здравоохранения и Европейского агентства лекарственных средств приступят к инспекции производственной практики вакцины «Спутник V» в России.
 
Reuters © Sergey Pivovarov
 

В России за минувшие 24 часа выявили 8840 новых случаев коронавируса. Были выписаны 9407 пациентов, 398 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 4 744 961. Выздоровели 4 371 214 человека, скончались 107 501.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (2502), Санкт-Петербурге (694) и Московской области (609).

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 127,1 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 511 тыс. человек.

Между тем в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека указали на отсутствие в России индийского штамма коронавирусной инфекции, имеющего двойную мутацию, передаёт ТАСС.

«По результатам мониторинга за генетической изменчивостью коронавируса SARS-CoV-2 в РФ, проводимого лабораториями институтов Роспотребнадзора, вышеуказанного варианта патогена в России пока не выявлено. При этом ранее были отсеквенированы несколько изолятов, имеющих упомянутые мутации по отдельности, но относящихся к другим штаммам коронавируса», — сказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

  • AFP
  • © Yuri KADOBNOV

В общей сложности на данный момент в мире выявлено свыше 144,7 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствует статистика, приведённая американским Университетом Джонса Хопкинса.

Наибольшее число приходится на США (31,9 млн), Индию (16,3 млн) и Бразилию (14,2 млн). При этом от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, и сопутствующих заболеваний во всём мире умерли свыше 3 млн человек, в том числе 570 тыс. в США, 383,5 тыс. — в Бразилии, 214 тыс. — в Мексике, 187 тыс. — в Индии.

Вместе с тем премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что страна уже прошла пик третьей волны эпидемии COVID-19. Теперь на территории республики будут осторожно и постепенно снимать ограничительные меры.

Так, с 26 апреля смогут возобновить работу детские сады и начальные школы, однако два раза в неделю будет проводиться тестирование на коронавирус преподавателей. Также эта процедура станет обязательной для школьников старше 15 лет — с 3 мая к занятиям вернутся учащиеся колледжей и лицеев. Также в этот день снимаются ограничения на поездки между регионами Франции, при этом действие комендантского часа по-прежнему сохраняется.

В Японии, в свою очередь, с 25 по 11 мая будет введён режим чрезвычайной ситуации в Токио, а также префектурах Осаки, Киото и Хёго.

«Как и весной прошлого года, мы попросим граждан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней на то необходимости» — заявил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.

Вакцина

 

С 10 мая специалисты Всемирной организации здравоохранения и Европейского агентства лекарственных средств начнут инспекцию производственной практики вакцины «Спутник V» в России.

«Инспекция по вопросу о надлежащей клинической практике осуществляется в апреле совместной группой ВОЗ и EMA, а инспекция на месте, касающаяся надлежащей практики производства, как ожидается, состоится с 10 мая до первой недели июня», — цитирует ТАСС официального представителя женевской штаб-квартиры ВОЗ Тарика Яшаревича.

По его словам, эти даты уже согласованы с производителем препарата — Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

«Экспертная группа ВОЗ — Консультативная техническая группа — после завершения инспекций проведёт оценку этой вакцины-кандидата для включения в список препаратов, рекомендуемых для экстренного использования», — добавил он.

  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин по итогам встречи в Женеве с главой ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом сообщил, что «Спутник V» в ближайшие недели может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, что комитет по лекарственным средствам для медицинского применения EMA приступил к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины 4 марта.

Наряду с этим официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью RT на немецком отметила, что политизация вопроса вакцинации от COVID-19 лишила Европейский союз возможности стать лидером и по численности привитого населения, и по производству препаратов. Она подчеркнула, что европейские чиновники «связали руки и своим промышленникам, и коммерческим компаниям», а также своему населению в вопросах прививочной кампании.

По её словам, пандемия коронавируса продемонстрировала «колоссальные проблемы в Евросоюзе и в принципе на Западе».

«Неспособность противостоять не какой-то всемирной катастрофе, с которой мир никогда в жизни не сталкивался. Да, мир, наверное, не сталкивался с остановкой самолётов и с перекрытием границ такого масштаба, но мир сталкивался с пандемиями и ранее. И оказалось, что лидеры, которые называют себя лидерами мира, на самом деле лидерами не являются», — заявила представитель МИД России.

Захарова добавила, что страны-лидеры ЕС в лице Германии и Франции, а также США не смогли «предложить что-либо миру в качестве образца преодоления пандемии».

«Они просто, к сожалению, не справились с этой задачей ни в экономическом плане, ни в социальном плане, ни в плане разработки и внедрения вакцин так, как это делал бы настоящий лидер», — заключила она.

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