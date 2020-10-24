Ограбление народа продолжается

20 октября Зеленский выступил с ежегодным посланием к Раде, ставшим неудачной попыткой поднять авторитет «слуг народа» перед местными выборами 25 октября.

Зеленский говорил о сомнительных достижениях своей команды за полтора года: принятие закона о продаже земли; легализация казино (якобы в бюджете стало больше денег); программа ипотеки под 10%, которая не действует ввиду отсутствия реальной государственной поддержки.

Речь Зеленского напоминала отчёт партийного чиновника, а не главы государства. Он не сказал, что будет с пикирующей экономикой – Всемирный банк признал, что по результатам 2019 года Украина стала самой бедной страной Европы. Докатились!

Как государство собирается погашать внешние долги, которые по состоянию на 30 июня составили $85,01 млрд.? Хотят власти остановить обезлюдение Украины (численность населения – 51 870 400 в 1993 году и 41 723 998 сейчас)? Или их устраивает то, что происходит в самостийной уже 30 лет?

В своей речи Зеленский только и делал, что эксплуатировал тему борьбы с COVID-19, говорил, что Украина «приняла жесткие и эффективные меры». Однако деньги воруют и на этом, коронавирус помогает. В апреле 2020 года в фонд по борьбе с COVID-19 направили 66 млрд. грн., но, по данным украинского Минфина, здравоохранению досталось из них… лишь 8,4 млрд. грн. И эта «борьба» продолжается.

Зеленский возмутил своим заявлением о том, что на Украине «нулевая толерантность к коррупции». Отсутствие громогласно обещанных им когда-то «посадок» высокопоставленных чиновников президент с непосредственностью недоросля объяснил тем, что… не вмешивается в работу правоохранительных органов. В действительности руки коротки у президента-комика посадить «сиятельных» воров. Но об этом же не скажешь.

Зато похвастался разблокировкой «нормандского процесса», в результате чего «удалось освободить и вернуть родным 136 наших людей». Заявил, что «мир на Донбассе и деоккупация Крыма – ключевые приоритеты». Положим, пустую болтовню о «деоккупации Донбасса» можно пропустить, а что касается «мира на Донбассе», он как был, так и остаётся недостижимым, пока киевский режим тщится подмять жителей Донецка и Луганска под себя.

Предложил украинский президент-комик и некий формат «Крымская платформа» – координацию «международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова». Сообщил, что «предметно обсудил эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и с другими партнерами». О Франции и Германии («нормандский формат») промолчал.

Одно дело – понимать, что Крым «ушёл» из несостоявшегося незалежного государства (в Зе-команде это понимают) безвозвратно, другое дело – сказать об этом своим избирателям накануне выборов.

Чтобы население сидело тихо, будучи лишённым объективной информации, Зеленский заявил о создании в Киеве штаб-квартиры Международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде. Это уже прямо во исполнение требований доклада Государственного департамента США от 4 августа 2020 года.

Появилась новая версия законопроекта «О медиа», согласно которой Facebook, YouTube, Instagram и прочие популярные социальные сети (российские «Одноклассники», «ВКонтакте» и так под запретом) будут блокировать аккаунты пользователей не только по собственной прихоти или по распоряжению государственных органов США, как сейчас, но и по требованию Украины. Ещё один законопроект предусматривает уголовную ответственность за критику действующей власти; любые записи в Интернете могут быть представлены в суд в качестве доказательства вины.

Сказал Зеленский и о состоянии ВСУ: «Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве», – заявил он. Между тем глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия утверждает, что единственный способ решить проблему с нехваткой денег для армии – сократить численность ВСУ. По словам Зеленского, Украина начинает «строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона». На самом деле ещё в 2017 году к строительству близ Очакова центра оперативного управления флотом для украинских ВМС приступили США. Потом выяснилось, что там планируется построить склад для плавсредств сил специальных операций корпуса американской морской пехоты США. Американцы сооружают также центры боевой подготовки в Киевской и Николаевской областях. В военном деле хорошо видно, что Украина давно стала «задним двором» США.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» в своем официальном обращении заявила, что «скандалы, коррупция, тотальный обман граждан – это все, чем может похвастаться нынешняя власть». Не зная, как развивать промышленность, распродают стратегические предприятия, по указке американских хозяев уходит с молотка украинская земля…