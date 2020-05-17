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По рекомендациям США: Зеленский распорядился усиленно тестировать украинцев

17 мая 2020, 19:55  •  77 • В мире
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, некоторые аспекты которого касаются рекомендаций США. В частности, алгоритм тестирования на COVID-19 должен регулярно обновляться согласно рекомендациям ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
Пресс-служба президента Украины сообщила, что закон был одобрен парламентом на прошлой неделе. Он касается массового тестирования граждан на коронавирус. Обязательным оно окажется для сотрудников медицинских учреждений, которые помогают больным с коронавирусом. Регулярные анализы на COVID-19 должны сдавать сотрудники полиции и служащие Нацгвардии, в обязанности которых входит участие в мероприятиях по борьбе с распространением вируса.
Тестировать на Украине также будут всех людей, у кого был контакт с инфицированными. Саму систему тестирования будут обновлять, ориентируясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
Закон начнёт действовать с момента его публикации. Завершится массовое тестирование через два месяца после того, как в стране отменят все ограничительные меры.
Минздрав Украины сообщил, что за последние сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 483 граждан. Тесты сделали рекордному количеству людей - почти 9 тысячам. Примерно каждый 20-й из них инфицирован. Всего за время пандемии заболело свыше 17 тысяч человек. Это 8,2% от общего числа исследованных на COVID-19.

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