«По рекомендации санитарных врачей»: Собянин объявил о двухнедельных каникулах для школьников Москвы из-за COVID-19

Продолжительность осенних каникул для школьников в Москве будет увеличена до двух недель, они продлятся с 5 по 18 октября. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, такое решение принято для профилактики распространения COVID-19. В Москве за последние сутки зафиксировано 2300 новых случаев заболевания коронавирусом. По стране прирост составил 8232 случая. Общее число пациентов с диагнозом «коронавирус» в России достигло 1 167 805, почти 195 тыс. случаев остаются активными, 20 545 человек умерли (160 — за последние сутки).

Осенние каникулы московских школьников продлятся две недели, а не одну. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Такое решение было принято в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«По рекомендации санитарных врачей, с учётом осеннего подъёма простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах — с 5 по 18 октября», — написал Собянин в своём блоге.

Кроме того, в столице на этот период приостановят работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы. При этом детские сады (дошкольные группы) продолжат работать по обычному графику.

Столичный градоначальник попросил родителей разъяснить детям, что в сложившейся ситуации каникулы лучше провести дома или на даче, а для прогулок стоит выходить во двор или ближайший парк: «Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте».

«Это очень важно. На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно — это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее. Давайте используем каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить наше здоровье», — подчеркнул мэр Москвы.

Накануне в Московском регионе вступили в силу рекомендации для пожилых и лиц с хроническими заболеваниями. Этим категориям граждан советуют не покидать дома «без особой необходимости» и избегать лишних контактов. Кроме того, работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционную работу.

Москва остаётся лидером в РФ по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом (290 293, из них активных — почти 38 тыс.). За последние сутки в столице зафиксировано 2300 новых пациентов с COVID-19. Как отметили в Департаменте здравоохранения столицы, среднесуточный темп прироста числа новых случаев за две недели составляет 0,45%.

РИА Новости

© Илья Питалев

В России за последние сутки было выявлено 8232 новых случаев коронавируса (в предшествовавшие этому два дня диагноз был подтверждён у 8135 и 7867 человек). По сообщению оперштаба, у 27,6% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее число новых заболевших, помимо Москвы вошли Санкт-Петербург (251), Московская (209), Ростовская (190), Нижегородская (168), Воронежская (165) и Кемеровская (153) области.

С начала эпидемии в стране выявлено 1 167 805 случаев COVID-19, выздоровели 952 399 пациентов (81,55%), в том числе 6479 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 20 545 человек (1,76%). За последние сутки — 160.

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено 45,7 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 219 тыс. человек.

В настоящее время в России заняты 115 500 из 129 750 коек (89%), развёрнутых для пациентов с диагнозом «коронавирус», сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он добавил, что в период высокой заболеваемости общий коечный фонд для пациентов с COVID-19 был нарощен до 184 тыс., однако призвал россиян «не испытывать систему здравоохранения» и максимально соблюдать все меры профилактики.

«При необходимости, в случае роста заболеваемости, дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом», — цитирует его ТАСС.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости не исключил, что Россия достигнет пика заболеваемости в ближайшие две-три недели. По его словам, в ходе модельного анализа было выявлено три возможных сценария.

«При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнёт спадать, самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября», — сказал он.

Накануне президент России Владимир Путин призвал россиян помнить, что риски распространения коронавирусной инфекции не исчезли, поэтому необходимо проявлять «максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом». По его словам, борьба с эпидемией COVID-19 ещё далека от завершения.

«Сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем ещё несколько месяцев тому назад. Знаем, как действовать, как строить профилактическую работу. Но сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать — я уже говорил об этом совсем недавно — к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений», — отметил глава государства.

РИА Новости

© Илья Питалев

«Страшный рубеж»

Число умерших в мире от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19, превысило 1 млн. По данным университета Джонса Хопкинса, скончались 1 002 129 человек.

Больше всего от пандемии пострадали Соединённые Штаты Америки (свыше 205 тыс. умерших), Бразилия (142 тыс.), Индия (96 тыс.), Мексика (76 тыс.), Великобритания (42 тыс.) и Италия (почти 36 тыс.).

Общее число выявленных в мире случаев COVID-19 приближается к 33,4 млн. Лидером по этому показателю также являются США (7,1 млн), Индия (6,1 млн) и Бразилия (4,7 млн).

По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, «наш мир достиг страшного рубежа».

Our world has reached an agonizing milestone: the loss of 1 million lives to #COVID19.



We must never lose sight of each & every life.



As the hunt for a vaccine — affordable and available to all — continues, let’s honour their memory by working together to defeat this virus. pic.twitter.com/iZ1UnN8d4i — António Guterres (@antonioguterres) September 29, 2020

«Пандемия COVID-19 унесла жизни одного миллиона человек. Мы всегда должны помнить о каждой из этих жизней. Пока поиск вакцины — доступной для всех — продолжается, давайте чтить память жертв вируса, работая сообща, чтобы его победить», — заявил генсек ООН.

Он также призвал людей со всего мира продолжать соблюдение социальной дистанции, носить маски и мыть руки.