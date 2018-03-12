По рассказам очевидцев: Эксперты назвали причину крушения турецкого лайнера в Иране

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По предварительным данным, причиной крушения самолета в Иране могло быть возгорание двигателя.

Иранские СМИ заявили о том, что известны предварительные причины крушения частного самолета. Напомним, турецкий лайнер рухнул накануне. На борту находились 11 человек. Все они погибли. Ранее сообщалось, что тела сильно обгорели.

Сейчас следователям удалось поговорить с очевидцами, которые заявляют о том, что видели, как самолет горел во время падения.

Пока следователи приходят к мысли, что причиной крушения могло стать возгорание двигателя. Эту информацию журналистам подтвердил представитель Управления по чрезвычайным ситуациям Моджтаба Халиди.