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По рассказам очевидцев: Эксперты назвали причину крушения турецкого лайнера в Иране

12 марта 2018, 07:54  •  128 • В мире
По предварительным данным, причиной крушения самолета в Иране могло быть возгорание двигателя.
Иранские СМИ заявили о том, что известны предварительные причины крушения частного самолета. Напомним, турецкий лайнер рухнул накануне. На борту находились 11 человек. Все они погибли. Ранее сообщалось, что тела сильно обгорели.
Сейчас следователям удалось поговорить с очевидцами, которые заявляют о том, что видели, как самолет горел во время падения.
Пока следователи приходят к мысли, что причиной крушения могло стать возгорание двигателя. Эту информацию журналистам подтвердил представитель Управления по чрезвычайным ситуациям Моджтаба Халиди.

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