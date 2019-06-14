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По расовому признаку: в США призвали вести учёт данных об этнической принадлежности военных

14 июня 2019, 08:39  •  96 • В мире
В Счётной палате США отметили, что Министерство обороны не ведёт упорядоченного учёта сведений об этнической и расовой принадлежности военнослужащих в своих базах данных по личному составу, расследованиям и военному правосудию. Об этом говорится в отчёте регулятора, с текстом которого ознакомился RT. По результатам проведённого анализа специалисты пришли к выводу, что темнокожие и латиноамериканцы чаще, чем белые, становятся объектами расследований. Чтобы избежать подобных диспропорций, в документе рекомендуют руководству Пентагона вести более тщательный учёт демографической информации о военных. В то же время российские эксперты считают, что такое пристальное внимание к расовой и этнической принадлежности может не снизить социальную напряжённость, а, наоборот, привести к дискриминации.
 
Gettyimages.ru © DanielBendjy
 

В Счётной палате США считают, что Министерству обороны следует вести более тщательный учёт информации о расовой и этнической принадлежности военнослужащих в своих базах данных по личному составу, расследованиям и военному правосудию. Об этом говорится в отчёте, подготовленном для комитета по вооружённым силам палаты представителей конгресса США. 

«Службы видов вооружённых сил собирают информацию о половой принадлежности, но не ведут упорядоченного учёта сведений о расовой и этнической принадлежности в рамках расследований, военного судопроизводства и работы с базами данных о личном составе», — указывается в тексте документа, с которым ознакомился RT. 

Отсутствие единой систематизированной базы демографических данных солдат усложняет оценку ситуации, особенно в том случае, если речь идёт сразу о нескольких видах войск, поясняется в отчёте.

«В результате ограничиваются возможности по совокупному и сравнительному анализу соответствующих показателей в целях выявления диспропорций (например, когда те или иные группы, выделенные по признаку расовой, этнической или половой принадлежности фигурировали значительно чаще остальных) в системе военной юстиции — как на уровне отдельных видов Вооружённых сил, так и в целом», — утверждают аналитики.

Таким образом, тщательный учёт, по мнению специалистов Счётной палаты, поможет предотвратить проявление дисбаланса по расовому и этническому признаку в судах для военнослужащих, а также разработать меры для устранения таких диспропорций. При этом конечная цель, как отмечается в документе, — гарантировать честность и справедливость военной юстиции.

  • Reuters
  • © Jim Young

Политолог Александр Асафов пояснил в беседе с RT, что «применение различных фильтров» к американскому обществу может, напротив, привести к неравенству.

«Столь тщательное разделение граждан не по их образованию, личным качествам, поведению, а на группы, состоящие из меньшинств, начиная от многочисленных гендеров и заканчивая различными этническими группами, — я вижу в этом проявление расизма. Они равенство сами и разрушают, выделяя различные группы или атакуя ту самую группу, которую некоторые радикальные представители конгресса называют «белым меньшинством», — подчеркнул Асафов.

«Фильтры» для военных

Стоит отметить, что дисбалансы специалистами Счётной палаты действительно были найдены.

«Проведённый нами анализ имеющихся данных выявил наличие диспропорций по признаку расы и пола во всех видах Вооружённых сил там, где речь идёт о задокументированных расследованиях в отношении военнослужащих», — отмечается в отчёте.

Причём перекос был в основном в сторону белых и женщин.

Так, авторы документа пришли к выводу, что военнослужащие-темнокожие, латиноамериканцы и мужчины чаще, чем белые или женщины, становятся объектами расследований и предстают перед судом во всех военных службах.

Вместе с тем специалисты Счётной палаты отмечают, что расовая и гендерная принадлежность не являются статистически значимыми факторами, влияющими на вероятность вынесения обвинительного приговора. При этом аналитики особо подчёркивают, что на основе отчёта нельзя делать вывод о наличии или отсутствии неравенства и дискриминации в Вооружённых силах, так как этот вопрос не был объектом исследования.

Однако ранее в Счётной палате рассматривали и этот вопрос. Так, в конце 2017 года был выпущен доклад о проблеме сексуального насилия в ВС США, жертвами которого становятся тысячи военнослужащих. По словам аналитиков Счётной палаты, это подрывает «боеготовность личного состава и доверие к армии в обществе».

Ещё до этого в конгрессе США задумались о защите американских военных, уволенных из-за действия закона «Не спрашивай, не говори». В соответствии с этим актом лицам, не скрывающим своей нетрадиционной сексуальной ориентации, запрещалось служить в ВС Соединённых Штатов. По этой причине со времён Второй мировой войны в Америке были уволены около 100 тыс. военнослужащих, утверждает конгрессмен от Демократической партии Марк Поукан. Он внёс законопроект «О восстановлении чести и достоинства военнослужащих», предполагающий пересмотр формулировок об увольнении со службы в армии граждан нетрадиционной ориентации.

  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

Кроме того, администрация предыдущего президента США Барака Обамы собиралась разрешить служить в Вооружённых силах страны трансгендерам. Однако решение Обамы отменил Дональд Трамп в июле 2017 года — ещё до того, как оно успело вступить в силу. Своё решение Трамп аргументировал тем, что американская армия не может себе позволить «бремени огромных медицинских затрат и разлада», которые повлечёт за собой присутствие трансгендеров.

Обратный эффект


На основе проведённого исследования аналитики Счётной палаты США вынесли несколько рекомендаций для Министерства внутренней безопасности, Сухопутных войск, а также Военно-морских и Военно-воздушных сил США, в соответствии с которыми главы этих структур должны предоставлять информацию о расовой и этнической принадлежности военнослужащих по единому стандарту в расследованиях и базах данных личного состава. 

Кроме того, Минобороны США следует включать демографическую информацию в ежегодные доклады по военному правосудию и оценивать причины возникновения диспропорций по данному признаку в системе военной юстиции, отмечается в документе.

Так, аналитики указывают, что министр обороны должен проследить, чтобы в ежегодный отчёт Объединённого комитета видов ВС по вопросам военной юстиции были внесены поправки, предусматривающие фиксацию демографических данных обвиняемых, включая расовую и этническую принадлежность.

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров высказал мнение, что подобная инициатива может дать обратный эффект.

«Речь идёт об учёте, о снятии «средней температуры по больнице», об оценке реального положения вещей с чёрными и цветными военнослужащими. А как будут эти рекомендации реализовываться, не произойдёт ли всё с точностью наоборот, не даст ли это вместо положительного эффекта отрицательный? Когда сегрегация будет по иному признаку — признаку белого цвета кожи», — отметил эксперт в беседе с RT.

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Аналогичной точки зрения придерживается заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, который отметил, что внимание к расовой и этнической принадлежности может привести к росту социальной напряжённости. 

«В очередной раз обращать на это внимание, пусть и со стороны компетентных органов, — мне кажется, это может вызвать очередную волну всплесков, митингов и недовольства», — отметил эксперт. 

Он также добавил, что проблема неравенства существует не в американской армии, а в целом в американской культуре и воспитании. 

«Тема расизма и шовинизма кроется не в армии Соединённых Штатов Америки, а вообще в культуре, в политическом воспитании американцев. И это осложнено очень большими разрывами и касается в первую очередь социальных групп, представителей Латинской Америки, афроамериканцев и белого населения. Пока эти фундаментальные проблемы не будут решены, пока не будут созданы действительно равные условия и стартовые возможности как для белого, так и для цветного населения, говорить о том, что благодаря подобного рода инициативам что-то поменяется в армии и в целом в гражданском обществе страны, не приходится», — заключил Данюк.

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