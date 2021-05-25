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По "десятке" каждому: В Госдуме перед выборами напомнили про базовый доход

25 мая 2021, 21:55  •  62 • Политика
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов обещал внести в Госдуму законопроект о справедливом базовом доходе для жителей России.
В Госдуму в весеннюю сессию будет внесён закон о безусловной ежемесячной выплате всем жителям России.
Принято решение, что мы выходим на закрытие сессии где-то 18 июля, в этой связи внесём (документ - ред.) этим летом, но рассматривать его будут уже депутаты Госдумы восьмого созыва,
- рассказал во вторник, 25 мая, глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
Законопроект о справедливом базовом доходе должен стать "важнейшим шагом по ликвидации бедности в нашей стране", отметил политик.
Авторы законопроекта указывают, что средства на выплаты жителям России базового дохода можно получить из сверхдоходов от продажи углеводородов, передаёт ТАСС. Также авторы предлагают ввести госмонополию на оборот этилового спирта.
По подсчётам депутатов, размер выплаты может составить около 10 тысяч рублей в месяц. Выплату могут начать получать наименее защищённые слои населения, в дальнейшем её можно будет распространить на всё население, пояснил Миронов.

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