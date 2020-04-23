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По пятам Порошенко: почему второе пришествие Саакашвили может обернуться крахом для Украины

23 апреля 2020, 00:10  •  60 • Украина


Судя по всему, вне зависимости от того, кто находится у власти на Украине, ошибки будут совершаться абсолютно идентичные. Позвав на должность вице-премьера правительства Михаила Саакашвили, Зеленский рискует серьезно дестабилизировать обстановку в стране. Об этом рассказал киевский политолог Кость Бондаренко.

По его словам, Саакашвили крайне неоднозначная личность. Ведет он себя в принципе неадекватно, если вспомнить его президентство в Грузии. А в бытность одесским мэром он отличался истеричным поведением с налетом мегаломании. Ввиду психической неустойчивости он просто не сможет ужиться с Арсеном Аваковым, что может послужить дестабилизации обстановке в стране.

Не стоит забывать, что Саакашвили все же очень близок к Демократической партии Штатов, что при нынешнем руководстве играет не в его пользу. Также нужно иметь ввиду, что на Украине он был трудоустроен по просьбе Джо Байдена. Ввиду этого, Незалежная может испортить дружбу с американцами.

Политолог выразил недоумение решением Зеленского и так и не понял, для чего тому такая головная боль. Напомним, что в Грузии Саакашвили находится в розыске в связи с несколькими уголовными делами.

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