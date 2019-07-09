По пути Порошенко: как Зеленский уклоняется от минских соглашений

Киев пытается выйти из «нормандского формата» и избежать выполнения минских соглашений, предлагая включить в переговоры по Донбассу США и Великобританию, заявила министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики и полпред республики на переговорах контактной группы Наталья Никонорова.

«Вместо того чтобы приступить, наконец-то, к открытому, прямому и эффективному диалогу с нами, новое руководство Украины предпочитает наполнять медиапространство голословными заявлениями, которые зачастую практически дословно повторяют риторику бывших украинских властей»,

— цитирует пресс-служба МИД ДНР слова Никоноровой.

По мнению главы внешнеполитического ведомства республики, президент Украины Владимир Зеленский повторяет ошибку своего предшественника Петра Порошенко, когда пытается привлечь Вашингтон и Лондон к переговорам по Донбассу.

В то же время, продолжила Никонорова, Зеленскому надо смириться с необходимостью выполнения минских соглашений и начать добросовестную работу, «чтобы не прослыть предателем народа».

Резкие заявления представителя ДНР связаны с тем, что США и Великобритания не являются участниками «нормандского формата», в который входят Россия, Украина, Германия и Франция. Кроме того, Лондон и Вашингтон, в отличие от Парижа и Берлина, не участвовали в процессе согласования минских соглашений и, соответственно, не выступают гарантами урегулирования ситуации на востоке Украины.

Привлечь американскую и британскую дипломатию к переговорам по Донбассу активно пытался еще бывший президент Украины Петр Порошенко. Против расширения «нормандского формата» выступает Москва, российская сторона опасается, что подобные меры приведут к параличу переговорного процесса.

Новый лидер Украины Зеленский теперь также настаивает на допуске США и Великобритании к переговорам по Донбассу. Данное предложение он высказал в ходе обращения к президенту России Владимиру Путину 8 июля. По мнению украинского лидера, его встреча с Путиным должна пройти при посредничестве лидеров Берлина, Вашингтона, Лондона и Парижа.

Украинский президент решил поговорить с Путиным о статусе Крыма и ситуации в Донбассе в необычном формате, отказавшись от встречи один на один. В Кремле уже отреагировали на предложение Зеленского и пообещали оценить «перспективы» подобной встречи.

Зеленский, еще будучи кандидатом в президенты Украины, в своих публичных выступлениях повторял риторику прежних киевских властей — Украина считает, что Россия якобы оккупировала Крым и Донбасс.

Вместе с тем Россия не признает независимость республик Донбасса и заявляет о том, что на территории ДНР и ЛНР российских военнослужащих и военной техники нет. Киев, несмотря на все попытки, в течение нескольких лет так и не смог представить юридических доказательств обратного.

Крым же не является для Москвы предметом дискуссий — Республика Крым и Севастополь являются субъектами РФ с марта 2014 года после референдума, проведенного в полном соответствии с международным правом.

Тем не менее, Зеленский свою первую встречу с Путиным планирует начать именно со слов: «Начнем с того, что Крым и Донбасс — это Украина», об этом он заявил в интервью Bild.

Не исключают возможности переговоров с Киевом и в Москве. Однако российский президент Владимир Путин поставил ряд условий для возобновления диалога со своим украинским коллегой. В частности, он призвал Зеленского выполнить свои предвыборные обещания по Донбассу.

«Все устали от конфликта в Донбассе... все ждут от будущего президента его решений», — подытожил Путин.

Москва на протяжении последних нескольких лет упрекает Киев в нежелании выполнять политическую часть минских соглашений, ключевым пунктом из которых являются прямые переговоры Украины с представителями республик Донбасса. Вместо этого в украинском политическом пространстве ополченцев называют «сепаратистами» и «террористами», что не способствует налаживанию диалога.

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Кроме того, острым является и вопрос об амнистии, а также о предоставлении региону особого статуса. От всех этих положений отказывался Петр Порошенко, сейчас Владимир Зеленский продолжает ту же линию, что говорит о нежелании Киева исполнить политическую часть своих обязательств по минским договоренностям.

В то же время завершение конфликта было один из главных предвыборных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании весной 2019 года. Однако его избрание пока что не приносит мира в регион.

После инаугурации, которая состоялась в конце мая, обстрелы территорий ДНР и ЛНР со стороны ВСУ только усилились, свидетельствуют в самопровозглашенных республиках.

Минские соглашения были заключены в 2015 году, когда власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Пакет документов был согласован при участии России, Украины, Франции и Германии, которые представляют собой «нормандскую четверку». Ключевой задачей документа было урегулирование конфликта в Донбассе. Именно с реализацией минских соглашений увязывается вопрос о снятии санкции с России со стороны Евросоюза. В то же время Москва систематически указывает, что Киев не стремится реализовать свою часть договоренностей.