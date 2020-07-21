По пулемёту в каждой руке: Кадыров бросил вызов Помпео

Власти США внесли главу Чечни Рамзана Кадырова в чёрный список, заявил в понедельник госсекретарь Майк Помпео. Руководитель Северокавказского региона принял вызов и пообещал "что-то интересное".

О санкциях в отношении Кадырова и его семьи было объявлено в воскресенье, вскоре после того, как глава Чечни написал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом извиниться. При этом официальным поводом для санкций стали "грубые нарушения прав человека" в Чечне.

Госдеп запретил Кадырову и членам его семьи посещать территорию США. Госсекретарь Майк Помпео выразил надежду, что остальные страны последуют примеру США и тоже введут санкции против главы Чечни.

"Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" - написал в ответ Кадыров на своём Telegram-канале.

К записи глава Чечни приложил фотографию, на которой он позирует в оружейной с огромным пулемётом в каждой руке.

Фото: скриншот Telegram-канал Kadyrov_95