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По пулемёту в каждой руке: Кадыров бросил вызов Помпео

21 июля 2020, 01:00  •  88 • Политика
США вводят визовые санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи, заявил американский госсекретарь Майк Помпео. Глава Чечни сделал "ответочку".
Власти США внесли главу Чечни Рамзана Кадырова в чёрный список, заявил в понедельник госсекретарь Майк Помпео. Руководитель Северокавказского региона принял вызов и пообещал "что-то интересное".
О санкциях в отношении Кадырова и его семьи было объявлено в воскресенье, вскоре после того, как глава Чечни написал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом извиниться. При этом официальным поводом для санкций стали "грубые нарушения прав человека" в Чечне.
Госдеп запретил Кадырову и членам его семьи посещать территорию США. Госсекретарь Майк Помпео выразил надежду, что остальные страны последуют примеру США и тоже введут санкции против главы Чечни.
"Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" - написал в ответ Кадыров на своём Telegram-канале.
К записи глава Чечни приложил фотографию, на которой он позирует в оружейной с огромным пулемётом в каждой руке.
Фото: скриншот Telegram-канал Kadyrov_95

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