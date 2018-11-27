«По прямому указанию властей»: провокацию кораблей ВМС Украины в Керченском проливе координировали сотрудники СБУ

Федеральная служба безопасности России распространила подробный отчёт о событиях 25 ноября в Керченском проливе, когда три судна ВМС Украины нарушили госграницу РФ и были задержаны. Кроме того, стало известно, что на борту одного из украинских судов находились два сотрудника СБУ, отвечавших за координацию провокационных действий. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили также, что, по имеющейся информации, украинские военные корабли действовали по прямому указанию киевских властей.

Провокация кораблей ВМС Украины в Керченском проливе осуществлялась по прямому указанию киевских властей. Причём координацию этих действий вели два сотрудника СБУ, которые были на борту одного из украинских судов. Об этом сообщается в распространённом заявлении Центра общественных связей ФСБ России.

«Украинские военные корабли вошли в территориальные воды по прямому указанию киевских властей... Координацию провокации осуществляли два сотрудника СБУ, которые находились непосредственно на украинских судах», — сообщили в ЦОС.

При этом отмечается, что украинские военные корабли осуществили вторжение в территориальные воды России, которые были таковыми ещё до воссоединения Крымского полуострова с Россией.

Кроме того, ФСБ распространила подробный отчёт о событиях 24—25 ноября, а также несколько оперативных видео опроса украинских военнослужащих, находившихся на борту задержанных судов. В их числе — оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч и командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины (войсковая часть А-1728) капитан 3-го ранга Владимир Лесовой.

По словам Драча, 23 ноября он получил задачу следовать маршрутом Одесса — Мариуполь через Керченский пролив. Причём на пути следования группа кораблей зашла в территориальные воды РФ, где береговая охрана неоднократно заявляла судам ВМС Украины о нарушении законодательства и требовала покинуть территориальные воды.

«При остановке на якорную стоянку береговая охрана ещё раз предупредила нас, что нужно покинуть территориальные воды РФ, выйти в 12-мильную зону и ожидать дальнейших решений по нашему прохождению через Керченскую протоку», — рассказал Драч.

В свою очередь, возглавлявший переход морского буксира «Яны Капу» и малых бронекатеров «Бердянск» и «Никополь» Владимир Лесовой признал, что после пересечения государственной границы РФ он визуально наблюдал корабли пограничной службы ФСБ России.

«Запросы по установке УКВ-радиостанции игнорировал сознательно», — заявил Лесовой.

«На момент перехода на борту находилось стрелковое оружие, а также пулемёты ДШК с боекомплектами. Осознавал, что действия группировки кораблей ВМС Украины в Керченском проливе носят провокационный характер. Я как должностное лицо выполнял приказ и планировал осуществить переброску группировки кораблей из порта Одесса в порт Мариуполь», — добавил командир дивизиона судов.

В распространённой ФСБ хронологии событий отмечается, что морской буксир «Яны Капу» и судно обеспечения «Горловка» были обнаружены в исключительной экономической зоне РФ — недалеко от мыса Меганом — ещё днём 24 ноября. Позднее при подходе группы судов ВМС Украины к госгранице они были проинформированы о порядке пересечения границы и правилах преодоления Керчь-Еникальского канала.

В ночь на 25 ноября в нескольких километрах от Керченского пролива были обнаружены бронекатера «Никополь» и «Бердянск», которые позднее подошли в район нахождения буксира и судна обеспечения «Горловка», с которого они ранним утром воскресенья дозаправились.

Группа судов заявила о намерении пройти через Керченский пролив в 07:00 мск, однако ей было рекомендовано не пересекать госграницу до снятия ограничений, о которых экипажи судов были ранее оповещены. Несмотря на это, корабли ВМС Украины начали движение в направлении Азовского моря и в 07:10 пересекли границу РФ в координатах 44° 52' СШ и 36° 31' ВД.

Вопреки требованиям российских пограничных сторожевых кораблей «Дон» и «Изумруд» покинуть территориальное море РФ и попыткам связаться с экипажами по радиосвязи, группа судов продолжала движение. Более того, в 08:35 корабли ВМС Украины были приведены в боевую готовность.

«Расчехлены артиллерийские установки, стволы артиллерийских установок подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону кораблей и катеров РФ (в нарушение ст. 19 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года)», — говорится в сообщении.

Российской стороной было доведено до кораблей ВМС Украины, что в территориальном море РФ угроза применения оружия будет расцениваться как нарушение норм международного права и российского законодательства. Позднее группа судов была блокирована в районе якорной стоянки №471 к югу от Керченского пролива, однако в 18:30 они пошли на прорыв. Пограничные сторожевые корабли ФСБ России преследовали украинские суда, вызывая их на связь на УКВ-диапазоне, а также подавая звуковые, световые и пиротехнические сигналы об остановке.

Однако группа судов ВМС Украины игнорировала требования об остановке и не выходила на связь, после чего в соответствии со всеми нормами законодательства было принято решение открыть предупредительный огонь из бортовой артиллерийской установки в сторону судов ВМС Украины. На эти действия украинские корабли также не отреагировали и продолжили движение в сторону линии государственной границы РФ.

«В 20:50 пскр «Изумруд» предупредил БАК «Бердянск», что в случае невыполнения требований об остановке по нему будет применено оружие на поражение... БАК «Бердянск» требования об остановке проигнорировал. В 20:55 пскр «Изумруд» в координатах 44°51'3 СШ, 36°23'4 ВД в территориальном море применил оружие на поражение по БАК «Бердянск», — сообщили в ЦОС ФСБ.

«В 20:58 БАК «Бердянск» лёг в дрейф, на связь вышел командир катера, сообщил о раненых на борту, запросил помощь. В 21:06 пскр «Изумруд» задержал БАК «Бердянск», снял с него семь членов экипажа, из них трёх раненых, которым оказана первая медицинская помощь», — отмечается в документе.

Через некоторое время при поддержке вертолёта Ка-52 и кораблей Черноморского флота были остановлены и задержаны буксир «Яны Капу» и артиллерийский катер «Никополь». Позднее суда были доставлены в порт Керчь для дальнейшего разбирательства, а раненые военнослужащие были направлены на лечение.

Также в понедельник, 26 ноября, в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совбеза ООН, посвящённое инциденту в Керченском проливе. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский довёл до собравшихся информацию о том, что на борту одного из задержанных украинских судов были два сотрудника СБУ.

«На одном из судов было два сотрудника Службы безопасности Украины, которые признались, что имели специальное задание действовать именно таким образом», — заявил Полянский.

Стоит отметить, что это заявление дипломата прозвучало на втором за день заседании Совбеза по этой проблеме, поскольку изначально Совет Безопасности ООН заблокировал рассмотрение предложенной Россией повестки «Нарушение границ РФ».

Против такой повестки выступили семь из 15 членов Совбеза, включая США, Великобританию, Нидерланды, Польшу и Швецию. Помимо России, за принятие повестки проголосовали также представители Китая, Казахстана и Боливии. Ещё четыре члена Совета воздержались.

При этом перед голосованием постпред США Никки Хейли призвала всех членов Совбеза проголосовать против российской повестки дня, заявив о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая её территориальные воды.

«Мы выражаем нашу глубокую озабоченность в связи с инцидентом, который является опасной эскалацией и нарушением международного права», — заявила Хейли, назвав «провокацией» действия российской стороны.

В свою очередь, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что своими действиями киевские власти «создали прямую угрозу международному миру и безопасности, отдав приказ ВМС Украины совершить агрессивную провокацию в отношении государственной границы РФ». Он напомнил, что во время инцидента были нарушены ключевые положения как международного морского права, так и общего права, включая Устав ООН.

«Разумеется, такой бандитизм должен быть пресечён, а международное сообщество обязано понимать, к чему ведут действия Киева. Мы призываем партнёров по Совету Безопасности не брать на себя ответственность за опасное поведение украинских властей», — заявил Полянский перед голосованием.

«Если данная трибуна продолжит использоваться для покрытия военных провокаций украинского режима и для обвинения России, реализовавшей право на защиту своих границ, авторитету Совета будет нанесён непоправимый урон», — добавил он.

Тем не менее Совбез ООН большинством голосов отклонил российскую повестку. А позднее ситуация на Украине была рассмотрена на созванном по инициативе США заседании по предложенной Киевом повестке «Письмо, направленное постоянным представителем Украины при ООН на имя председателя СБ от 28 февраля 2014 года».

По словам Полянского, своим решением отклонить российскую повестку Совет Безопасности «дискредитирует свою работу так же, как сейчас украинцы своими провокационными затеями дискредитируют Генассамблею».

«Вчера, после того как Россия потребовала созыва этого заседания Совета Безопасности, наши западные партнёры попытались представить дело так, что это Украина, а не Россия, потребовала его проведения», — сказал дипломат.

«Мелко, господа, мелко. Масштаб мизерный», — заявил он.

При этом Полянский подчеркнул, что никто не может помешать России как постоянному члену Совбеза поднимать в нём те вопросы, которые Москва считает важными.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT отметил, что западная антироссийская коалиция пытается «подсластить пилюлю для униженной Украины», поэтому голосование против предложенной РФ повестки можно воспринимать как чёткий сигнал: «Мы за вас, но разбирайтесь с Россией сами».

«Цену рекомендациям стран Запада мы уже знаем, границы их заступничества за Украину — тоже, и на процессуальные действия, касающиеся задержанных экипажей трёх украинских кораблей, никакие «воздушные поцелуи» из ООН не повлияют», — добавил парламентарий.