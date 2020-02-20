«По просьбе сирийского командования»: авиация ВКС России нанесла удар по террористам в Идлибе

Российские самолёты Су-24 нанесли удар по боевикам в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. Авиация ВКС России уничтожила как минимум один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением террористов. В ЦПВС отметили, что удар был нанесён по просьбе сирийского командования. Военные также указали, что действия боевиков поддерживались огнём артиллерии турецкой армии, что позволило террористам прорвать оборону сирийских вооружённых сил.

Самолёты Су-24 Воздушно-космических сил России нанесли удары по террористам в сирийском Идлибе. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

«По просьбе сирийского командования самолётами Су-24 ВКС России был нанесён удар по прорвавшимся вооружённым формированиям террористов», — говорится в сообщении ЦПВС.

Центр отметил, что российская авиация уничтожила таким образом один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков.

По словам представителей ЦПВС, действия боевиков поддерживались огнём артиллерии турецких военных. В центре указали, что именно это обстоятельство позволило террористам прорвать оборону сирийских военных.

«По линии деконфликтинга до турецкой стороны была доведена информация о том, что российскими средствами объективного контроля вскрыт факт артиллерийского огня со стороны турецких позиций по подразделениям сирийской армии», — сообщили российские военные.

Съёмка огневой поддержки турецкой батареей самоходных артиллерийских установок (САУ) наступления боевиков в Идлибе

Отмечается, что из-за артобстрела со стороны Турции четыре сирийских военнослужащих получили ранения. В ЦПВС уточнили, что после информирования турецкой стороны огонь артиллерии прекратился.

Вместе с тем центр подчеркнул, что «это не первый случай поддержки боевиков со стороны Вооружённых сил Турции».

«Призываем турецкую сторону во избежание инцидентов прекратить поддержку действий террористов и передачу им вооружения», — подытожили в ЦПВС.

В свою очередь, Турция 20 февраля сообщила о гибели двух своих военных в районе Идлиба. Как сообщает агентство Anadolu со ссылкой на турецкое Минобороны, ещё пять военнослужащих получили ранения.

Отметим, что несколько дней назад лидер Сирии Башар Асад заявил, что армия САР продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на препятствия.

При этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в четверг заявил, что в ситуации в Идлибе у Анкары «нет проблем» с Москвой, а основной целью турецких военных является сирийская армия.

«У нас нет проблем с Россией, наша цель — режим (законного президента Сирии Башара Асада. — RT)», — цитирует Акара РИА Новости.

Он уточнил, что между Россией и Турцией сохраняется хороший диалог, в том числе на уровне министра обороны России, главы Генштаба, а также с военными атташе и военными на поле.

«Принимаем все меры, чтобы предотвратить несчастные случаи. Мы работаем очень открыто и прозрачно. Мы ни в коем случае не хотим допустить никаких столкновений с Россией. Наша цель — прекратить атаки сил режима», — сказал глава турецкого Минобороны.

Он добавил, что Турция рассчитывает продолжать совместное патрулирование с российскими военными. По словам Акара, Анкара также планирует продолжать переговоры с Россией по ситуации в Идлибе.

Обстановка в Идлибе

С момента начала конфликта в Сирии в 2011 году провинция Идлиб ни разу не оказывалась под контролем Дамаска. В 2017 году по инициативе России, Турции и Ирана в Астане прошли переговоры по Сирии — в результате Идлиб включили в перечень зон деэскалации. К настоящему времени эта провинция остаётся последним крупным районом Сирии, находящимся под контролем боевиков.

В 2018 году Россия и Турция договорились о создании в провинции демилитаризованной буферной зоны шириной 20 км. Однако объединения боевиков в регионе продолжили активность. В апреле 2019 года в Генштабе ВС РФ заявили, что террористы из группировки «Джабхат ан-Нусра»* контролируют 99% зоны деэскалации в Идлибе.

Новый этап обострения в регионе начался в декабре 2019 года. В феврале 2020 года российский МИД выпустил информационное сообщение, из которого следует, что в последнем месяце 2019 года в зоне деэскалации зафиксировано более 1400 атак боевиков с применением танков, пулемётов, боевых машин пехоты, миномётных и артиллерийских обстрелов.

«По сути, джихадисты взяли в заложники население идлибской зоны деэскалации и используют его в качестве живого щита», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, указав, что попытки военных Москвы и Анкары ввести режим тишины не увенчались успехом. Кроме того, в регионе в начале февраля произошли обмены ударами между военными Турции и Сирии.

Комментируя ситуацию в Идлибе, официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что внешнеполитические ведомства России и Турции постоянно находятся в контакте.

«Мы находимся в ежедневном контакте с турецкими партнёрами по целому ряду направлений — это и наши дипломаты, и российские военные эксперты. Эти контакты не прерываются», — сказала Захарова во время брифинга в четверг, 20 февраля.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.