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По принципу взаимности: Россия зеркально ответит Словакии на высылку дипломата
05 декабря 2018, 21:24 • 86 • В мире
Высылку российского дипломата в МИД сочли «недружественными действиями Братиславы» и пообещали дать на это зеркальный ответ «на основе принципа взаимности».
МИД России не оставит без внимания высылку российского дипломата из Словакии и даст на это действие свой зеркальный ответ.
«Российская сторона отреагирует на недружественные действия Братиславы на основе принципа взаимности", - заявили ТАСС в ведомстве.
Напомним, о высылке российского дипломата из аппарата военного атташе посольства России в Братиславе, которого подозревают в шпионской деятельности против Словакии и НАТО, сообщил 5 декабря глава кабинета министров республики Петер Пеллигрини во время брифинга.
Словакию дипломат покинул в течение 48 часов после того, как был объявлен персоной нон грата. Стоит отметить, что все это произошло сразу после саммита НАТО, на котором страны-члены единогласно поддержали США по договору о РСМД.
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