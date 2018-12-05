По принципу взаимности: Россия зеркально ответит Словакии на высылку дипломата

Высылку российского дипломата в МИД сочли «недружественными действиями Братиславы» и пообещали дать на это зеркальный ответ «на основе принципа взаимности».

МИД России не оставит без внимания высылку российского дипломата из Словакии и даст на это действие свой зеркальный ответ.

«Российская сторона отреагирует на недружественные действия Братиславы на основе принципа взаимности", - заявили ТАСС в ведомстве.

Напомним, о высылке российского дипломата из аппарата военного атташе посольства России в Братиславе, которого подозревают в шпионской деятельности против Словакии и НАТО, сообщил 5 декабря глава кабинета министров республики Петер Пеллигрини во время брифинга.

Словакию дипломат покинул в течение 48 часов после того, как был объявлен персоной нон грата. Стоит отметить, что все это произошло сразу после саммита НАТО, на котором страны-члены единогласно поддержали США по договору о РСМД.