Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бабло, шмот, Шарий, Света Дудева
«Теперь смейтесь над своими "героями"»: Чичерина показала истинное лиц...
Мадуро замерз, но прилетел в Москву за деньгами
Социальная буря, какой Франция не знала с 1968 года
Главная / В мире

По принципу взаимности: Россия зеркально ответит Словакии на высылку дипломата

05 декабря 2018, 21:24  •  86 • В мире
Высылку российского дипломата в МИД сочли «недружественными действиями Братиславы» и пообещали дать на это зеркальный ответ «на основе принципа взаимности».
МИД России не оставит без внимания высылку российского дипломата из Словакии и даст на это действие свой зеркальный ответ.
«Российская сторона отреагирует на недружественные действия Братиславы на основе принципа взаимности", - заявили ТАСС в ведомстве.
Напомним, о высылке российского дипломата из аппарата военного атташе посольства России в Братиславе, которого подозревают в шпионской деятельности против Словакии и НАТО, сообщил 5 декабря глава кабинета министров республики Петер Пеллигрини во время брифинга.
Словакию дипломат покинул в течение 48 часов после того, как был объявлен персоной нон грата. Стоит отметить, что все это произошло сразу после саммита НАТО, на котором страны-члены единогласно поддержали США по договору о РСМД.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

86
Источник
Похожие новости
05 декабря 2018, 01:40
«Хрупкое равновесие»: возможен ли конфликт между США и Ираном в Персидском заливе
05 декабря 2018, 01:39
Одиночество Вашингтона: почему США запросили помощь региональных держав в урегулировании конфликта в Афганистане
05 декабря 2018, 21:24
Опять Москва виновата: Грузопоток в украинских портах Азова сократился вдвое

05 декабря 2018, 11:24
«Попытка надавить на Европу»: в России ответили на заявление Госдепа о «последствиях» ареста украинских моряков
05 декабря 2018, 18:09
Социальная буря, какой Франция не знала с 1968 года
05 декабря 2018, 11:39
Французам мало крошек, они хотят весь багет
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
03 декабря 2018, 01:09
«Простых людей не обманешь»: Буэнос-Айрес проводил Путина аплодисментами
01 декабря 2018, 19:54
CNN: В Мариуполе не понимают Трампа и ждут Путина
29 ноября 2018, 01:28
Убирайтесь, мистер Порошенко
02 декабря 2018, 20:09
Диктатор в агонии: Почему Порошенко ждёт судьба Януковича
29 ноября 2018, 09:09
«Полный хаос и неразбериха»: как на Украине прошёл первый день после введения военного положения
29 ноября 2018, 02:54
Почему провокация Порошенко превратилась в геополитический провал
01 декабря 2018, 13:24
Будущее Сирии Запад будет решать без Москвы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.