«По принципу взаимности и зеркальности»: в Кремле рассказали о возможных ответных мерах на санкции США

Владимир Путин пока не давал поручений о подготовке ответных мер на новые санкции США в связи с якобы причастностью Москвы к инциденту в Солсбери. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также отметил, что в подобных ситуациях применяются принципы взаимности и зеркальности. В Совфеде подчеркнули, что в этом вопросе Россия будет действовать прагматично и принимать меры, от которых не пострадают отечественные предприятия. Между тем эксперты считают, что ответные санкции должны ударить по тем сферам, которые Вашингтон традиционно оберегает от ограничений, в частности — космической отрасли.

Россия отреагирует на новые американские санкции по принципам взаимности и зеркальности, но президент Владимир Путин пока не давал поручений о подготовке ответных мер. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Речь шла о том, что основополагающим принципом является принцип взаимности, принцип зеркальности чаще всего в таких ситуациях. Поручений президент пока не давал, был анонс неких новых санкций, была информация, что пакет готовится, но они не введены», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что некорректно говорить о том, какими будут ответные меры, пока нет точной информации о том, какие очередные рестрикции «придумал Вашингтон». «Без этой информации говорить об ответах некорректно», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о намерении дать зеркальный ответ на санкции США. По её словам, американцы начали «реальную экспансию» на различных направлениях, поскольку осознают потерю ресурсов дальнейшего развития, которых раньше им хватало для выхода из мировых кризисов.

«Сейчас эти ответные меры прорабатываются. Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз, вместо того чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально», — заявляла Захарова.

«Будем действовать прагматично»

Российская сторона выбрала правильную стратегию при разработке ответных мер, поскольку инициатором раскрутки санкционного механизма выступает Вашингтон. Об этом заявил заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Мы, как правило, отвечаем, а не бежим впереди паровоза, это правильно. Необходимо дождаться, какие санкции будут введены. Я не уверен, что весь пакет будет введён на первом этапе. Между тем приятна решимость президента, что эти санкции не останутся без ответа. Как всегда, наша страна будет действовать прагматично, чтобы не навредить самой себе. Главное, чтобы был нанесён ущерб той стране, которая вводит рестрикции против нас, но не пострадали наши предприятия и компании», — сказал Джабаров в беседе с RT.

В свою очередь, профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта в разговоре с RT отметил, что санкции США нарушают нормы международного права.

«Санкционная война США и их союзников против РФ — это очень грубое нарушение всех норм и принципов международного права, устава ООН. Сейчас Россия должна объявить об ответных мерах на основе симметрии, чтобы показать способность к сопротивлению», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что ответные меры Москвы могут затронуть разные направления, но упор стоит делать на тех сферах, которые Вашингтон традиционно оберегает от санкций. В частности, речь идёт о сотрудничестве в космической отрасли и поставках российских двигателей.

«Главное — делать ответные шаги шумно и демонстративно, показывая, что давление на нас бессмысленно», — заключил Почта.

Санкции за Солсбери

На прошлой неделе Госдеп США объявил о введении новых ограничительных мер против РФ из-за якобы причастности Москвы к инциденту в британском Солсбери. Эти санкции должны вступить в силу 22 августа и затронут «поставки всех чувствительных товаров и технологий в сфере национальной безопасности».

При этом через 90 дней Вашингтон пообещал усилить санкционное давление, введя ещё более мощные финансовые рестрикции. Чтобы этого не произошло, Россия должна представить доказательства того, что она не применяла химическое и биологическое оружие, дать гарантии неприменения его в будущем.

На абсурдность такого требования указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, он в телефонном разговоре с госсекретарём США Майком Помпео заявил о «категорическом неприятии» новых санкций. Вдобавок, российский министр напомнил, что Москва, в отличие от Вашингтона, ещё несколько лет назад получила от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтверждение того, что процесс химразоружения РФ завершён.

«В рамках ОЗХО мы уже три года как получили подтверждение на основе всех мыслимых инспекций, что процесс химического разоружения Российской Федерации завершён. Примерно в те же сроки, что и мы, то же должны были сделать и Соединённые Штаты», — подчёркивал Лавров.

В понедельник, 13 августа, МИД РФ выступил с развёрнутым комментарием в связи с намерением США ввести новые санкции в связи с инцидентом в Солсбери. Российские дипломаты подчеркнули, что Москве инкриминируется «применение химоружия» по делу Скрипалей, хотя никто до сих пор не может предоставить каких-либо доказательств. В то же время Лондон отказывается от сотрудничества, несмотря на неоднократные обращения российской стороны.

Также отмечается, что действия Вашингтона представляют угрозу целостности Конвенции о запрещении химического оружия и наносят ущерб авторитету ОЗХО. Российская сторона призывает США отказаться от «безответственной линии» по разбалансировке международно-правовой системы по контролю над нераспространением подобного вооружения.

«Россия неоднократно на деле подтверждала, что самым тщательным образом относится к соблюдению своих международных обязательств. Любые попытки поставить это под сомнение неприемлемы и недопустимы», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.