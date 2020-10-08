«По примеру СССР». Кузьмин рассказал, кто, когда и зачем на самом деле развалит Украину

Украина как государство будет развалена не внешними агрессивными действиями, а правящей в стране властью.Об этом заявил депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь», бывший заместитель Генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин.Заявление было сделано в эфире телеканала ZIK, в ходе комментария политика относительно катастрофической экономической ситуации в государстве. Где, в частности, Кузьмин обратил внимание на бесконечные кредиты, громадный дефицит бюджета, а также недавние заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет на Украине могут исчезнуть пенсии.«Крах пенсионной системы неминуем. Денег в стране нет. Если страна должна вернуть 123 миллиарда долларов, а планирует заработать 38, из которых 22 занять, то из 16, которые правительство Шмыгаля планирует реально заработать, не покрыть ни пенсии, ни зарплаты, ни прочие расходы социальной сферы. Денег просто нет. Их нет. А те, что есть, правительство умудряется разворовывать», - подчеркнул Кузьмин.Политик заявил, что Украина активно грабится в сговоре представителей действующей власти и их западных партнеров.«И разворовывают они их вместе с иностранными аферистами. Совместно. Вступив в предварительный сговор, они группой лиц грабят национальное богатство Украины», - заявил Кузьмин.«Чем все закончится, я могу спрогнозировать», - уверил политик.Чтобы скрыть следы своих преступлений, фигуранты в итоге развалят государство и продадут его по частям тем, кто возьмет, и тем, кто будет готов за это платить, пояснил он.«Когда они разграбят здесь все, когда они разворуют последнее, для того, чтобы скрыть следы своих преступлений, они эту страну развалят на части. Разорвут ее на куски и раздадут или распродадут всем, кто готов будет платить. В планах западную Украину отдать Европе, юго-восток отдать России, и оставить от Украины центральный кусок из Киева, Житомира, Чернигова – то, что мы помним с древних времен. Вот такой план», - заявил Кузьмин.План не оригинален, он уже ранее применялся на практике.«Почему план такой, несложно ответить. Помните, когда распался СССР, то ни одна из республик не заплатила по долгам бывшего Союза, за исключением РФ? Миллиардные долги, которые были у Украины, не погашались Украиной, и все страны бывшего СССР уклонились от оплаты своих обязательств. Поэтому, не будет Украины – не нужно будет возвращать долги. Не будет Украины – не будет того Уголовного кодекса, по которому за эти вещи можно сесть в тюрьму. Не будет украинского народа – не перед кем будет отвечать. Именно поэтому я опасаюсь, что эти люди, захватившие власть в стране, разворовав все до копейки, развалят страну и уничтожат государство», - пояснил Кузьмин.Напомним, ранее Кузьмин заявил, что власть Владимира Зеленского войну НАТО и России на территории Украины сделала почти реальностью.