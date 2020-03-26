По примеру Путина? Мишустин в правительстве задумал восстановить формат президиума

Обсуждение вопроса о создании президиума кабмина внесено в повестку заседания 26 марта, сообщила пресс-служба правительства.

Образовать президиум в структуре правительства может предложить премьер-министр. Этой возможностью согласно федеральному конституционному закону и воспользовался Михаил Мишустин. Собираться для заседаний этот орган может "по мере необходимости". Его задачей будет оперативное решение актуальных вопросов.

Президиум кабмина существовал при правительствах 90-х годов, а также в период, когда премьер-министром России впервые стал Владимир Путин. С 2000 по 2008 год при Михаиле Касьянове, Михаиле Фрадкове и Викторе Зубкове от этой практики отказались. В мае 2008 года президиум был снова образован. Он занимался решением текущих вопросов, приглашая на заседания тех или иных министров.

В дальнейшем президиум правительства существовал при Дмитрии Медведеве. Тогда премьер, вице-премьеры и некоторые министры входили в его состав. Но в тот период оперативные вопросы решались в начале недели. Медведев проводил заседания со своими непосредственными заместителями.