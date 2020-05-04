По примеру апреля: Минтруд разъяснил порядок оплаты нерабочих дней в мае

Нерабочие дни в мае будут оплачиваться в обычном размере, как это было в апреле, сообщили в Министерстве труда. Ранее Владимир Путин продлил режим самоизоляции и нерабочих дней до 11 мая с учётом праздников. При этом ранее в Минтруде отмечали, что зарплата сотрудников не должна сокращаться, если в этот период их обязанности не изменились.

В Министерстве труда разъяснили, как будут оплачиваться нерабочие дни 6, 7 и 8 мая. Как сообщили РИА Новости в ведомстве, эти три дня будет действовать тот же принцип, что и в апреле.

«То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере», — приводит агентство комментарий Минтруда.

В конце апреля из-за ситуации с распространением коронавируса президент России Владимир Путин объявил период с 6 по 8 мая нерабочим с сохранением зарплаты. Таким образом, нерабочие дни с учётом майских праздников продлятся до 11 мая включительно.

«Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни — 6, 7, 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы, отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы», — сказал глава государства.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что заработная плата сотрудников не должна снижаться, если их трудовые обязанности в период нерабочих дней не изменились.

«Если мы говорим о размере оплаты труда, то в случае если не изменились ваши трудовые обязанности, служебные обязанности, ваша заработная плата должна соответствовать тому уровню, который был и в обычном режиме работы», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Согласно данным Министерства труда, на удалённый режим работы в России перешли около 10% компаний.

В ведомстве считают, что такой формат может понравиться многим работникам и компании захотят остаться на удалёнке и после пандемии.

В то же время ранее российские власти поясняли, что сотрудникам, продолжающим свою деятельность в период нерабочих дней, полагается обычная зарплата вне зависимости от того, трудятся ли они удалённо или на традиционном рабочем месте. Работодатель имеет право повысить оклад, однако не обязан этого делать, поскольку нерабочие дни не являются ни выходными, ни праздничными днями.

Меры поддержки

Между тем власти страны предпринимают шаги, направленные на снижение негативных последствий пандемии для населения и экономики, а также на поддержку медицинского персонала, борющегося с распространением заболевания. Так, в апреле, мае и июне врачи будут ежемесячно дополнительно получать 80 тыс. рублей, средний медперсонал — 50 тыс. рублей, младший медперсонал — 25 тыс. рублей, сотрудники скорой помощи — от 25 до 50 тыс. рублей.

Кроме того, до конца 2020 года максимальная сумма выплат для безработных граждан увеличена с 8000 до 12 130 рублей в месяц. Размер пособия в каждом конкретном случае зависит от причины увольнения, стажа, среднего заработка на прежнем месте работы, но если безработному положена максимальная сумма выплаты, то теперь она станет больше.

Были приняты меры для оказания материальной помощи семьям с детьми. Семьи, которые имели или имеют право на материнский капитал, с апреля по июнь смогут получать дополнительную выплату в размере 5 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет.

При этом в своём обращении к гражданам президент России Владимир Путин поручил предоставить россиянам социальные выплаты в ускоренном порядке.

Президент России Владимир Путин

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Важной мерой стало предоставление отсрочек по кредитам. Если заёмщик оказался в сложной жизненной ситуации или его доход снизился более чем на 30%, он имеет право использовать льготный период по ипотечному и потребительскому кредитам. Льготный период может составить до полугода — в течение этого времени заёмщик может не вносить ежемесячные платежи или уменьшить их размер по своему желанию. Потом накопившиеся суммы необходимо внести с учётом обновлённого графика.

Напомним, что весь апрель был объявлен в России нерабочим. Власти настоятельно призывали граждан не покидать дома без крайней необходимости. Затем период самоизоляции был продлён в РФ до 11 мая, и нерабочими в стране были объявлены 6, 7 и 8 мая.

Дни с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, согласно производственному календарю, являются праздничными выходными днями.

Отметим, что президентом было поручено правительству и ведомствам проработать план по выходу страны из режима самоизоляции с 12-го числа.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что сценарий эпидемии COVID-19 в России и прохождение пика зависят в том числе от того, будет ли население соблюдать режим самоизоляции в период майских праздников. Она не исключила, что ограничения могут продлить до июня.

По состоянию на 4 мая в России зарегистрировано 145 268 случаев заражения коронавирусом. Из них 18 095 пациентов выздоровели, умерли 1356 человек.