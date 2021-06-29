По приказу Байдена: США и иракские боевики обменялись ударами

По военной базе США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор вечером 28 июня был нанесен ракетный удар. Атака была проведена в непосредственной близости от нефтяного месторождения Омар, которое находится на территории, подконтрольной американским военным.

По базе было выпущено не менее восьми ракет. По свидетельству очевидцев, около нефтяного месторождения видны клубы дыма, а над этой территорией летают американские самолеты.

За несколько часов до этого Пентагон сообщил, что американские военные осуществили авиаудар по «объектам, используемым Ираном для поддержки групп боевиков» вблизи границы Ирака и Сирии.

Власти США назвали эти атаки «оборонительными». Удары были нанесены истребителями McDonnell Douglas F-15 Eagle и General Dynamics F-16 Fighting Falcon.

Как говорилось в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, боевики использовали эти оперативные базы и хранилища оружия для сокрытия беспилотников и управления ими во время нанесения ударов, направленных «против интересов США в Ираке».

Как указали в США, объекты, по которым был нанесен удар, использовались поддерживаемыми Ираном боевиками, включая шиитскую военизированную группировку «Катаиб Хезболла» и иракскую «Катаиб Сайид аль-Шухада», борющуюся за сохранение «единства Ирака» и за то, чтобы «положить конец межрелигиозному конфликту».

«Соединенные Штаты предприняли необходимые, уместные и преднамеренные шаги, направленные на ограничение риска эскалации, но также и для того, чтобы послать ясный и недвусмысленный сигнал сдерживания», — сказал Кирби.

По его словам, распоряжение об атаках дал лично глава Белого дома Джо Байден, передает The Guardian.

«С точки зрения международного права Соединенные Штаты действовали в соответствии со своим правом на самооборону. Удары были необходимы для устранения угрозы и были соответствующим образом ограничены по своему масштабу», — детализировал военный.

Два американских чиновника сообщили агентству Reuters, что с апреля нынешнего года поддерживаемые Ираном боевики совершили по меньшей мере пять атак с помощью беспилотников по объектам, используемым вооруженными силами США и силами антитеррористической коалиции в Ираке.

Базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что «по крайней мере, пять поддерживаемых Ираном бойцов иракских ополченцев были убиты, а несколько других получили ранения в результате атаки американских военных самолетов» на сирийской стороне границы.

Центр, который использует сеть источников в Сирии для сбора информации, сказал, что военные позиции были среди пораженных целей. Сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило, что один ребенок был убит, а еще как минимум три гражданских человека получили ранения.

США не разглашают, был ли кто-либо убит или ранен в результате их атаки, официальные лица заявили, что оценка ущерба продолжается.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхеми назвал атаки США «вопиющим нарушением» суверенитета его страны.

«Мы осуждаем воздушное нападение США, которое представляет собой вопиющее и неприемлемое нарушение суверенитета Ирака и национальной безопасности страны», — говорится в заявлении его администрации.

Представитель премьер-министра Ирака Йехия Расул также охарактеризовал авиаудары как «нарушение суверенитета».

В МИД Ирана заявили, что «Вашингтон по-прежнему идет по неправильному пути, он должен исправить свои ошибки и прекратить вмешательство в дела региона».

Лояльные Ирану иракские вооруженные группировки предупредили о последствиях для американской стороны.

«Мы не будем отмалчиваться по поводу присутствия американских войск [в Ираке], что является нарушением конституции и решения парламента», — цитирует сообщение группировок катарский телеканал Al Jazeera.

Руководство «Катаиб Сайид аль-Шухада» заявило, что их группировки отныне вступят в «открытую войну с американской оккупацией», и пообещали вывести свои самолеты в небо Ирака.

Организация ранее объявило о «всеобщей мобилизации» и пообещала использовать свою ракетную мощь «на расстояниях, которых не ожидал бы американский противник».