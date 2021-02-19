«По причине отсутствия видимости»: движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли из-за сильного снегопада

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли из-за сильного снегопада и ветра. В Министерстве транспорта республики отметили, что очистка дорожного полотна может занять несколько часов. Гражданам рекомендовали воздержаться от передвижения на личном автотранспорте. В региональном МЧС сообщили о создании оперативного штаба для борьбы с последствиями непогоды.

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли из-за сильного снегопада и ветра. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».

«По причине отсутствия видимости, сильного снегопада, сильного бокового ветра 19.02.2021 с 06:00 мск закрыто движение по транспортному переходу через Керченский пролив в обоих направлениях», — говорится в сообщении.

В Министерстве транспорта республики, в свою очередь, сообщили о проведении работ по очистке дорожного полотна, которые могут занять несколько часов.

«Дорожная техника ведёт расчистку подъездов к Крымскому мосту и самой переправы. Выставлены посты ГИБДД, которые направляют автомобилистов в Керчь», — уточнил заместитель министра транспорта Николай Лукашенко.

Ведомство также рекомендовало гражданам воздержаться от выезда на территорию материковой части России, а тем, кто уже находится в пути, остановиться в ближайших городах и посёлках до момента объявления о снятии ограничений движения.

Позже в региональном Минтрансе сообщили, что из-за образовавшейся пробки в районе съезда с Крымского моста в сторону Керчи был организован отстойник для автомобилей на базе недействующего аэропорта «Керчь» на 600 единиц автомобилей. Кроме того, в МБОУ «Школа №4» местные власти создали пункт обогрева.

Всего за минувшие сутки, по последним данным ведомства, от снега было очищено почти 10 тыс. км региональных и межмуниципальных автомобильных дорог.

«Все наши службы работают в экстренном режиме. Мы задействовали весь автопарк техники, чтобы очистить дороги от снега. Призываю жителей Крыма не выезжать сегодня на своих авто», — заявил министр транспорта республики Евгений Исаков.

© Пресс-служба администрации Краснодарского края

В свою очередь, в региональном МЧС сообщили о создании оперативного штаба для борьбы с последствиями непогоды. Специалисты ведомства следят за ситуацией, а также проводят работы по извлечению автомобилей из снежных заносов. Для контроля за ситуацией ведомство, помимо прочих мер, задействовало две группы беспилотных летательных аппаратов.

«На территории Крымского полуострова сохраняется штормовое предупреждение... 19 февраля в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, метель... Усиление северо-западного ветра до 20—25 м/с», — говорится в сообщении ведомства.

На этом фоне спасатели объявили в регионе экстренное предупреждение до 21 февраля из-за угрозы схода лавин. В связи с погодными условиями с двух сторон закрыта дорога на плато Ай-Петри.

Крымский мост

Вместе с тем в пресс-службе МВД по региону сообщили РИА Новости, что госавтоинспекция в Белогорском районе и в районе Феодосии перенаправляет автомобили с трассы «Таврида» на автодорогу Феодосия — Симферополь. Для расчистки «Тавриды» привлечено несколько десятков единиц техники.

Глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя ситуацию с непогодой, выразил надежду, что расчистку Крымского моста закончат в ближайшее время. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Глава региона отметил, что на ликвидацию затора брошены силы МЧС, Росгвардии, Минобороны, «Черноморнефтегаза».

«На автостанции в Керчи организовано горячее питание. Там находятся десятки автомобилей и автобусов, все люди получают необходимую помощь», — отметил Аксёнов.

Напомним, за последние несколько недель в ряде регионов России были мощные снегопады, которые привели к затруднениям в работе транспорта, нарушениям электроснабжения и иным сбоям в работе инфраструктуры.

Так, обильные снегопады прошли в Краснодарском крае, в том числе в Сочи. В ряде районов города возникли проблемы с электричеством, несколько тысяч человек остались без света. В горах сошло несколько лавин.

Из-за большого количества снега 17 и 18 февраля был закрыт курорт «Эльбрус». Проблемы с подачей электроэнергии и работой транспорта из-за сильных метелей отмечались в Сахалинской области, Дагестане, Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе.

В Москве из-за шедшего с 11 по 14 февраля мощного снегопада были десятибалльные пробки на дорогах, а также задержки в работе наземного транспорта. В аэропортах города были задержаны и отменены десятки рейсов.

В частности, в Домодедово 13 февраля сообщили о создании оперативного штаба для координации работы в экстремальных метеоусловиях. В пресс-службе аэропорта отмечали, что для обслуживания самолётов требуется «больше времени, чем обычно».