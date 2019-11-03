«По-прежнему подвергаются насилию»: МИД России призвал жёстче реагировать на давление Киева на журналистов

Российский МИД призвал международные организации жёстче реагировать на давление, которое власти Украины оказывают на сотрудников СМИ. В заявлении, приуроченном к Дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, ведомство подчеркнуло, что корреспонденты регулярно попадают под обстрелы ВСУ в Донбассе. Кроме того, до сих пор не расследованы убийства целого ряда журналистов, в том числе Олеся Бузины и Павла Шеремета. Однако эксперты считают, что международное сообщество оставит этот призыв без внимания.

МИД России призвал профильные международные структуры и правозащитные неправительственные организации жёстче реагировать на случаи давления на представителей СМИ на Украине. Соответствующее заявление ведомство выпустило 2 ноября, в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. МИД выразил серьёзную обеспокоенность ситуацией с безопасностью работников СМИ на Украине, отметив, что против них по-прежнему применяется физическое насилие.

«Они по-прежнему подвергаются физическому насилию, в том числе регулярно фиксируются обстрелы российских корреспондентов на юго-востоке страны со стороны Вооружённых сил Украины», — заявили в ведомстве.

Напомним, что за последние месяцы было сразу несколько подобных случаев. Съёмочная группа военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова попала под обстрел в августе 2018 года. 6 октября 2019 года журналисты РЕН ТВ и «Известий» оказались в аналогичной ситуации в районе посёлка Коминтерново. Там же в июле обстрелу подверглась съёмочная группа российского телеканала «Звезда».

«Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО реагировать жёстче и решительно осуждать все формы давления украинских властей на СМИ, включая устранение неугодных киевским властям журналистов», — заявили в ведомстве.

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT усомнился в том, что призыв российского МИД будет услышан западной общественностью. Он заявил, что и Европа, и США прекрасно осведомлены о нарушении прав журналистов на Украине и о тех формах давления, которые применяла предыдущая украинская власть в отношении корреспондентов.

«Украина после государственного переворота 2014 года получила новое информационное пространство, пропитанное русофобской антироссийской риторикой... Международные правозащитные структуры слабо реагируют на факты нарушения прав украинских журналистов. Фактически происходит нарушение конституционного права граждан Украины на свободу слова», — добавил политолог.

Российский МИД в своём заявлении также отметил, что до сих пор отсутствует какой-либо прогресс в расследовании убийств журналистов Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Олеся Бузины, Павла Шеремета и многих других, погибших на территории Украины.

Напомним, журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин погибли в результате миномётного обстрела во время работы под Луганском 17 июня 2014 года. Убийство журналистов решительно осудили в ООН и других правозащитных организациях.

По делу об убийстве российский суд приговорил к 22 годам лишения свободы Надежду Савченко, которая, как установило следствие, корректировала артиллерийский огонь. В мае 2016 года Савченко помиловал президент России Владимир Путин по просьбе членов семей Корнелюка и Волошина.

Ещё одним журналистом, погибшим в ходе вооружённого конфликта на востоке Украины, стал фотокорреспондент РИА Новости Андрей Стенин. Журналист попал под обстрел украинских силовиков в городе Снежное в Донбассе 6 августа 2014 года.

Как сообщало РИА Новости, Следственный комитет возбудил дело об убийстве и неоднократно направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи, но в ответ получал только формальные отписки.

«Очевидно, что подробной информацией об этом происшествии обладает украинская сторона. Однако на все направленные Следственным комитетом запросы о правовой помощи в компетентные органы Украины с просьбой предоставить информацию о военнослужащих, которые могут быть причастны к этому преступлению, были получены лишь формальные ответы», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко в августе 2018 года.

В свою очередь, политолог Александр Асафов, комментируя ход расследования в эфире радио Sputnik, заявил, что киевские власти будут отрицать причастность своих силовиков к трагедии даже при наличии доказательств. Он выразил мнение, что довести расследование до конца будет очень тяжело.

Кроме того, украинские следователи до сих пор не завершили расследование убийства журналиста Павла Шеремета, который погиб в Киеве 20 июля 2016 года в результате подрыва его автомобиля. Шеремет работал на Первом канале, в последние годы жил и работал на Украине. Как сообщает РИА Новости, следствие считает основной версией убийства журналиста месть за профессиональную деятельность. В 2017 году Нацполиция Украины засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета.

В Киеве также был убит известный писатель и журналист Олесь Бузина. 16 апреля 2015 года неизвестный застрелил Бузину около его дома в центре города. При этом многие уверены в том, что убийство носило политический характер — журналист открыто критиковал руководство страны, пришедшее к власти после «евромайдана». Адвокат матери Бузины Ренат Кузьмин заявлял, что к гибели журналиста могут быть причастны правоохранительные органы Украины.

Политолог, эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с RT отметил, что украинские власти не скрывают факты преследования журналистов, поскольку уверены, что западные страны не станут предпринимать каких-либо действий.

«Дело в том, что европейское сообщество относится к Украине по принципу двойных стандартов, осуждая на словах какие-то явления, но не предпринимая никаких действий по давлению на украинские политические элиты. На Украине действительно преследуют журналистов. Мы это видели на примере Кирилла Вышинского, и на примерах украинских журналистов это более чем хорошо заметно. Сейчас отобрали лицензии у телеканалов «112», NEWSONE, по-прежнему оказывается давление на ряд оппозиционных журналистов», — рассказал он.

Напомним, телеканал «112 Украина» подвергся обстрелу из гранатомёта в июле 2019 года после того, как анонсировал показ фильма Оливе Стоуна «В борьбе за Украину» о конфликте в Донбассе. Сотрудники телеканала рассказали, что в адрес СМИ начали поступать угрозы. В результате телеканал принял решение отменить показ. После обстрела полиция возбудила дело о теракте, однако не смогла найти нападавших.

Богдан Безпалько пояснил, что для достижения прозрачности расследований необходимо использовать международные структуры как площадки, на которых мировое сообщество будет регулярно поднимать тему нарушения свободы слова на Украине.

«Нас сейчас пригласили обратно на работу в ПАСЕ, это может быть в рамках сотрудничества с ОБСЕ, это могут быть такие крупные организации, как ООН. Можно, в конце концов, объединить усилия даже с неправительственными организациями», —заключил политолог.