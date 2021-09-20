По предварительным данным после подсчёта 85% бюллетеней: пять партий проходят в Госдуму по итогам голосования

Пять партий преодолевают порог прохождения в Госдуму после подсчёта 80% протоколов. По предварительным данным, в парламент попадут «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду и «Новые люди». Всего в Госдуме 450 мест, которые поровну распределяются по одномандатным округам и партийным спискам. Наряду с этим, в девяти субъектах РФ прошли выборы глав регионов.

Вечером в воскресенье, 19 сентября, в России завершились выборы различных уровней. На протяжении трёх суток, с 08:00 17 сентября по 20:00 19 сентября, граждане РФ выбирали депутатов Госдумы, глав девяти субъектов и депутатов 39 региональных парламентов.

Согласно предварительным данным после обработки более 80% протоколов, победу одерживает «Единая Россия» с 49,73%. Следом идут КПРФ (19,63%), ЛДПР — 7,53%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,34%, «Новые люди» — 5,32%. Остальные девять партий не смогли преодолеть 5%-ный барьер для попадания в состав нижней палаты парламента.

RT

© Данные ЦИК

По одномандатным округам лидерство также у «Единой России», её кандидаты побеждают в 195 округах (86,67%), у КПРФ — в 15 (6,67%), у «Справедливой России» — в семи (3,12%). У ЛДПР, «Яблока», «Родины», Партии роста и «Гражданской платформы» по одному победителю в округах. Ещё в трёх побеждают самовыдвиженцы.

Напомним, что из 450 мест в Госдуме 225 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, оставшиеся места распределяются по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов.

RT

© Данные ЦИК

Как заявил народный артист России Владимир Машков, выступая после завершения выборов в федеральном штабе общественной поддержки партии «Единая Россия», россияне поверили конкретным планам народной программы, а «не красивым обещаниям конкурентов».

«Благодаря доверию и поддержке людей нам удалось добиться успеха. Уже можно сказать, что это действительно победа. Уважаемые избиратели, жители нашей огромной страны! Большое вам спасибо за поддержку», — добавил артист.

Кроме того, в единый день голосования проводились выборы глав девяти субъектов РФ. По последним данным, Рамзан Кадыров одерживает победу в Чечне, Михаил Дегтярёв — в Хабаровском крае, Вячеслав Гладков — в Белгородской области, в Туве лидирует Владислав Ховалыг, в Тверской области — Игорь Руденя, в Мордовии — Артём Здунов. Наибольшее количество голосов также набирают Алексей Дюмин (Тульская область), Олег Мельниченко (Пензенская область) и Алексей Русских (Ульяновская область).

«Делали систему голосования максимально прозрачной»

По итогам первых двух дней голосования в Общественной палате (ОП) высказались о потоке фейков о выборах. Как отметил первый зампредседателя координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич, поток вводящей в заблуждение информации о выборах депутатов Госдумы удалось сбить 18 сентября.

По его словам, во второй день голосования фейки тоже были, но их число по сравнению с пятницей, 17 сентября, упало более чем вдвое. При этом он оценил количество случаев появления фейковой информации за всё время избирательной кампании.

«Итого за два дня голосования — около 10 тыс. фейков, или уже 15 тыс. за весь год», — цитирует Малькевича ТАСС.

Наряду с этим, в ЦИК заявили, что комиссия будет опровергать каждый случай ложных обвинений во вбросах и «каруселях» на выборах. Вместе с тем глава комиссии Элла Памфилова признала наличие нарушений, пообещав с ними бороться.

«Для этого мы и делали эту систему максимально прозрачной, чтобы любое нарушение выходило на поверхность, чтобы всё тайное становилось явным», — рассказала Памфилова о работе системы видеонаблюдения.

Глава ЦИК также отметила, что российские регионы заявили о желании вводить у себя электронное голосование. По её словам, такая форма голосования набирает популярность.

«Я думаю, что, когда мы подведём итоги, посмотрим все плюсы, минусы и будем двигаться дальше. Уверены, что к следующим выборам гораздо больше регионов откликнутся, подготовят заявки, мы им дадим такую возможность», — сказала Памфилова.

Кандидат в Госдуму от партии «Зелёные» Сергей Зверев в беседе с RT высказался о преимуществах электронного голосования в свете пандемии коронавируса. По его словам, многие люди, опасаясь заболеть, предпочитают голосовать в режиме онлайн. Кроме того, электронное голосование поможет людям с ограниченными возможностями, отметил он.

«Существенных нарушений не зафиксировано»

Наряду с этим, в МВД вечером 19 сентября заявили, что ведомство не выявило нарушений, способных повлиять на итоги голосования. Об этом высказался начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов МВД РФ Михаил Давыдов.

По его словам, к вечеру 19 сентября с момента начала голосования поступило более 750 обращений, связанных с проведением выборов.

«На текущий момент какие-либо значимые проблемы, связанные с выборами, у нас отсутствуют. Также информации о существенных нарушениях, способных повлиять на выборы, у нас не зафиксировано», — приводит его слова Интерфакс.

При этом член ЦИК Игорь Борисов заявил, что поток негативной информации о выборах в России в западных СМИ существенно вырос в ходе текущей избирательной кампании.

«Негативная информация по мере приближения к выборам увеличилась в разы, особенно со стороны коллективного Запада, она ретранслировалась в наше информационное пространство уже в переводе и на русском языке», — цитирует Борисова ТАСС.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал в беседе с RT ситуацию с международным наблюдением за выборами, а также отказом ОБСЕ направлять наблюдателей на думские выборы в Россию. По его словам, международное наблюдение не является определяющим фактором для оценки легитимности выборов.

«Это желательный фактор. Любая страна, если ей нечего скрывать (а нам совершенно точно нечего скрывать), должна приветствовать приезд в том числе зарубежных наблюдателей», — сказал Косачёв.

Сенатор отметил, что оценку выборам в любой суверенной стране дают избиратели, участники выборов и наблюдатели из этой страны. Косачёв добавил, что позиция международных наблюдателей желательна, но не является решающей.

«Мы не делаем никакой драмы из того, что какие-то из приглашённых наблюдателей, в частности, БДИПЧ ОБСЕ, Парламентская ассамблея ОБСЕ, к нам не приехали. В отношении этих делегаций был применён подход, который в международных отношениях называется «позитивной дискриминацией», когда предлагаются лучшие условия по сравнению со средними», — пояснил Косачёв.

Он пояснил, что «предметов для придирок» у европейской стороны не осталось, в результате чего подвергается сомнениям легитимность выборов в целом.

«Отсюда и известная одиозная резолюция Европарламента от 16 сентября, которую иначе как вмешательством в наши внутренние дела расценить невозможно, отсюда и демонстративный неприезд в нашу страну наблюдателей по линии ОБСЕ», — сказал сенатор.

Ранее Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией. Документ поддержали 494 парламентария, против выступили 103, ещё 72 воздержались. В нём идёт речь о рекомендации «пересмотреть политику Евросоюза в отношении России» и «разработать всеобъемлющую стратегию» в отношении Москвы.

В частности, автор инициативы считает, что Брюссель должен «противодействовать угрозе безопасности», «бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран «Восточного партнёрства». Также он призывает вести с Кремлём «выборочный диалог» и поддерживать «демократическое общество».