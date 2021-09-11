«По предварительной версии, из-за взрыва бытового газа»: три человека погибли при обрушении дома в Липецкой области

Три человека, включая 11-летнего ребёнка, стали жертвами частичного обрушения жилого дома в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области, ещё шестеро пострадали. По предварительной версии, причиной ЧП стала утечка бытового газа и последовавшая за ней детонация газовоздушной смеси. При этом сообщается, что предыдущие проверки не выявляли нарушений в работе газового оборудования. Губернатор области Игорь Артамонов сообщил, что строение будет снесено, а его жители получат новое жильё за счёт регионального бюджета. Также пострадавшим и семьям погибших будет выплачена компенсация. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

В ночь на субботу, 11 сентября, в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области произошло частичное обрушение двухэтажного жилого дома. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв бытового газа. Погибли три человека, включая 11-летнюю девочку, ещё шестеро получили травмы различной степени тяжести.

Пятеро пострадавших были госпитализированы в елецкую городскую больницу имени Семашко. По словам медиков, их жизням ничего не угрожает. Ещё один человек от госпитализации отказался.

«Сигнал о хлопке бытового газа поступил в 00:52. Предположительно, на момент обрушения в доме находилось 25 человек, — сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области. — Двухэтажный дом, где произошло обрушение, построен в 1970 году. Всего в здании 16 квартир».

Отмечается, что эвакуированных жителей разместили на базе Центра туризма Елецкого района. По данным властей, жилой дом, в котором произошло ЧП, не был аварийным.

Прибывший на место обрушения губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что повреждённый дом будет снесён, а жильцы получат новое жильё за счёт регионального бюджета.

Он также рассказал о компенсациях пострадавшим при ЧП: «Принято решение о выделении средств из резервного фонда. Какими будут компенсации: 1,5 млн рублей рублей при полном разрушении жилья и наличии погибших в семье, 1 млн рублей при частичном ущербе жилью и наличии погибших в семье, 500 тыс. рублей при частичном ущербе жилью».

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Около 15:00 мск в пресс-службе регионального МЧС сообщили ТАСС, что на месте происшествия завершены аварийно-спасательные работы.

В управлении МВД по Липецкой области сообщили, что окажут помощь в восстановлении документов жителям дома.

«Сотрудники полиции окажут помощь жителям разрушенного от взрыва газа дома оперативно восстановить утраченные и испорченные документы», — цитирует РИА Новости слова представителя УМВД.

По факту случившегося Елецкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления СК России по Липецкой области. Проводится осмотр места происшествия с применением криминалистической техники и участием специалистов, устанавливаются все обстоятельства, происходит изъятие необходимой технической документации. Продолжается поисковая работа на месте завалов», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что дело передано в аппарат Первого отдела по расследованию особо важных дел СК по Липецкой области.

Разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Ельце

Региональная прокуратура взяла на контроль ход расследования. По факту ЧП организована проверка: «В случае выявления нарушений со стороны уполномоченных должностных лиц и органов будут приняты меры прокурорского реагирования по привлечению их к установленной законом ответственности».

По словам прокурора Елецкого района Станислава Живалов, по предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

В свою очередь, в пресс-службе «Газпром газораспределение Липецк» указали, что не выявили нарушений в ходе предыдущих проверок в доме: «Договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования заключены, техническое обслуживание проводилось, нарушений зафиксировано не было».

Взрыв в Ногинске

Это уже второе за неделю значительное ЧП, связанное с детонацией газовоздушной смеси, в российских регионах. Утром 8 сентября в девятиэтажном жилом доме в Ногинске обрушились стена и межэтажные перекрытия на нескольких этажах. Было полностью разрушено 17 квартир.

В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тела семи погибших, в том числе двух детей. Пострадали 22 человека, из них четыре ребёнка.

После произошедшей трагедии глава Богородского городского округа Игорь Сухин объявил о трёхдневном трауре в муниципальном образовании. В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил оказать жильцам дома всю необходимую помощь.

По факту ЧП следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ход расследования по поручению главы СКР Александра Бастрыкина поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.