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По правительству Великобритании нанесен мощный удар

15 марта 2018, 19:39  •  334 • Аналитика

Решение о переносе штаб-квартиры Unilever из Лондона в Роттердам было принято в самый неподходящий для Лондона момент: вступление переговоров о брекзите в завершающую стадию и в разгар скандала, связанного с отравлением бывшего полковника ГРУ и его дочери, в котором британское правительство обвиняет Москву.

Британско-голландская компания Unilever, один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии, решила отказаться от Великобритании. Решение перенести штаб-квартиру из Лондона в нидерландский Роттердам и стать голландской компанией в Unilever объясняют «техническими причинами» и желанием получить «большую гибкость» в деятельности. Так что 88-летнему «двойному гражданству», похоже, пришел конец. Unilever утверждает, что решение никак не связано с брекзитом.

Однако, как отмечает BBC, участники кампании против брекзита назвали это решение «мощным ударом по британскому правительству», которые готовит страну к выходу из ЕС в следующем году. Они напоминают, что Unilever в течение 90 лет базировалась в Великобритании и неслучайно именно сейчас компания решилась на смену прописки.

Unilever далеко не первая и, конечно же, далеко не последняя компания, которая во избежание многомиллионных убытков после официального «развода» Соединенного Королевства с Евросоюзом решила перебраться на континент. Лондон после брекзита, по мнению большинства экономистов и финансистов, перестанет быть финансовой столицей Старого Света. На разных стадиях принятия аналогичного решения о переезде в континентальную Европу находятся Standard Chartered Plc, Nomura Holdings Inc., Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., Daiwa Securities Group Inc., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley.

Кроме десятков крупных финансовых и промышленных компаний, Лондон лишится и двух европейских регуляторов: Европейской службы банковского надзора (EBA) и Европейского медицинского агентства (ЕМА). Очень сильный удар наносится не только по престижу как самого Лондона, так и всего королевства, но и по их финансам.

Лондон лишится нескольких тысяч состоятельных финансистов и чиновников. Достаточно сказать, что только в штаб-квартире ЕМА работает почти тысяча человек. Директор Лондонской фондовой биржи (LSE) Ксавье Ролет уже предупреждал британские власти, что Брекзит обойдется лондонскому Сити примерно в четверть миллиона рабочих мест. Причем, даже те компании и банки, которые решат не закрывать свои офисы в Лондоне, значительно сократят численность персонала.

Конечно, решение о переносе штаб-квартиры Unilever в Роттердам случайно совпало с очередным обострением британо-российских отношений, вызванных попыткой отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Однако это совпадение символично, потому что Терезе Мэй сейчас не позавидуешь. Большинство специалистов сходятся во мнении, что Соединенное Королевство давно не имело такого слабого премьер-министра, как она. Такой же точки зрения придерживается как подавляющее большинство лейбористов, так и немало однопартийцев Терезы Мэй. Тереза Мэй доказала свою недальновидность, инициировав в прошлом году досрочные парламентские выборы. Консервативная партия потеряла большинство в палате общин. Подвешенный парламент резко ограничил возможности правительства для маневров. Основной заботой кабинета Терезы Мэй сейчас являются переговоры по выходу из ЕС. Брекзит должен быть официально «оформлен» в следующем году, так что времени на достижение компромисса на переговорах остается все меньше. Главным камнем преткновения является «цена развода». Брюссель, естественно, хочет получить от Британии как можно больше, а Лондон спорит за каждый евро (фунт стерлингов).

Все больше британцев видят, что расставание с Европой обойдется им гораздо дороже, чем казалось накануне референдума о членстве Великобритании в ЕС летом 2016 года. Недовольство консерваторами и невнятной политикой Терезы Мэй нарастает. Не исключено, что неожиданная для многих воинственность британского премьера, пока явно проигрывающей в брекзите и часто терпящей неудачи по другим вопросам, объясняется ее желанием отвлечь внимание британцев обострением отношений с Россией.

Новости из Англии: В Лондоне рассматривают вопрос о проведении кибератак против России

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