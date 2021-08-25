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«По поручению президента»: Минобороны эвакуирует из Афганистана более 500 граждан России, Украины и стран ОДКБ

25 августа 2021, 12:20  •  68 • В мире
Минобороны России по поручению Владимира Путина организовало эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, государств — членов ОДКБ и Украины. Для этого создана группировка из четырёх самолётов военно-транспортной авиации. На каждом воздушном судне находятся бригады военных медиков на случай, если придётся оказывать помощь эвакуированным.
 
РИА Новости © Рамиль Ситдиков
 

Военно-транспортная авиация РФ эвакуирует из Афганистана более 500 человек, в числе которых как россияне, так и граждане стран Организации Договора о коллективной безопасности, а также Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«25 августа по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолётами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств — членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что для проведения эвакуации создана авиационная группировка из четырёх самолётов военно-транспортной авиации (ВТА), они уже прибыли на аэродром в Ульяновске.

«На каждом российском самолёте ВТА для оказания в ходе полёта медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами», — пояснили в Минобороны.

Вместе с тем посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в разговоре с RT сообщил, что причин для эвакуации работников российской дипмиссии нет, поскольку ситуация в Кабуле спокойная: «Талибы* нас охраняют с 16 августа... Никаких претензий нет».

По его словам, у некоторых сотрудников посольства закончилась командировка, ещё у нескольких человек начался плановый отпуск, однако они пока не могут вылететь из Кабула из-за ситуации в столичном аэропорту.

«Из-за того бардака, который американцы навели в кабульском аэропорту, отменились международные рейсы. Мы слышали, что они должны скоро возобновиться, но пока у нас нет соответствующих гарантий. Мы скоро решим вопрос с вывозом небольшой группы наших сотрудников», — пояснил Жирнов.

Говоря об обстановке в Кабуле, дипломат подчеркнул, что в афганской столице продолжают работать ещё ряд посольств — ситуация с безопасностью нормальная, город «живой и спокойный».

«Раньше было очень много наркоманов, сейчас не стало. Были мародёры, сейчас мы их не увидели. Много женщин с детьми на улицах. Причём у женщин лица не закрыты, талибы этого не требуют. Работают салоны красоты. Западные СМИ передавали, что талибы закрашивают женские фотографии на фасадах салонов красоты, — это не так», — заявил посол.

  • Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов — о ситуации в Кабуле

Напомним, 16 августа представители движения «Талибан» после захвата почти всей территории Афганистана объявили об окончании войны. Из страны бежал президент Ашраф Гани. Позднее он заявил, что находится в ОАЭ и планирует в будущем вернуться в Афганистан.

Переводчик и журналист Александр Шкирандо в эксклюзивном интервью RT пояснил, почему афганцы в большинстве своём поддержали приход моджахедов к власти в стране. Он отметил, что население Афганистана не считало Ашрафа Гани патриотом, поскольку его привезли американцы и, по сути, назначили президентом.

«Есть министры, которые не знают алфавит. Я встречался с некоторыми. Они не могут писать ни на дари, ни на пушту, потому что арабскую графику до сих пор не выучили. Их привезли из США и поставили управлять страной. Понимаете, афганцы хоть и неграмотные, но они не приемлют такие действия. Изначально говорили, что талибы, учащиеся медресе, готовились на деньги Штатов в Пакистане. Местное население их поддерживало, потому что они были недовольны режимом во главе с Ашрафом Гани», — добавил Шкирандо.

Как сообщали СМИ, лидеры «Талибана» намерены сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном. Наиболее влиятельными лицами в совете должны стать лидер политического крыла талибов Абдул Гани Барадар и глава военной комиссии движения Моулави Якуб — сын основателя движения муллы Омара, а также полевой командир Сираджуддин Хаккани.

Кроме того, талибы подчеркнули, что вывод американского военного контингента из Афганистана должен завершиться до начала осени: 31 августа — красная черта. По мнению движения, продление срока эвакуации войск будет означать, что США «расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости».

Также на russian.rt.com Формирование нового органа власти и сопротивление талибам: как развиваются события в Афганистане

Глава Белого дома Джо Байден рассчитывает, что операция по эвакуации завершится к заданному сроку, при этом он поручил Пентагону и Госдепартаменту составить «чрезвычайные планы по корректировке сроков, если это будет необходимо».

«Во время встречи... с лидерами G7 президент сообщил, что наша миссия в Кабуле будет завершена в зависимости от достижения наших целей. Он подтвердил, что сейчас мы идём по графику, чтобы закончить (операцию. — RT) к 31 августа», — говорится в заявлении, распространённом пресс-секретарём главы государства Дженнифер Псаки.

Наряду с этим американский лидер, выступая с речью в Белом доме, отметил «острую и растущую» угрозу нападения со стороны террористической группировки «Вилаят Хорасан» (филиал «Исламского государства»** в Афганистане), которая является заклятым врагом талибов.

Он также сообщил, что лидеры стран «Большой семёрки», высокопоставленные представители Евросоюза, НАТО и ООН согласились выступать с единых позиций в отношении «Талибана».

«Мы договорились, что никто из нас не поверит талибам на слово. Мы будем судить о них по их действиям, будем оставаться в тесной координации по любым шагам, которые предпримем в дальнейшем в ответ на поведение «Талибана», — сказал президент США.

При этом, согласно опросу, проведённому американским телеканалом NBC News, действия администрации Байдена в Афганистане поддерживают только 25% респондентов. В издании The Wall Street Journal отметили, что поражение США в Афганистане представляет собой «апогей многолетней американской некомпетентности». В связи с этим Вашингтону необходимо приступить к «настоящей работе по переосмыслению своей внешней политики», цитирует обозревателя WSJ Уолтера Мида ИноТВ.

На этом фоне рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена среди американцев упал до 41%, сообщает портал USA Today со ссылкой на опрос, проведённый совместно с социологической службой Университета Саффолк. До последних событий в Афганистане этот показатель не опускался ниже 50%.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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