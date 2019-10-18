По подозрению в коррупции: в Москве задержали главу полиции района Дорогомилово и его заместителя

В Москве при получении взятки 3,5 млн рублей задержали замруководителя отдела МВД по району Дорогомилово (начальника районной полиции) и его заместителя (начальника уголовного розыска), сообщили в Министерстве внутренних дел. Отмечается, что полная сумма взятки должна была составить 12 млн рублей, а 3,5 млн — лишь первая часть. Материалы в отношении задержанных передали в следственные органы.

В Москве задержали замначальника отдела МВД по Дорогомиловскому району и его заместителя при получении взятки 3,5 млн рублей, сообщило Министерство внутренних дел России на своём сайте. При этом имена офицеров не приводятся.

«17 октября в городе Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что, по предварительной информации, общая сумма взятки должна была составить 12 млн рублей, а 3,5 млн — только первая её часть. Материалы в отношении задержанных передали в следственные органы, правоохранители устанавливают всех участников преступной схемы.

Если вина офицеров будет доказана, то их сначала уволят из органов, а затем они понесут установленное законом наказание. В таком случае ответственность будет возложена и на их руководителей.

«В случае подтверждения вины задержанные сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — подчеркнули в МВД.

Согласно представленной на сайте Министерства внутренних дел информации, начальник отдела по району Дорогомилово — полковник полиции Мераб Давитадзе. В настоящее время руководство столичного главка ведёт служебную проверку.

«Сотрудники ФСБ начали следственные мероприятия»

Отмечается, что в проверке информации о причастности замначальника отдела МВД по Дорогомиловскому району и его заместителя к коррупции принимало участие управление ФСБ по Москве и Московской области. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности проводят обыски в управлении внутренних дел по Западному административному округу Москвы, в который входит район Дорогомилово.

«В настоящее время сотрудники ФСБ начали в УВД по ЗАО следственные мероприятия. Изучается документация, которая может быть связана с задержанием руководства ОМВД «Дорогомилово», — сказал собеседник агентства.

Также источник рассказал, что был допрошен начальник одной из оперативно-разыскных частей УВД по ЗАО. Однако собеседник ТАСС подчеркнул, что он не был задержан.

«Он в настоящее время допрошен как свидетель, но не задержан», — сказал собеседник агентства.

РИА Новости

Уголовные дела против руководства МВД

Ранее, 25 сентября, в Москве был отправлен под арест первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России генерал-майор Александр Мельников. Его обвиняют в преступлениях по ч. 3 ст. 30 («Покушение на преступление») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц либо в особо крупном размере»). Уголовное дело возбудили по материалам подразделения собственной безопасности МВД.

РИА Новости со ссылкой на материалы дела сообщило, что ему дали взятку 100 млн рублей за закрытие уголовного дела от фигуранта по фамилии Панюшкин. Агентство уточнило, что в августе был проведён следственный эксперимент, в рамках которого задержали трёх возможных посредников.

На время следствия суд отправил Мельникова в СИЗО до 24 ноября. 14 октября состоялся апелляционный суд, в ходе которого защита пыталась изменить меру пресечения на домашний арест. Однако Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляцию.

Мельников содержится в спецблоке столичного СИЗО №4 «Медведь» — там же содержатся и другие арестованные сотрудники правоохранительных органов.

«На окнах его камеры двойные решётки, проход в блок, где находится Мельников, сотрудников изолятора осуществляется только по спецпропускам. Сокамерники генерала также являются сотрудниками правоохранительных органов», — приводит ТАСС слова ответственного секретаря столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ивана Мельникова.

При этом, по словам представителя ОНК, подозреваемый может ходить в спортзал и на прогулки в предусмотренное для этого время.

Согласно информации из открытых источников, предыдущий случай возбуждения уголовного дела в отношении руководящего состава МВД имел место год назад — в октябре 2018 года.

Тогда начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу Эдуарда Воронина обвинили в покровительстве игорному бизнесу. Он проходит как обвиняемый по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

В отношении него всё ещё ведётся следствие, однако он уже уволен из органов в связи с утратой доверия. Воронин свою вину отрицает.