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По отношениям Киева с Западом нанесен мощный удар - глава МИД Украины
29 октября 2020, 16:05 • 252 • Политика
У Незалежной возникли проблемы с зарубежными партнерами
Конституционный суд Украины нанес мощный удар по отношениям страны с Западом. Об этом сообщил на брифинге глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.
Решения судов, по его словам, нужно уважать. Однако из-за последнего из них возникли трудности и для развития Украины, и для ее контактов с партнерами за рубежом, которые помогали осуществлять антикоррупционную реформу.
Ее работу в Незалежной необходимо обеспечить. Пока еще есть возможность исправить ситуацию, чтобы не допустить отрицательных последствий. Власти этим займутся, и конкретные шаги будут видны в очень скоро, заверил министр.
Высказался Кулеба и в соцсети. Он написал, что украинский МИД и партнеры страны стараются подобрать "оптимальные способы решения проблем и обеспечения функционирования антикоррупционной инфраструктуры в Украине". Это делается, так как борьба с коррупцией с оответствует интересам народа и необходима для последующей евроинтеграции страны, отметил глава внешнеполитического ведомства.
На днях Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Кроме того, КСУ признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников, лишил Национального агентства по вопросам коррупции) права проверять декларации и выявлять конфликт интересов. из-за чего НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций.
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